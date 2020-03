Helsingin poliisit ovat kieltäytyneet valvomasta äänestyspaikkoja virka-aikansa ulkopuolella. Kaupunki on pyytänyt palolaitokselta apua.

Syynä poliisien kieltäytymiseen on kaupunginhallituksen vahvistama 7,27 markan tuntipalkka sekä yli- että sunnuntaityökorvauksena.

Helsingin kaupunki pyysi tiistaihin mennessä sitovat ilmoitukset niiltä vapaavuorossa olevilta poliisimiehiltä, jotka haluavat osallistua äänestyspaikkojen yövartiointiin.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri, varatuomari Simo Somiska kertoi, että 150 poliisia on ilmoittautunut tehtävään kaupunginhallituksen vahvistamalla kertakaikkisella tuntipalkkiolla.

Määrä ei kuitenkaan riitä, vaan palolaitokselta pyydettiin lisää vapaaehtoisia. Tarve on 40 miestä lisää. – –

Poliisit vaativat kuitenkin normaalia ylityökorvausta omien tuntipalkkojansa pohjalta. Kompromissina he olisivat ylikonstaapeli Martikaisen mukaan hyväksyneet kaupunginhallituksen tuntipalkan kaksinkertaisena.

Vuoden 1969 parhaat levyt saivat Grammyn USA:ssa

Yhdeksänhenkinen rock-yhtye Blood, Sweat and Tears (Verta, hikeä ja kyyneleitä) voitti keskiviikkona USA:ssa vuoden 1969 Grammyn, Oscaria vastaavan palkinnon, joka annetaan, vuoden parhaalle levyalbumille.

Klassisella puolella oli paras orkesteri Pierre Boulezin johtama The Cleveland Orchestra.

Yli 3000 äänestäjää asetti albumin ”Blood, Sweat and Tears” ykköseksi (se levytettiin joulukuussa 1968), toiseksi selvisi Johnny Cash ”Johnny Cash at San Quentinillaan” ja Beatlesien ”Abbey Road” oli kolmas.

Vuoden 1969 parhaana uutena yhtyeenä palkittiin yhtye Crosby, Stills and Nash.

Vuoden paras yksityinen levy paljastuu vasta toukokuussa.

5 th Dimension sai palkinnon parhaasta lauluyhtye-esityksestä ”Aquarius, let the sunshine in” -levyllään.

Cash sai parhaan country-laulajan palkinnon ”A boy named Sue”-levyllään.

Rhythm and blues -puolella paras nainen oli, kuten viime vuonnakin, Aretha Franklin (”Share your love with me”) ja mies Joe Simon (”The chokin’ kind”).

Bill Cosby sai parhaan komedialevypalkinnon ”Bill Cosbystaan”.

Jazzin puolella pienen yhtyeen voiton vei Wes Montgomery. Isojen sarjan voitti Quincy Jones.

Muita palkittuja:

Paras lastenlevy: ”Peter, Paul and Mommy” (Peter, Paul and Mary)

Paras folk-esitys: ”Clouds” (Joni Mitchell).

Pommeja räjähti Manhattanilla

New York (Reuter)

Poliisi aloitti torstaina laajat etsinnät saadakseen kiinni terroristiryhmän, joka on vastuussa keskellä New Yorkia sattuneista pommiattentaateista.

Räjähdykset sattuivat 42. kadulla sijaitsevassa Mobil Oil -yhtiön rakennuksessa, International Business Machinesin (IBM) toimistossa Park Avenuelle ja Sylyinia Electric Products -yhtiön päämajassa 3. Avenuella.

Räjähdykset vaurioittivat ikkunoita ja ovia, seiniä ja vesijohtoja. – –

”Vallankumouksellinen ryhmä 9” -niminen järjestö ilmoitti olevansa vastuussa torstaiaamuisista pommiattentaateista eräälle amerikkalaiselle uutistoimistolle lähettämässään kirjeessä.

Wennerströmille ei anneta armoa

Tukholma (UPI)

Ruotsin korkein oikeus hylkäsi torstaina elinkautiseen vankeuteen tuomitun vakoilija-everstin Stig Wennerströmin armonanomuksen.

63-vuotias entinen Ruotsin ilmavoimien eversti, joka tuomittiin vuonna 1963 elinkaudeksi vankeuteen vakoilusta Neuvostoliiton hyväksi, pyysi armonanomuksessaan, että hänen tuomionsa lievennettäisiin ajaltaan rajoitetuksi vankeudeksi.

Montreuxiin lähtijä valittu

TV l:n johtoryhmä valitsi perjantaina Vesa Nuotion tuottaman ja ohjaaman ohjelman ”Muscle and Blood” edustamaan maatamme 23.–30.4. pidettävään Montreuxin Kultaisen Ruusun kilpailuun. – –

Tämänvuotinen Montreuxin ajanvieteohjelmien kilpailu on järjestyksessä kymmenes ja sen johdosta esitetään Montreuxissa kilpailun yhteydessä juhlaohjelma ”Golden Book”, johon on koottu katkelmia kilpailun voittaneista ohjelmista, mm. meidän ”Lumilinnastamme”.

Tämä ohjelmahan voitti sekä Kultaisen Ruusun että lehdistön palkinnon vuonna 1965.