Taistelurintamien pitävyyttä mittailtiin eduskunnassa keskiviikkona, kun korkeakoululakien käsittelyn jarrutus alkoi opposition suunnitelmien mukaisesti.

Kiistassa on kysymys korkeakoulujen sisäisen hallinnon uudistamisesta niin, että korkeakoulujen päättävät elimet valittaisiin opiskelijoille, opettajille ja virkamiehille yhtäläisen äänioikeuden perusteella.

Kokoomus on ilmoittanut jarruttavansa puhumalla lain käsittelyä niin, ettei sitä saada tässä eduskunnassa säädetyksi. Liberaalit ja ruotsalaiset vastustavat myös uudistusta.

Ensimmäinen voimien mittaus tapahtui keskiviikkoisessa pöydällepanoäänestyksessä. Opetusministeri Johannes Virolainen ehdotti lakiesityksen pantavaksi pöydälle saman päivän seuraavan istuntoon, jotta oppositio ei myöhemmin voisi aiheuttaa yllättäviä pöydällepanoja. Pöydällepano on mahdollista ilman äänestystä vain kerran. – – Virolainen vetosi oppositioon, että jarrutus lopetettaisiin ja kansan valitseman eduskunnan annettaisiin päättää asiasta.

Nykyaikaista orjakauppaa

Ruotsin televisio on paljastanut, miten Suomesta värvätään työvoimaa Ruotsiin orjakauppaa muistuttavin keinoin. Vaikka toiminnan kerrotaan olevan varsin laajaa, paljastus tuntuu tulleen yllätyksenä kaikille piireille ja tahoille, joiden asiana olisi ollut tällaisen kaupan estäminen.

Nykyaikaisen orjakaupan idea on yksinkertainen: työvoima ostetaan Suomesta täkäläisten palkkataksojen mukaan ja myydään Ruotsiin sikäläisten palkkataksojen mukaan. Erotuksen panee välittäjä taskuunsa. Suomalainen työntekijä ei saa edes puolta siitä mitä työnantaja hänestä maksaa eikä työntekijällä ole kesäloma- eikä sosiaalietuja.

On omituista, että ammattitaitoiset suomalaiset laivanrakentajat ovat erehtyneet myymään itsensä moisin ehdoin, vaikka työllisyystilanne Suomen telakoilla on tyydyttävä. Vielä omituisempaa on, että ruotsalaiset työnantajat ovat ryhtyneet asioimaan tällaisten välittäjien kanssa, vaikka toiminta on selvästi ainakin lain hengen vastaista.

Ja jos tosiaan on kysymys kymmenistä välittäjistä ja tuhansista ”myydyistä sieluista”, on kuminallista, etteivät ammattiyhdistysliikkeen johtajat sen paremmin Ruotsissa kuin Suomessakaan ole ennen kuulleet koko asiasta.

Pornojuliste vie raastupaan

Jyväskylä (STT)

Helmikuussa pidetyn Jyväskylän talven yhteydessä järjestetty julistenäyttely vie ainakin kaksi henkilöä raastupaan.

Jyväskylän yliopiston suojiin sijoitetusta näyttelystä takavarikoitiin juliste, joka esitti alastonta naista jonka sukuelimissä oli Suomen lippu. Juliste katsottiin sekä sukupuolikuria loukkaavaksi että Suomen lippua häpäiseväksi.

Mihajlovic vapauteen

Jugoslavia (Reuter)

Mihajlo Mihajlovic, tunnettu kirjailija ja yliopiston opettaja vapautettiin keskiviikkona vankilasta, jossa hän oli kärsinyt neljän ja puolen vuoden tuomiota ”Jugoslaviaa halventavien virheellisten tietojen julkaisemisesta ulkomailla”.

Mihajlovic, 36, tuomittiin huhtikuussa 1967. Hänet vapautettiin vuotta ennen tuomion päättymistä, Serbian osavaltion korkeimman oikeuden hyväksyttyä viime syksynä hänen vetoomuksensa tuomion lieventämisestä.

Kävellessään ulos vankilasta Mihajlovic joutui heti länsimaisten lehtimiesten parittamaksi. Kirjailija kertoi, että häntä oli kohdeltu ”Poikkeuksellisen hyvin”. Hän oli jopa saanut käyttää rajoituksitta kirjoituskonettaan. ”Fyysisesti olen poissa vankilasta, mutta en henkisesti”, totesi Mihajlovic.

Mihajlovicin ja Jugoslavian valtion köydenveto alkoi vuonna 1965, jolloin hän sai nuhteet eräästä Belgradissa ilmestyvässä aikakausjulkaisussa julkaisemastaan artikkelista. Silloin hänet tuomittiin yhdeksän kuukauden pituiseen vankeuteen.

Vuonna 1966 Mihajlovic julkaisi presidentti Titolle osoitetun avoimen kirjeen ulkomailla. Kirjeessä arvosteltiin varsin jyrkästi Jugoslavian hallintoa. Tämän kirjeen julkaisemisesta hänet tuomittiin keväällä 1967 vankeuteen, joka nyt on päättynyt.