”Hyvin on vedet valittu, kumma ettei kalaa sentään tullut.” Raumalainen pilkkimies rysäytti puntariin 42 kiiskeä, osti rantakioskista poronsarvet ja lähti.

Hän ja monet muut pilkkionginnan Suomen mestaruuskilpailuihin osallistuneet väittivät Oulun edustan kalojen olevan liiaksi kotiseuturakkaita.

”Tarttuvat vain oululaisiin onkiin, peijoonat”.

Parikymmentätuhatta reikää kairattiin joka tapauksessa merijäähän lemauttamaan teollisuustuoksua onkijoitten nenään pilkkikansan kokiessa riemunsa ja murheensa purevassa viimassa ja räntäsateessa.

”Voitto ei ole pääasia, vaan palkinnot”, totesi toinen pettynyt pokaalipöydän edessä, ”Minulla painoi muovipussi enemmän kuin saalis. Ensin ajattelin, että se oli roska, mutta kiiskenpentu se oli, koska eli ja hengitti.”

Saalis ei kaikilla ollut kehno. Yli kahden kilon pusseja punnittiin useita ja omat vetensä hyvin tuntevat paikkakuntalaiset tekivät tasaisen varmaa työtä.

Lähtö kisaan tapahtui kuten aina ennenkin: laukauksen jälkeen ryntäsi merelle yli kaksituhatpäinen armeija hampaisiin asti aseistautuneita pilkkimiehiä. Ja heidän jäljessään kantoivat liki parin tunnin kuluttua reikää kairaamaan ne muutamat onnettomat, jotka saapuivat kisakaupunkiin Etelä-Suomesta junalla, jonka aikataulun mukana piti olla Oulussa kahdeksan tienoilla: Äkäisiä onkijoita asemalle tuonut juna pysähtyi liki täsmälleen samalla hetkellä, jolloin toiset harppoivat ensiaskeleita sohjossa kohti apajia.

Matti Myöhäisten joukkoa koristivat – tosin aikaisempia kisoja vähäisemmässä määrin – myös riemukalastajat. Salkku kilisi, reppu painoi, saapas hiersi ja kaira sotkeutui siimaan.

Palkintojuhla johti protestiin

Rovaniemi (HS)

Akateemiset talvilajien maailmanmestaruuskilpailut Rovaniemellä ja Pyhätunturilla ovat olleet lähes täysin neuvostoliittolaisten juhlaa. Yllättävää lisäväriä kisoihin toivat sunnuntaina Pohjois-Korean vastalause palkintojen jakojuhlien muodoista sekä myrskyisä kokous Pyhätunturin rinteiden kunnosta.

Pohjois-Korean vastalauseessa paheksuttiin sitä, ettei palkintojenjaossa ole käytetty maiden lippuja eikä soitettu virallista fanfaaria.

Järjestäjät ovat luvanneet palauttaa viralliset muodollisuudet ja järjestävät maanantaina uudelleen naisten 3.000 metrin palkintojuhlan, jossa Pohjois-Korean Hau Pii Hwa saa pronssimitalinsa lipun kera.

Ranskan edustajat totesivat, että Pyhätunturin rinne ei kestä pujottelijoiden joukkoa.

Poliisin vaimo on tärkeä avustaja

Valtiolla on poliisityötä hoitamassa lukuisia palkattomia apulaisia: poliisien vaimoja. Eräs heistä on Saara Harju. Hän on vihtiläisen konstaapelin Heimo Harjun rouva.

Kun konstaapeli Harju päivystysvuorossa ollessaan joutuu poistumaan poliisiasemalta, hän sanelee automaattiseen puhelinvastaajaan kotinumeronsa. Rouva Harju ottaa hälytyksen vastaan ja välittää sen joko Lohjan poliisiasemalle tai Liikkuvan poliisin keskukseen Helsinkiin. Sieltä se toimitetaan radioteitse Vihdin poliisiautoon.

Rouva Harju ei pääse suoraan keskusteluun miehensä kanssa, mutta kuulee tämän äänen. Hänen onkin tärkeätä saada tietää, että sanoma on mennyt perille, sillä samasta kolarista saattaa hetken välein tulla useata hälytyksiä.

Onni yllätti onnettomuudessa

Älkää asettako taksinkuljettajaa syytteeseen, vaan esittäkää hänelle nöyrin kiitokseni, sanoi Semjon Krivoshejenko, kun hän tuli äskettäin tajuihinsa eräässä moskovalaisessa sairaalassa rajun autokolarin jälkeen.

Kyseiset sanat olivat hänen ensimmäisensä 27 vuoteen. Hän menetti kuulonsa ja puhekykynsä II maailmansodan aikana eräässä räjähdyksessä. Kolarissa toisena osapuolena ollut taksinkuljettaja ajoi törkeästi suoraan Semjon auton kylkeen.

Semjon sai aivotärähdyksen, mutta samalla hän sai kuulonsa ja puhekykynsä takaisin, mistä syystä hän esitti toivomuksen, että taksinkuljettajaa ei asetettaisi syytteeseen onnettomuudesta. (UPI)

Sanoma Osakeyhtiön toimittajakouluun 31 uutta oppilasta

Sanoma Osakeyhtiön toimittajakoulun neljännelle vuosikurssille koulutuskaudeksi 1970—71 jätettiin 510 hakemusta. Näistä on valittu esiharjoitteluun seuraavat 31: Matti Aalto, Lappeenranta, Hanne Alametsä, Helsinki, Annukka Arjavirta, Helsinki, Martti Backman, Helsinki, Reijo Eerikäinen, Turku, Marja-Liisa Haara, Helsinki, Martti Hosia, Helsinki, Mattiesko Hytönen, Helsinki, Raimo Häilä, Helsinki, Reino Häyry, Helsinki, Lauri Jaatinen, Laukkoski, Kaarina Jääskeläinen, Helsinki, Tuulikki Kainulainen, Tapiola, Kari Kaurala, Helsinki, Hannu Kuronen, Tikkurila. Pekka Leskelä, Helsinki, Soili Liuhto, Hyvinkää, Jussi Melkas, Helsinki, Raimo Möysä, Turku, Leena Orro-Savolainen, Helsinki, Ilkka Pitkänen, Helsinki, Irja Raines, Helsinki, Harri Rosberg, Turku, Marja-Riika Saaristo, Kerava, Seija Sartti, Helsinki, Raili Smith, Helsinki, Anneli Sundberg, Salo, Kari Valtonen, Helsinki, Kaarina Viiala, Tikkurila, Jouni Viitanen, Vaasa, Pekka Vuoristo, Helsinki.

Koulutuskausi alkaa toukokuun 19. päivänä.

