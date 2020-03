John Lennonin ja Yoko Onon pukeutumistyylissä on ollut äkkinäisiä muutoksia. Nykyisin John saattaa täysin poroporvarillisesti pukeutua vaikka tummaan pukuun ja liiveihin. Kuva: Lehtikuva

Beatles on taas päivän nimi: ”Let it be” nousi nopeasti sekä USA:n (Billboard) että Englannin (Melody Maker) listalla.

Pari viikkoa sitten ”Let it be” oli vielä täysin näkymättömissä, nyt se on New Yorkissa kakkosena.

Ja kannoilla pyörii vain lisää beatlea: John Lennonin ja Yoko Onon ”Instant Karma”.

Huimasti on hypännyt myös Jackson Fiven ”ABC”, viime viikon neljänneltätoista sijalta kuudenneksi.

Lontoossa ”Let It be” on kolmantena ja sanotaan, että beatle-fanit pitävät siitä vielä enemmän kuin ”Hey Judesta” aikoinaan.

Naiset julistivat miehille sodan Yhdysvalloissa

Miehen etuoikeuksien kumoamista ja omaa osuuttaan amerikkalaisesta unelmasta vaatii tällä hetkellä uusin amerikkalainen protestiliike, naisten vapautusrintama.

Kovalla äänellä esitettyjen vaatimusten takana on arviolta 10 000–500 000 naista: alle 30-vuotiaita, keskiluokasta lähtijöitä, radikaaleja ja valkoisia.

Mustat naiset ovat valinneet omat tunnuksensa.

– –

Naisten vapautusliike kaikkine eri suuntauksineen on 1970-luvun voimistuvin joukkoliike.

Se vetoaa vähemmistöön, joka on vähemmistö vain vallan puutteessa eikä lukumääräisesti, ja jonka jokainen jäsen voi tuntea taistelun omakseen.

Kirja Helsingin kadunnimistä

Antaakseen Helsingin asukkaille tietoja katujen ja kadunnimien vaiheista on kaupungin nimistölautakunta julkaissut teoksen ”Helsingin kadunnimet”.

Nykyinen kadunnimistö juontaa alkunsa 150 vuoden takaa.

Tarkkaa tietoa katukilpien muovautumisesta nykyiseen liian pieneen kokoon ei ole olemassa.

Asia on vähitellen korjautumassa kaupunkiliiton suosituksesta.

Helsingissä tämä merkitsee noin 4.000 kadun nimikilven vaihtamista.

Love Records Afrikassa

Suurten kaupallisten levy-yhtiöiden puristuksessa ”vähemmistömusiikkia” edustava Love Records tekee merkittävää kulttuurityötä.

Tällä levymerkillä on aikaisemmin julkistettu mm. konserttimusiikkia ja progressiivista pop-musiikkia.

Uusin Love-LP merkitsee uutta aluevaltausta: levy sisältää yksitoista näytettä afrikkalaisesta kansanmusiikista.

Tämä levy on monessa suhteessa ainutlaatuinen.

Ennen muuta herättää huomiota musiikkinäytteiden harvinaislaatuinen autenttisuus.

Pienten taloudellisten resurssien varassa toimiva tuottaja on onnistunut siinä, missä suuret kansainväliset levyfirmat tieteellisine ja teknisine asiantuntijajoukkoineen usein ovat epäonnistuneet: Senegalissa ja Malissa näytteitä äänittämässä ollut Philip Donner on saavuttanut afrikkalaisten kansanmuusikkojen luottamuksen elämällä heidän kylissään, osallistumalla heidän arkeensa ja juhlaansa.

– –

Näiden afrikkalaisten kansanmuusikkojen esitysten kuunteleminen ei ainoastaan lisää vieraan kulttuuripiirin tuntemusta, vaan avaa uusia aspekteja myös meidän omaan läntiseen kulttuuriimme.

Fellinin Satyricon

Fellinin ”Satyricon” on ilman muuta viikon uutuuksista mahtavin ja rikkain, sekä ulkonaisesti että monikerroksiselta sisällöltään.

Se on valtava työ.

Hurja, kaunis, kammottava ja koko ajan visuaalisesti nautittava kuvakudelma.

Vaikka se rakentuukin lähinnä Petroniuksen antamiin antiikin ajan roomalaisiin tarinoihin (Trimalkion pidot eräänä lähtökohtana) se sisällyttää samalla itseensä hyvin paljon tuttua tekijänsä ennenkin filmeissä elävöittämää fantasiamaailmaa etenkin seksuaaliselta alueelta.

Kaiken mahdollisen Fellinin omasta mielikuvituksesta ja kenen tahansa ihmisen, on joku jossakin määritellyt.

Fellini itse on sanonut elokuvaansa mm. sciencefictioniksi tuntemattomaan, taaksepäin.

Mutta samalla kertaa Satyricon on mitä pätevintä nykyajan kuvitusta ja niinkuin Fellini päätteleekin: ”Rappeutuva Rooma oli hyvin samanlainen kuin meidän aikamme maailma: samaa elämännautiskelun kiihkoa, samaa väkivaltaisuutta, samaa moraalisten periaatteiden ja aatteiden puutetta, samaa epätoivoa ja samaa itsetyytyväisyyttä.”

Toisin sanoen ”Satyriconissa” voimme hyvinkin peilailla.

Näemme siinä räikeinä aikamme kasvot, kasvomme.

Jussin Pussi, aikuishupia

Filmituotanto Spede Pasasen ensimmäinen tämän vuoden uutuus on ollut tekeillä suurin piirtein vuoden alusta lähtien ja alkaa kohta olla valmiiksi kuvattukin.

Ohjaajana on jälleen – kuten kaikissa kolmessa viime vuoden Spede-filmissä – Ere Kokkonen ja kuvaajana Kari Sohlberg.

Uutuuden nimi – Jussi Pussi – on vähintään yhtä ytimekäs kuin oli Pohjan tähteet.

”Elokuva on rohkein kilteistä elokuvista, eräänlainen vapaanrakkauden ylistys, jossa ruma sana sanotaan niinkuin se on”, selittää ohjaaja.

”Yksinkertainen tarina pojasta, jonka seksuaalikasvatus on aikoinaan jäänyt kesannolle ja vaatii aika lailla käytännön kokemusta tasaantuakseen oikeisiin uomiinsa.”

”Tarkka katsoja voi näistä jaksoista löytää myös satiirisen esimerkin alastoman pornon valmistuskaavasta”, arvelee Ere Kokkonen.

– –

Uutta on elokuvassa mm. se, ettei Spede itse lainkaan näyttele siinä; uusi – ja tuttu – kaunotar taas on Leena Brusiin, jolla stillkuvista päätellen on aika lailla yhteistä sankari Jussin eli Vesa-Matti Loirin kanssa.

Simo Salmisella on myös huomattava rooli.

Piinapenkissä Hannu Taanila

Hannu Taanila on tänään piinapenkissä Mainos-Television sarjassa ”Jaa vai ei” klo 15.15.

Katselijat ovat lähettäneet kysymyksiään ja heidän joukostaan on valittu kolme edustajaa esittämään omat kysymyksensä suullisesti itse lähetyksessä.

Taanila, entinen ylioppilaspoliitikko, ahkera kirjoittaja ja parin vuoden ajan tunnettu televisiokasvokin, on aiheuttanut hymysuisella laukomisellaan voimakkaita kannanottoja.

Onpa hänen esiintymisensä ehtinyt rikkoa MTV:n puhelinkeskuksenkin.

HS

Lue lisää: hs.fi/aikakone