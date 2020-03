Helsingin Särkänsalmen väylä avattiin keskiviikkona puolenpäivän aikaan.

Satamajäänsärkijä Turso puursi kolmisen tuntia avaten väylän Särkänsalmen läpi sekä sen jälkeen koko talven aukiolleille väylille itään ja länteen.

Väylä avattiin Katajanokalta Särkänsalmeen. Jää oli kovimmillaan juuri ennen salmea. Matkalla Katajanokalta Särkälle Turso joutui useaan otteeseen peruuttamaan saadakseen voimaa jäänmurskaamiseen.

Salmen jälkeen jää heikkeni nopeasti ja työ helpottui.

Maastamuuttohalu yhä lisääntymässä

Halu maastamuuttoon on yhä lisääntymässä, ilmenee Suomen Gallup Oy:n tekemästä tutkimuksesta.

Neljännes vastaajista ilmoitti nyt olevansa valmis siirtymään toiseen maahan. Vuonna 1967 muuttohalua tunsi 23 prosenttia vastaajista. Eniten muuttohalu on noussut 15–24-vuotiaitten ryhmässä.

Ruotsi ja Amerikka ovat muuttomaina suosituimmat.

Suomen Gallup on vuodesta 1946 saakka tutkinut maastamuuttohalua.

”Vuoteen 1966 asti muuttohalu laski vähitellen. Silloinen lamakausi ja tuotannon kokonaiskasvun kutistuminen 2,2 prosenttiin heijastui kuitenkin selvästi muuttohalun nousussa, joka näytti vielä samaa suuntaa tänä vuonna tehdyssä kyselyssä.

Suunnilleen kolme neljästä on aina pitänyt kaikesta huolimatta omaa maata mansikkana ja epätietoisia on ollut vain muutama prosentti”, todetaan tutkimuksessa.

Miehistä oli muuttohaluisia nyt kuten edelliselläkin kerralla 29 prosenttia, mutta naisista 21 prosenttia, ennen 18 prosenttia.

Kokkolassa yhä lisää hiirilavantautia

Kokkola (HS)

Hiirilavantautiin sairastuneiden määrä lisääntyy Kokkolassa jatkuvasti sitä mukaa kun otettuja näytteitä tutkitaan. Varmoja tapauksia oli keskiviikkona 15, vaikka vasta pieni osa 3000 otetusta näytteestä on tutkittu.

Toistaiseksi taudin tartuntalähdettä ei ole pystytty paikallistamaan.

Hiirilavantautiepidemian takia on Kokkolan kaupunginsairaalan entiseen synnytysosastoon perustettu tilapäinen kulkutautisairaala.

Kokkolassa on otettu näytteet kaikista elintarvikkeiden parissa työskentelevistä henkilöistä. Päivittäin voidaan tutkia noin 70 näytettä.

Kaupungissa on jo aikaisemmin kielletty mm. irtomaidon myynti, minkä lisäksi elintarviketeollisuudessa ja vähittäiskaupassa on annettu hygienian lisäämiseen tähtääviä määräyksiä.

Lennonit laulavat apinat säestävät

John Lennon ja Yoko Ono muodostavat väliaikaisen yhtyeen kahden simpanssin kanssa, kertoo lontoolainen Daily Scetch -lehti. Ryhmä esiintyy lähiaikoina radion popshowssa. Lennonit laulavat ja simpanssit säestävät pianolla.

Ohjelman tuottaja oli etsinyt paria muusikkoa improvisoimaan ohjelmaansa, Daily Scetch kertoo. Hän oli tullut ajatelleeksi simpanssien tekemiä abstraktisia maalauksia ja hän päätti kokeilla jotakin samankaltaista musiikissa.

Simpanssit Bugsy ja Rosle on vuokrattu eläinesiintyjiä välittävästä liikkeestä. John ja Yoko kuulevat niiden musisoinnin nauhalta ja liittävät siihen omat laulunsa.

Postimerkistä 1,2 miljoonaa

Maailman harvinaisin postimerkki, joka on painettu brittiläisessä Guyanassa vuonna 1858, siirtyi tiistaina pennsylvanialaisten liikemiesten muodostaman syndikaatin omistukseen noin 1,2 miljoonan markan hinnasta. Hinta on postimerkkihuutokauppojen uusi maailmanennätys.

”Merkki ei unohdu pankkiholviin”, sanoi ostajien edustaja Irwin Wineberg. ”Käymme säännöllisesti katsomassa sitä”.

Kahdeksankulmainen, punertava merkki on ainoa laatuaan maailmassa. Se on kooltaan 31x25 millimetriä ja siinä on purjelaivan kuva.

HS

Lue lisää: hs.fi/aikakone