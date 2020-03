Eduskunnan kasvot vaihtuivat 42,5-prosenttisesti: Uusia kansanedustajia äänestettiin parlamenttiin nyt ennätysluku 85. Edellisissä eduskuntavaaleissa 1966 nousi eduskuntaan 78 uutta edustajaa.

Kasvojen uudistumiseen ja eduskunnan keski-iän nuortumiseen vaikutti suhteellisesti eniten Suomen maaseudun puolue, joka tempaisi eduskuntaan 18 edustajaa; aikaisemmin sillä oli yksi.

Kokoomus veti eduskuntaan 37 miestä ja naista; edellinen luku oli 26.

Parissa vaalipiirissä käydään vielä tulista kilpailua viimeisistä edustajapaikoista. Kilpailu ratkaistaan sosiaalidemokraattien ja keskustapuolueen sekä liberaalien keskustapuolueen kesken. – –

Viisi uutta miestä kipusi vaalien ”ääni-imurien kymmenen kärjessä” -listalle.

Ensimmäisen sijan vei kuitenkin vanha tekijä Raimo Ilaskivi (kok) 20.849 äänellä. Hän paransi samalla melkoisesti edellistä eduskuntavaalitulostaan, joka oli 16.817 ääntä.

Toiselle sijalle pääsi sitten jo uusi mies Pertti Salolainen (kok), joka keräsi 19.637 ääntä.

Kolmas oli myös uusi tulokas, puoluesihteeri Kalevi Sorsa (sd), joka sai 17.311 ääntä.

Veikko Vennamo (mp) oli neljäs 14.432 äänellä (v. 1966 hän sai 6817).

Helsingin Hernesaareen taloja 7000 asukkaalle

Asuntoja 7000 hengelle voidaan rakentaa Helsingin Hernesaaren täytemaa-alueelle. Rakentaminen kestää viisi vuotta ja aloittaminen kytkeytyy kaavoitukseen.

Teollisuustyöpaikkojen määrä Hernesaaren rantaan liittyvillä alueilla on 16.000. Sen jälkeen kun alue on kokonaan rakennettu on työpaikkoja yli 20.000.

Näin suuren henkilömäärän kuljettaminen päivittäin Helsingin niemen ulkopuolella oleville asuntoalueille on melkoinen ongelma.

Hernesaaren suunnittelussa on lähdetty siitä, että Munkki- ja Hernesaaren käyttö teollisuusalueena säilyy. Asuntoalue tulee täytemaalle.

Puutalot puretaan Josafatinkadulta

Ei kaikkia puutaloja pitäisi keskustasta purkaa – ovat niin somia.

Purettava on – tuollekin tontille mahtuu monta asuntoa enemmän kuin pistetään kerrostaloksi.

Näin helsinkiläiset seuratessaan vanhan puutalon purkamista.

Vanhat puutalot katoavat Kirstinkadun ja Josafatinkadun kulmasta. Parikerroksisten talovanhusten sijaan nousee kuusikerroksinen asuintalo. Uuden kerrostalon pitäisi valmistua samana vuonna, jona puutalot olisivat täyttäneet 60 vuotta.

Talot Josafatinkatu 7:ään ja Kirstinkatu 7:ään valmistuivat vuonna 1911. Kirstinkadun talo purettiin jo aikaisemmin ja nyt on vuorossa Josafatinkadun puoleinen talo.

Viereinen Josafatinkatu 5, myös kaksikerroksinen puutalo, on vielä koskemattomana, mutta sekin odottaa purkumiesten tuloa.

Tapiolan nuoriso juo viiniä usein mutta kohtuullisesti

Tapiolan nuoriso käyttää alkoholia usein mutta kohtuullisesti, mikä johtuu paljolti viinin suuresta suosiosta.

Tämä ilmenee tapiolalaisnuorien keskuudessa tehdystä tutkimuksesta. Siinä todetaan myös, että asennoituminen sukupuolikysymyksiin on ennakkoluuloton ja että huumausaineita käyttävien nuorten määrä on Tapiolassa suurempi kuin maassa keskimäärin.

Urakkasopimus NL:n kaupallisesta edustustosta

Neuvostoliiton kaupallisen edustuston uudisrakennusten urakkasopimus allekirjoitettiin tiistaina Helsingissä.

Rakennusryhmä tulee Neuvostoliiton suurlähetystön viereen Tehtaankadun ja Vuorimiehenkadun välille ns. kätilöopiston tontille.

Urakoitsijana on rakennustoimisto Jalo Haapala Ky. Osapuolten tekemän sopimuksen mukaan ei urakkasummaa anneta julkisuuteen.

Rakennusten kokonaistilavuus on noin 32.000 kuutiota, josta virastorakennuksen tilavuus on noin 11.200 kuutiota.

Suomenkielinen BBC 30 vuotta

BBC:n suomenkielinen osasto täyttää 30 vuotta maaliskuun 18. päivänä.

BBC:n suomenkielinen osasto täyttää 30 vuotta maaliskuun 18. päivänä.

Vuosipäivänä radioitavassa lähetyksessä osaston entiset ja nykyiset toimittajat muistelevat merkittävimpiä radio-ohjelmiaan ja osaston vaiheita sotavuosista nykypäiviin saakka.