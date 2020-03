Historia

Taas tuttu voittaja: HIFK

HS 2.3.1970

Helsingin

Pravdassa arvio Kekkosen matkasta

Moskova (STT)

Ensimmäinen

Vilkas paluuliikenne sunnuntaina Helsinkiin

Hiihtolomaltaan

Paperisia lumiaitoja kokeillaan Suomessa

Tampere (HS)

Paperisten

Rhodesiasta tuli itsenäinen valtio

Salisbury (Reuter)

Rhodesian

Kymmenvuotias ykkösenä Englannin poplistalla

Jackson Fiven

Varkaat veivät kuupölyä

Washington (AP)

Maailman

IFK pehmitti Ilveksen ja uusi Suomen jääkiekkomestaruuden. Ilves jäi jälleen hopealle.HIFK oli täyden kotikatsomon, 10.814, edessä murskaavan ylivoimainen. Ilveksen kynnet alkoivat pahoin lipsua kolmannen erän alussa, jolloin Kimmo Heino pamautti helsinkiläisille jo 4–2 johdon. Sen jälkeen määräsi mestarijoukkue tahdit täysin.Ilves oli myyty. HIFK pommitti kuitenkin loppuun saakka ja merkitytti loppuluvuiksi 7–3.Tähtirintojen riemu nousi kattoon jo ennen summerin vihellystä. Kova iltapuhde oli takana, mutta palkka oli hyvä.– –Turun Toverit kuritti Lukkoa 7–2 ja vei pronssiset kiekkomitalit Aurajoen rantamille. Jokerit pamautti päätöskierroksen ”pikkupommin”. TPS sai yllättäen loppuhetkillä kaivaa kiekon omasta maalista.Jokerit otti pisteet luvuin 2–1. Ässät kaatoi SaPKon. Tappara taas ei antanut mitään armoa paikalliskumppanilleen KooVee:lle.Neuvostoliittolainen kommentti presidentti Kekkosen äskettäiseen kaksipäiväiseen Neuvostoliiton-vierailuun julkaistiin Neuvostoliiton kommunistipuolueen sanomalehdessä Pravdassa sunnuntaina. Erittäin myönteiseen sävyyn laadittu kirjoitus julkaistiin Pravdan perinteisessä katsauksessa menneen viikon tapahtumiin.Neuvostoliiton kansa ja suomalainen yleisö ottivat erittäin tyytyväisenä Suomen presidentin epävirallisen vierailun tulokset.Kekkosen tapaaminen Neuvostoliiton johtajien kanssa oli jatkoa molempien maiden johtajien perinteisille henkilökohtaisille kontakteille, kirjoitti Pravda. Lehti jatkoi, että tapaaminen vastaa Suomen ja Neuvostoliiton ystävyyden ja hedelmällisen yhteistyön lisäämiseen tähtääviä pyrkimyksiä.palaavat koululaiset sekä Salpausselän kisoista palaavat vilkastuttivat sunnuntaina Helsinkiin suuntautuvaa paluuliikennettä. Helsingin rautatieasemalta kerrottiin junien olleen täpötäynnä, mutta mitään pahempia myöhästymisiä ei ollut sattunut. Varsinaiset hiihtolomalaisten junat saapuivat Helsinkiin jo sunnuntaiaamuna.Linja-autoliikenne oli myös normaalia sunnuntain liikennettä vilkkaampi ja lisävuoroja oli asetettu useita. Lumentulo ei päässyt vaikeuttamaan kovinkaan paljon linja-autojen kulkua.lumiaitojen kokeilun perusteella TVH on kuluvana talvena käyttänyt kinostinpaperia kaikkialla maassa. Paperiaidan etuina ovat hyvät kinostusominaisuudet sekä halpuus. Vuotuiset työ-, materiaali-, kuljetus- ja varastointikustannukset ovat paperiaidan käytössä vain puolet puuvalmisteisten lumiaitojen kustannuksista.Kinostinpaperin perusraaka-aineena on molemmin puolin muovilla päällystetty voimapaperi. Sen vahvikkeena on sitkeä lasilankaverkko.Paperiaita kiinnitetään vasta maan jäätymisen tapahduttua pysyvästi. Paperi naulataan sitä lävistämättä rimojen avulla seipäisiin. Seipäitä voidaan käyttää vuosikausia, sen sijaan paperi on käytössä vain vuoden.valkoinen vähemmistöhallitus katkaisi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä lopullisesti siteensä Englannin kruunuun. Hallituksen julistuksella hajotettiin maan viimeinen siirtomaaparlamentti ja Rhodesiasta tuli uusi rotuerotteluun perustuva tasavalta.Tasavallan perustamisjulistus allekirjoitettiin hallituksen rakennuksessa sunnuntaina – 80 vuotta sen jälkeen, kun maa liitettiin Englantiin kuninkaallisella päätöksellä ja 47 vuotta myöhemmin kuin Rhodesiasta tuli siirtomaa.– –Uusi perustuslaki luo Rhodesiasta Etelä-Afrikan apartheidiä muistuttavan rotuerottelujärjestelmän, jonka tarkoituksena on varmistaa valkoisen vähemmistön hallinnon jatkuminen. Perustuslaki hyväksyttiin suurella äänten enemmistöllä kansanäänestyksessä viime vuonna.Maassa on noin 230.000 valkoihoista ja 4,8 miljoonaa afrikkalaista asukasta. 85.000 äänioikeutetusta on valkoisia 81.000.”I want you back” oli Englannin poplevyjen kärjessä viime viikolla ja teki samalla listaiskelmien historiaa.Michael Jackson, 10, tämän amerikkalaisen perheyhtyeen solistilaulaja, on kaikkien aikojen nuorin ykkönen Englannin poplistoilla.Levy, joka on lauluyhtyeen ensimmäinen, oli viidennellä sijalla edellisellä viikolla.Lee Marvinin ”Wand'rin' Star” hänen elokuvastaan ”Paint your wagon” loikkasi kahdeksannelta sijalta toiseksi.ensimmäinen avaruusvarkaus on tapahtunut. Los Angelesissa lauantai-iltana pidetyillä hyväntekeväisyysillallisilla oli näytteillä 2,3 grammaa kuupölyä. Illallisten jälkeen ei pölystä tavattu jälkeäkään.Näytteillä ollut kuupölyerä oli Apollo II:n astronauttien kuusta tuomaa, ja se oli ollut erään Kalifornian yliopiston geofysiikan professorin tutkittavana.Yhdysvaltain liittohallituksen poliisi FBI on kutsuttu tutkimaan varkautta. Poliisit ilmoittavat, että kyseessä saattaa olla poikkeuksellisen nokkela rikollinen, sillä illallisille otti osaa kolmisen sataa henkeä.Itse illallisten tarkoitus oli kerätä varoja silmäsäätiön perustamista varten. Jokainen mukana olija oli maksanut illalliskortistaan noin 400 Suomen markkaa.HS