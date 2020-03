Lentoharrastajien määrä kasvaa kevään myötä. Pilvisenä ja sumuisenakin sunnuntaina Malmin lentokentän yllä parveili mustanaan koneita.

Nousuja ja laskuja oli viime sunnuntaina yhteensä 550. Kaikkein vilkkaimpina kevätsunnuntaina saattaa Malmin radoilla rullailla koneita ilmaan ja maahan yhteensä 800 kertaa.

Puolet lentoliikenteestä muodostuu koululennoista ja noin puolet yhä suuremman suosion saavuttaneista vuokrauslennoista.

Kauniina sunnuntaina kertyy kentän reunoille myös suuri joukko katselijoita, sunnuntaikävelijöitä, jotka vain ajatuksissaan siirtyvät koneissa parintuhannen jalan korkeuksiin. – –

Myös lentolupakirjan suorittaminen on yleistynyt. Kentällä toimii yhteensä viisi lentokoulua, joilla on jatkuvasti menossa joko alkeis- tai jatkokursseja tai molempia. Lento-oppilaiden joukossa on yhä useammin myös naisia.

”Hauskinta on se, kun tänne tunneille tulee aviopari. Sitten usein käykin niin, että vaimo oppiikin lentämisen salaisuudet nopeammin kuin mies. Se on kyllä kova pala miehen niellä”, kertoo lento-opettaja, koulun omistaja Mark Baker.

Urho Kekkosen ja kruununprinssin hiihtoladut yhtyvät

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen lähtee Lappiin hiihtämään samoihin aikoihin kuin Ruotsin kruununprinssi Carl Gustaf vierailee siellä. On mahdollista, että molemmat Lapin kävijät kohtaavat Rovaniemellä.

Presidentin hiihtomatkaa on suunniteltu huhtikuun 14.–21. päiväksi. Presidentti Kekkonen on aikaisempina talvina hiihtänyt viikon kestäneillä Lapin matkoillaan 200–250 kilometriä. Pysähdyspaikoissa on ohjelmaan kuulunut myös kalastusta.

Kruununprinssi Carl Gustaf vierailee Torniossa 20. huhtikuuta ja saapuu seuraavana päivänä Rovaniemelle.

Hänen matkansa tarkoituksena on tutustuminen ensin Ruotsin ja sitten Suomen Lappiin.

Kiista viineistä uhkaa Englannin EEC-neuvotteluja

Bryssel (AP)

Lauantainen kiista Chianti-, Bordeaux- ja Reinin viineistä uhkaa vaarantaa neuvottelut Englannin liittymisestä Euroopan talousyhteisöön.

Chiantin virtaaminen vapaasti markkinoille huhtikuun 1. päivästä lähtien olisi tehnyt mahdolliseksi neuvottelujen aloittamisen. Italia asetti näet sen ehdoksi EEC:n sopimusnipun allekirjoittamiselle.

Tähän sopimusnippuun sisältyy mm. kysymys EEC:n maatalousrahoitusjärjestelmästä sekä varojen myöntämisvallasta EEC:n parlamentille.

Ranska vaati kuitenkin lauantaina, että talousyhteisön viinipolitiikan kaikista yksityiskohdissa on päästävä ratkaisuun ennen kuin Italian ja Länsi-Saksan viinien tuonti vapautetaan.

Ranskan viininviljelijät näet ovat painostaneet hallitusta, sillä he pelkäävät Chiantin kiristävän kilpailua ranskalaisten tappioksi.

Eurovision iskelmävoitto Irlantiin

18-vuotias irlantilainen Rosemary Brown – taiteilijanimeltään Dana – voitti lauantaina Eurovision 15. iskelmäkilpailut laulullaan ”All kinds of everything”. Hän sai 32 pistettä kilpailuihin osallistuneiden 12 maan tuomareilta.

Laulun ovat säveltäneet ja sanoittaneet Derry Lindsay ja Jackie Smith.

Toiseksi tuli Englannin Mary Hopkin laululla ”Knock, knock, who’s there”. Hän sai 26 pistettä. – –

Noin 450 miljoonan televisiokatsojan arvellaan seuranneen kilpailuja 25 maassa – Länsi- ja Itä-Euroopassa sekä Etelä-Amerikassa.

Pohjoismaat eivät tänä vuonna osallistuneet niihin.

Georg Otsille kunniamerkki

Oopperalaulaja Georg Ots juhli lauantaina 50-vuotissyntymäpäiväänsä laulamalla Rigoletton pääosan Tallinnan Estonia-teatterissa.

Näytännön päätyttyä Ots vastaanotti useita onnentoivotuksia, joita oli saapunut myös Suomesta.

Neuvostoliiton korkeimman neuvoston puhemiehistö on myöntänyt Otsille Leninin kunniamerkin hänen ansioistaan Neuvostoliiton musiikkitaiteen kehittämisessä.

Tallinnan elokuvastudiolla valmistetaan parhaillaan 1600-luvun Eestiä käsittelevää elokuvaa, jossa Otsilla on pääosa.

Asevelvollisilla saa olla pitkä tukka Tanskassa

Tanskalaisten asevelvollisten ei ole enää pakko leikkauttaa tukkaansa lyhyeksi.

Uusien määräysten mukaan sotilailla saa olla niin pitkä tukka kuin he itse haluavat. Määräykset tulevat voimaan heti.

Puolustusvoimien komentaja toteaa kuitenkin eri yksiköille osoittamassaan kirjelmässä, että pitkään tukkaan liittyy vaaroja ja että tilanteen vaatiessa se on kiinnitettävä hiusverkolla tai jollain muulla tavalla.

Asevelvollisille on selitettävä pitkän tukan vaaroja, mutta he saavat itse ottaa vastuun hiustensa pituudesta, paitsi äärimmäisissä tapauksissa.

Samat säännöt pätevät myös partaan.

HS

