20-vuotias Twiggy on jo paljon kokenut. Silti hän nuorten tyttöjen tavoin haaveilee elokuvaosasta. Varmaan hän sen saakin, vaikkapa omilla rahoillaan.

Samaan aikaan kun muodin asian­tuntijat ennus­tavat naisel­listen muotojen paluuta, englanti­lainen Twiggy, tikkutyttö, ilmoittaa lopettavansa mannekiinin työn.

Hän on nyt 20-vuotias.

”Olen kyllästynyt mallina olemiseen”, sanoo Twiggy.

”Ja kun on kyllästynyt, sen huomaavat muutkin”.

Tikunlaiha, litteärintainen, pitkäkoipinen tyyppi on vallinnut muodissa aina siitä lähtien kun Twiggy, entinen kampaamoapulainen, vuonna 1966 tuli kuvaan.

Twiggyn tulot ovat viime vuodet olleet muotimaailman huippuluokkaa, noin 10.000 markkaa viikossa.

Mallina lopettaminen ei kuitenkaan merkitse tulojen loppumista: Twiggy johtaa edelleen neljää vaatetusliikettään.

Sulhasensa Justin de Villeneuven kanssa hän suunnittelee myös erään Covent Gardenin tenorin lanseeraamista poplaulajana.

Sitäpaitsi monien muiden valokuvamallien tavoin Twiggykin aikoo kokeilla elokuvassa, todennäköisesti musikaalissa.

”Ei tietenkään missään seksiroolissa, siihen en pysty” arvelee Twiggy. (AP)

”Huumori tärkeätä musiikissakin”

Benny Goodman on sitä mieltä, että Beatlesien musiikki ei svengaa.

Mutta hän sanoo pitävänsä liverpoolilaisesta voimakvartetista siitä huolimatta: ”Heidän musiikkinsa on hyvin kiehtovaa. Heissä on vitaalisuutta”, kertoi Goodman Bukarestissa, jossa hän on antanut neljä konserttia 17-miehisen orkesterinsa kanssa.

”Aluksi heidän musiikkinsa muistutti katulaulujen kaltaisia renkutuksia, mutta sitten huomasin, että he ajattelevat asian toisin kuin minä. Heidän musiikkinsa oli liian kovaa – mutta nyt meidänkin ohjelmistossamme on kaksi Beatles-sävelmää. Ne ovat mielestäni ehdottomia”, Goodman sanoi.

Goodman kehui erityisesti Beatlesien sävellysten helppoutta.

”Niitä on hirveän helppo soittaa, mutta ne eivät ole tylsiä. Heillä on melkoisesti huumorintajua, joka on musiikissa yhtä tärkeätä kuin millä muulla alalla tahansa”, Goodman sanoi ja ryhtyi kirjoittamaan nimiään suureen kuvanippuun, jotka jaettiin myöhemmin hänen ihailijoilleen.

Kaikki Bukarestin konsertit ovat olleet loppuunmyytyjä.

Puolet suomalaisista hereillä klo 6.20

Kaksikymmentä minuuttia yli kuuden on puolet suomalaisista jo hereillä arkisina työpäivinä, ja kello 22.15 puolet aikuisista on asettunut levolle.

Kodin ulkopuolella tehtävään työhön käytetään keskimäärin viisi ja puoli tuntia.

Tiedot ilmenevät Tampereen yliopistossa tehdystä suomalaisten päivittäistä ajankäyttöä koskevasta tutkimuksesta.

Lauantaisin ja sunnuntaisin nukutaan pidempään ja valvotaan vastaavasti myöhempään.

Sunnuntaiaamuisin on kello 8.10 puolet kansalaisista vielä vuoteessa. Edellisiltana on puolet väestöstä valvonut klo 23.10:een.

Vapaa-aikaansa viettää kotona television ääressä 80 prosenttia lauantaisin ja sunnuntaisin. Nämä huiput saavutetaan uutisten jälkeisen ohjelman aikana.

Radion kuuntelussa huippu on aamulla kello kahdeksalta, jolloin uutisia kuuntelee vapaina olevista 70 prosenttia.

Kotonaan työskentelevien kuunteluprosentti kohoaa yli 40:n kello 6, 8 ja 12.30 lähetettävien uutisten aikana.

Sunnuntaina radion kuuntelun huippu sattuu jumalanpalvelusten kohdalle.

Suomi ostaa uusia hävittäjiä

Suomi aikoo ostaa ruotsalaisen Draken-hävittäjälaivueen, johon kuuluu 15–20 lentokonetta.

Hävittäjät maksavat tiettävästi yli 7 miljoonaa markkaa kappale ja koko ostoksen hinta noussee 150–200 miljoonaan markkaan.

On mahdollista, että koneet kootaan Valmetin Kuoreveden tehtaalla.

Täysin erikseen neuvotellaan samaan aikaan myös siitä, että Suomi ostaisi lisäksi neuvostoliittolaisia Mig-hävittäjiä, joita meillä jo ennestään on parisenkymmentä kappaletta.

Lentokonehankinnat liittyvät puolustusministeriön laatimaan PV-ohjelmaan.

Pysäköintihissi sadalle autolle Fabianinkadulle

Helsingin ensimmäinen hissiperiaatteella toimiva pysäköimislaitos rakennetaan Fabianinkadulle.

Sadan autopaikan pysäköintilaitos perustuu pystysuunnassa liikkuviin alustoihin.

Elementtirakenteinen laitos voidaan haluttaessa siirtää muualle.

Laitos sijoitetaan keskustan pahimmin ruuhkautuvaan katuverkostoon Fabianinkatu 34:ään.

Fabianinkatu on toistaiseksi verraten vähän liikennöity ja se liittyy ulosmenoväylään.

Pysäköintilaitoksen kokeilua pidetään mielenkiintoisena, koska sillä on käyttöä muuallakin keskustassa.

Tietokonekäännökset yhä epätarkkoja

Turku (HS)

”Tietokoneiden suorittamassa käännöstyössä esiintyy toistaiseksi niin paljon epätarkkuuksia ja virheitä, että siitä ei ole käytännön hyötyä. Tulevaisuudessa lienee mahdollista päästä suhteellisen tarkkaan koneelliseen kääntämiseen”, sanoi apulaisprofessori Alho Alhoniemi Turussa.

Professori Alhoniemi sanoi, että kielen rakennetta ja tehtävää tutkivan synkronisen kielitieteen tavoitteena on koneellinen kielenkäännös.

Synkronisen tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää monella muullakin tavalla hyödyksi käytännön elämässä.

Ennätyssuuri venenäyttely valmiiksi jääesteistä huolimatta

Helsingin Messuhalleissa hakevat parhaillaan veneet kuumeisesti paikkojaan.

Tulossa on jo ensi perjantaina yleisölle avattava kevään suuri näyttely, Vene 70, jossa on mukana yhteensä 250 venettä – enemmän kuin koskaan aikaisemmin Suomessa.

Viime hetkien kiireeseen ovat syynä vaikeista sääolosuhteista johtuneet kuljetuksien viivästymiset.

Tekemällä töitä vuorokaudessa kaksi kertaa kellon ympäri uskotaan kaiken kuitenkin järjestyvän perjantaiksi.

Johto on, puolue tehdään

Bertolt Brecht kirjoitti Itä-Saksan kansannousun jälkeen runon kansasta, joka oli menettänyt hallituksensa luottamuksen ja jonka tilalle siis oli valittava uusi kansa.

Vastaavanlainen operaatio on parhaimmillaan käynnissä Tshekkoslovakiassa: kommunistit joutuvat uudistamaan jäsenkirjansa ja siinä yhteydessä jo aikaisemmin puhdistettu puoluejohto voi puhdistaa jäsenkunnan.

Keskuskomitean ohjeiden mukaan puolueesta on karsittava jäsenet, jotka ovat toimineet puoluetta vastaan, heikentäneet puolueen johtavaa asemaa, ajatelleet porvarillisesta tai pikkuporvarillisesti tai antaneet kansallisten tunteiden häiritä suhteita liittolaisiin.

Tällaisin perustein puolueesta voitaneen potkia jäseniä hyvinkin paljon.

Klovni kuin Nooa

Santa Anan poliisi Kaliforniassa pidätti äskettäin työttömän klovnin Johny Whiteriverin, kun kävi ilmi, että hänen 10-metrisessä perävaunussaan asui hänen lisäkseen kolme karhua, aasi, otselotti, kenguru, kolme kilipukkia, kaksi pesukarhua, apina, kolme riikinkukkoa ja villikissa.

Eläimet kuljetettiin läheiseen eläintarhaan kuudella autolla.

Näiden lisäksi perävaunussa asui 13 koiraa, neljä kissaa, 11 kyyhkystä, kolme jänistä, viisi marsua, yksi ankka, yhdeksän kananpoikaa, kaksi hanhea, 16 viiriäistä ja kaksi kilpikonnaa – sekä vaimo.

Whiteriver asetettiin syytteeseen eläinrääkkäyksestä sekä villieläinten hallussapidosta ilman lupaa.

Työtön klovni torjui syytteet vakuuttaen, että eläimet ruokittiin kunnolla ja niitä käytettiin ulkona päivittäin. (UPI)