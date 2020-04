Hirvet ahdistelivat niitä karkottamaan kerääntyneitä poliiseja Maunulassa keskiviikkona.

Häätäjät ja häädettävät vaihtoivat osia useaan kertaan, kunnes hirvet kyllästyivät poliisiautojen sireenien ulinaan ja katosivat talojen keskeltä metsään.

Ne eivät kuitenkaan kadonneet kauas. Illan hämärtyessä hirvet palasivat samoille nurkille aterialle.

Kaksi hirveä asettui varhain aamulla Töyrytien ja Haavikkotien väliseen metsikköön märehtimään. Ohi kulkevat ihmiset pysähtyivät katselemaan, mutta hirvet pysyivät makuulla. Kaksi lähestyvää poliisia sai ne kuitenkin jalkeille ja poliisien oli paettava hyökkäävien hirvien tieltä. – –

Lumipallot aseinaan koetti kymmenkunta poliisia lähestyä eläimiä ja ohjata ne pihamaalta metsikköön. Hirvet kävivät taas hyökkäykseen ja häätäjien oli syöksyttävä talojen, puiden ja autojen suojaan. Vauhdissa repesivät yhden karkuun juoksevan housut.

Jouko Turkalle Kritiikin kannukset

Suomen Arvostelijain liiton kymmenennet Kritiikin kannukset ojennettiin keskiviikkona Helsingissä Joensuun Kaupunginteatterin johtajalle Jouko Turkalle hänen ansioistaan maakunnallisen teatterin ja uuden suomalaisen kansannäytelmän kehittäjänä. E. J. Vehmaksen taidearvostelijapalkinnon sai J. O. Mallander.

Kritiikin kannusten palkintolautakunta esittää perusteluissaan seuraavaa: ”Jouko Turkan työstä ohjaajana ja teatterinjohtajana erottuu kaksi päälinjaa. Niistä toinen on maakunnallisen teatterin tuottaminen maakunnan omia ongelmia ja tarpeita silmälläpitäen. Teatterin vaikutuspiirissä funktiollisen, paikan päällä kirjoitetun ja tuotetun ohjelmiston esittämiseen liittyy myös uuden ajankohtaisen kansannäytelmän synty klassisten kansannäytelmien tuoreiden sovitusten ja tulkintojen rinnalle.”

”Teatterin tehtävien ja aseman määritteleminen on ollut toinen Jouko Turkan teatterityöskentelyn tavoitteista. Viime kuukausina on syntynyt useitakin teatterikahnauksia eri puolilla maata uuden teatterisukupolven pyrkiessä irtautumaan korkeakulttuurisista teatterikäsitteistä. Antamalla Kritiikin kannukset pääkaupungin ulkopuoliselle on myös osaltaan haluttu tukea ja julkistaa tätä kamppailunomaista työskentelyä eri painostusryhmiä vastaan.”

Atomisaari varustautuu voimalan vastaanottoon

Loviisa (Salme Neva)

Hästholmenissa, tulevalla atomisaarella ja sen läheisillä tietyömailla merkitsee kevät tänä vuonna kiirettä.

Ei odoteta enää vesien vapautumista jääpeitteen alta ajatellen kalastusta tai veneiden kunnostusta. Odotetaan lopullisia päätöksiä ja allekirjoituksia ydinvoimalan rakentamisesta. Valmistaudutaan tärkeään hetkeen: kun Suomen ensimmäistä ydinvoimalaa aletaan rakentaa, täällä sen sijaintipaikalla kaikki on valmista.

Kymmenet koneet möyrivät maata, kalliota räjäytetään, kiviä murskataan. Näin syntynyttä mursketta kuljetetaan kuin liukuhihnalla autojonossa tietyömaille, missä vallitsee sama sähköinen tunnelma.

Suoraviivaisena edeten syntyy Suomen ensimmäinen atomitie, historiallinen lajissaan koskemattomaan maastoon liittyen pohjoispäässään vanhaan kulttuurimaisemaan saaristotien välityksellä. Tämä tie yhtyy valtakunnan suureen tieverkostoon viitostien kautta, mikä taas seurailee vanhaa Turun–Viipurin tiepohjaa. – –

”Hyvin menee”, tuumivat pojat ruokaparakissa hörppien aamukahvia. Muuten, mutta kun ei ole siivoojaa kämpällä. Työmaa-alue on 15 kilometrin päässä Loviisan kaupungista, eikä kukaan naisihminen ole ollut kiinnostunut lähtemään tänne luutaa heiluttamaan. Neljän hengen tuvissa työmaan miehet asuvat. Miehet ovat eri puolilta maata.

Finnairin toimisto Manchesterissa aloitti työnsä

Finnairin 33. ulkomaantoimisto on aloittanut toimintansa Manchesterissä. Tähän saakka on yhtiöllä Englannissa ollut toimisto vain Lontoossa.

Helsingin ja Lontoon välillä lennetään 1. huhtikuuta lukien 10 välilaskutonta viikkovuoroa. Talviaikataulukaudella välilaskuttomia viikkovuoroja oli seitsemän.

Khaddafi arvosteli öljy-yhtiöitä

Kairo (UPI)

Libyan johtaja eversti Muammer al-Khaddafi sanoi tiistai-iltana olevansa valmis häätämään ulkomaiset öljy-yhtiöt Libyasta, jos ne eivät suostu maksamaan öljystä korkeampaa hintaa ja nostamaan työläisten palkkoja.

Joukkokokouksessa puhunut Khaddafi sanoi, että ulkomaisten yhtiöiden oloa Libyan maaperällä ei suvaita, jos ne merkitsevät libyalaisten työläisten vapauden loukkaamista.

VR muuttaa aikatauluja

Aikataulu vaihtuu valtionrautateillä tänä vuonna toukokuun viimeisenä päivänä.

Rautatiehallituksen vahvistaman aikataulun uudistuksia ovat ensimmäisten teräsrunkoisten makuuvaunujen tuleminen liikenteeseen sekä makuuvaunulinjojen avaaminen Turun–Moskovan ja Turun–Oulun välillä. Lisäksi asetetaan kulkuun edestakainen laivapikajuna Tampereen ja Naantalin välille.

Uudessa aikataulussa on jo voitu lisätä useiden pikajunien nopeutta.

Miesten sterilointi yleistyy USA:ssa

New York.

Kaksi miljoonaa amerikkalaista on päässyt lopullisesti eroon e-pillereistä, pessaareista ja muista ehkäisyvälineistä, eikä heillä silti ole pelkoa ei-toivotun raskauden alkamisesta. He ovat pysyvästi hedelmättömiä sterilointileikkauksen jälkeen.

Sterilointia haluavien ihmisten määrä lisääntyy USA:ssa vuosittain yli 100 000:lla. Kaikki eivät suinkaan ole äitejä, joilla on jo liuta lapsia. Vielä viisi vuotta sitten useimmat sterilointileikkaukset tehtiin naisille, mutta nykyisin 75 prosenttia potilaista on miehiä.

HS

Lue lisää: hs.fi/aikakone