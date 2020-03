Poro pirtissä Kuva: Unto Järvinen / HS

Poro kokeilee kotieläimenä Eino Kelan talossa Kuusamon Kurvisessa.

Isäntä totuttaa vajaan vuoden ikäistä vasaa leipäaterioihin ja niitä karjasuojassa asuva poro nauttii oikein pirtin puolella.

Sotia ennen Kelan talossa oli ”pirttiporoja” kymmenittäin. Outo kävijä saattoi sisään tullessaan säikähtää, kun mukaan jutasi pihamaalta kokonainen tokka vaatimaan suuhun pantavaa.

EEC:n rahasta uhka USA:n dollarille

Pariisi (Washington Post)

Kuuden yhteismarkkinamaan finanssiministerit ovat äskettäin vahvistaneet toivonsa, että vuoteen 1980 mennessä saataisiin aikaiseksi alkuperältään eurooppalainen valuutta, joka suistaisi dollarin valta-asemastaan.

Pariisissa pidetyssä epävirallisessa kahden päivän kokouksessa oli kaukaisena päämääränä eurooppalaisen dollarin luominen, joka syöksisi valtaistuimelta eurodollarin, josta on tullut Euroopan Washingtonista riippuvuuden symboli.

Marttayhdistykset haluavat jäseniksi myös ”martteja”

Oslo, (NTB)

Pohjoismaiden marttayhdistykset muuttuvat vähitellen perheyhdistyksiksi, joihin kuuluu sekä naisia että miehiä. Näin sanovat pohjoismaiden marttajohtajat, jotka ovat kokoontuneet Pohjoismaiden marttayhdistyksen hallituksen kokoukseen Osloon. Tanskan marttayhdistyksiin kuuluu jo melko paljon miehiä. Norjassa on vain muutamia miespuolisia marttayhdistyksen jäseniä

Ruotsin marttayhdistys, jonka nimi on nykyään Husmodersförbundet hem och samhälle, hylkäsi viime vuosikokouksessaan ehdotuksen miesjäsenten ottamisesta.

Pohjoismaiden marttaliikkeen 50-vuotisjuhlan vuoksi järjestettiin mm. juhlaesitys Oslon oopperassa perjantai-iltana. Pohjoismaiden marttayhdistyksessä on 325000 jäsentä. Suomen yhdistys on 120000 jäsenellään pohjoismaiden suurin.

155 tonnia Helsingin Sanomia tänään

Lähes seitsemän metrin levyisenä ja molemmin puolin painettuna ulottuisi Hangosta Utsjoelle se paperirata, joka saataisiin tehdyksi lehtemme tämän päivän painoksesta.

Helsingin Sanomien sunnuntainumeroon käytettiin nyt sanomalehtipaperia yhteensä noin 155 tonnia ja mustaa painoväriä noin 2 tonnia.

Tämän päivän Helsingin Sanomat [72 s.] on toiseksi suurin Suomessa koskaan tehty sanomalehtipainos. Ennätys on huhtikuun toiselta sunnuntailta vuodelta 1967, jolloin 76-sivuiseen Helsingin Sanomiin käytettiin paperia noin 170 tonnia.

Uuteenkaupunkiin tänä vuonna kymmenen uutta kerrostaloa

Turku (HS)

Ripeä asunnonrakennustahti jatkuu edelleen Uudessakaupungissa. Sorvakon asuntoalueella on päässyt harjaan kaksi viisikerroksista asuinrakennusta. Niiden kerrospinta-ala on yli puolentoista tuhatta neliömetriä ja asuntoja on yhteensä 50. Asuntojen koot vaihtelevat 37 neliöstä 78 neliömetriin.

Uudessakaupungissa valmistuu tämän vuoden aikana kymmenen kerrostaloa, sekä rivitaloja ja oma kotitaloja. Ensi vuodoksi on jätetty lainavaraus 13 kerrostalosta.

