Hengenvaarallisessa betonipylväikössä joutuvat Oulun pyrinnön painijat harjoittelemaan nyt kun Pyrinnön talon suursali on vuokrattu muihin tarkoituksiin ja molski siirretty rakennuksen kellariin.

Helsingin painimiesten ja Pyrinnön välisessä ottelussa nähtiin muutamia heittoja, joissa oltiin vähällä syöksyä maton laitamilla tokottavaan pylvääseen.

Kilpailujen ajaksi oli neljä sementtipylvästä suojattu noin viiden sentin vahvuisella vaahtomuovilla. Kun Pyrinnön painijat harjoittelevat samassa paikassa, ei sitäkään ylellisyyttä ole. – –

Oulun Pyrinnön toiminnanjohtaja Aarno Kurkela sanoo että seuran omistaman talon suursalin vuokraaminen liiketoimintaan oli huono ratkaisu mutta seuran kannalta ainoa mahdollisuus. Oulun kaupunki ei halunnut ostaa taloa omakseen ja velkojat vaativat maksujaan.

Pikkupojat ajoivat auton Hämeenlinnaan

Kolmen pohjoishaagalaisen 7-, 9- ja 11-vuotiaan pikkupojan autoseikkailu päättyi onnellisesti Hämeenlinnaan, vaikka vaivoin rattiin ylettyneet pojat ajoivat välillä jopa 120 km:n tuntivauhdilla.

Yksitoistavuotias käytti matkalla varastamaansa peruukkia voidakseen muka esittää toisten äitiä. Näin hämättiin aikuisia muun muassa Keimolassa, jossa pojat poikkesivat huoltamossa ostamassa polttoainetta.

Nuorin hoiti oston väittäen ”äidin” haluavan pysyä autossa.

”Vanhimman pojan isä on talonmies ja tältä sieppaamansa kerrostalon yleisavaimen avulla pojat olivat kierrelleet torstaina talon asunnoissa. Eräästä he olivat anastaneet peruukin”.

”Tämän jälkeen 11-vuotias oli asettunut ”äitinä” auton rattiin ja lähtenyt tovereineen ajamaan pohjoiseen. Yhteistä karkumatkaa pojat olivat suunnitelleet jo pitkään,” kertoi komisario Tuori Hämeenlinnasta.

Matkalla kuljettajaa oli vaihdettu, koska jokainen halusi ajaa, samoin kiersi peruukki päästä toiseen. Välillä saatiin VW 1300:n vauhti nousemaan 120 km:n nopeuteen saakka, mutta ajo onnistui 100 km:n päähän Hämeenlinnaan täysin vaurioitta.

”Hämeenlinnassa pojat jättivät autonsa linja-autoaseman lähelle ja vanhin meni sieltä ilmoittamaan puhelimella isälleen Helsinkiin paikan, niistä auton saisi noutaa. Aseman vahtimestari kuuli keskustelun ja hälytti poliisin paikalle jo ennen kuin hätääntyneet isät ehtivät tehdä sen Helsingistä”, kertoi Tuori.

Poliisi tapasi pojat jalkamatkalla Hameenlinnan rautatieasemalle, josta karkulaisten oli tarkoitus matkata edelleen ulkomaille.

Busseilla seitsemän poikittaislinjaa Helsingin alueella

Seitsemän poikittaislinjareittiä on valittavana helsinkiläisellä bussimatkustajalla, joka haluaa siirtyä kaupunginosasta toiseen käymättä aivan keskustassa.

Yksityiset liikennöitsijät ajavat näistä linjoista viittä ja liikennelaitos kahta. – –

Liikennelaitos tutkii koko ajan eri linjavaihtoehtoja, mutta tähän asti on valitettavasti jouduttu toimimaan erillään yksityisistä liikennöitsijöistä. Suurelta osin tämän vuoksi linjaverkosto varmaan on tällä hetkellä niin sekava kuin se on.

Suomalainen vesistö pilaantuu herkemmin kuin virtaavammat

Suomalaiset vesistöt ovat erikoisen herkästi pilaantuvia. Ne ovat matalia, niiden peruskuormitus on suuri. Talvi on Suomessa pitkä ja jää peittää vedet suuren osan vuodesta.

Vesissä on runsaasti humusta, maaperästä huuhtoutuvaa eloperäistä ainetta, josta johtuu vesien ruskea väri. Hajotessaan se kuluttaa happea ja aiheuttaa varsinkin talvisin pahaa happikatoa. Siksi jätevesien vaikutukset juuri Suomessa näkyvät ja tuntuvat. – – Vesiemme nykyisen ja tulevan käytön turvaamiseksi eivät riitä samat toimenpiteet kuin maissa, joissa on jokivesistöjä jätevesien johtamiseen käytettävissä.

