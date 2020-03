Riista- ja lintukaupoissa on syytä verrytellä eläintuntemustaan, jos aikoo päästä selville mikä lintu on teeri, riekko tai peltokana. Kana- ja broileriruuat ovat yleistyneet tavallisena arkiruokana. Erityisen hyväksi kehuttiin savustettua broileria. Kuva: Pressens Bild

Tukholma (Inga Aaltonen)

Tukholmalaisissa ruokakaupoissa kierteleminen on mielenkiintoista, sillä tavaravalikoima on runsas ja monipuolinen. Ostosten tekeminen vaatii kuitenkin harkintaa, koska elintarvikkeiden hinnat ovat huimasti nousseet viime vuoden aikana. Etenkin lihan hinta on kohonnut huomattavasti suomalaista tasoa korkeammaksi.

Kasvisten kysyntä on voimakkaasti kasvanut viime vuosien aikana. Niiden hinnat ovat yleensä meikäläisiä hintoja halvemmat ja niitä myös osataan kysyä ja käyttää enemmän.

Hallit ja herkkukaupat ovat liikkeitä, joiden asiakaspiiri ehkä eniten pysyy vuodesta toiseen samana, kävijät ovat tottuneet hyvään ja henkilökohtaiseen palveluun eivätkä he osaa muuttaa ostotottumuksiaan ja siirtyä kotinsa läheisyydessä olevan itsepalveluliikkeen asiakkaaksi.

Humlegårdsgatanilla sijaitseva Östermalmin halli saavuttaa ensi lokakuussa arvoisat 83 vuotta. Sen 28 liikkeestä on suurin osa pysynyt paikoillaan vuosikymmenestä toiseen.

Tasa-arvoisuus ulottuu Ruotsissa lehti-ilmoituksiin

Naisen ja miehen tasa-arvoisuus ulottuu Ruotsissa lehti-ilmoituksiin asti, kertoi Ruotsista vierailulle saapunut tri Greta Wieselgren.

”Vapaista työpaikoista kerrottaessa, ei mihinkään tehtävään ole lupaa hakea vain miestä tai naista, kaikki työt ovat avoimia molemmille”, tri Wieselgren kertoi. – – Käytännöllisesti katsoen kaikki ammatit ovat ruotsalaisille naisille sallittuja. ”Kuninkaana voi kuitenkin olla vain mies. Teoriassa naisesta voi tulla arkkipiispa, mutta käytännössä se on mahdotonta”, tri Wieselgren kertoi.

Parhaillaan Ruotsissa odotetaan selvitystä erillisverotuksen menettelystä. "Levottomuutta on syntynyt, koska pelätään, että vaimo voi lisätä miehensä veroja. Asia selviää vasta kun virallinen selvitys annetaan ministeriötasolta”.

Keisari Hirohito avasi maailman suurimmat messut

Osaka (Matti Verkkola)

Japanin poliittinen ja teollinen, lähes koko parlamentti, diplomaattikunta, maailmannäyttelyn kansainvälinen ja kotimainen johto sekä suuri joukko japanilaisia silmäätekeviä oli paikalla kun keisarillisen perhe saapui vahvan poliisisaattueen vartioimana Expo 70:n avajaistilaisuuteen.

Samalla hetkellä, kun keisari Hirohito julisti messut avatuiksi, liikahti käyntiin huipputarkka atomikello, joka tekee tuhannessa vuodessa vain sekunnin virheen. – –

Suomen ennätys Helsingin Sanomia

Lukijoille ja myyjille tänään jaettu Helsingin Sanomat on suurin Suomessa koskaan tehty sanomalehtipainos. Sen tekemiseen varattiin sanomalehtipaperia noin 169 tonnia. Mustaa painoväriä kului Helsingin Sanomien painossa viime yönä yli kaksi ja puoli tonnia.HSLue lisää: hs.fi/aikakone