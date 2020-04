Valmet kokoaa Suomessa ilmavoimille ruotsalaisen 12 torjuntahävittäjän Saab J 35 Draken-laivueen vuoden 1975 loppuun mennessä. Valtioneuvosto päätti tästä lähes 200 miljoonan markan hankkeesta keskiviikkona. Ennen koneiden valmistumista on tarkoitus vuokrata Ruotsista 5–6 käytettyä Draken-hävittäjää.

Draken-koneiden kokoamisella Suomessa on tarkoitus antaa elvyttävä ruiske suomalaiselle lentokoneenrakennukselle, jota on uhannut täydellinen loppuminen. Konekaupan yhteydessä on sovittu, että Suomi toimittaa vastavuoroisesti Ruotsiin lähes 100 miljoonan kruunun, edestä tuotteita, mm. lentokoneenosia.

Uusi torjuntahävittäjälaivue korvaa ilmavoimillemme 1950-luvulla Englannista hankitut Folland Gnat-hävittäjät, jotka vanhentuneina on poistettava lähivuosina käytöstä.

Ruotsalaista alkuperää oleviin Draken-hävittäjiin sisältyy myös taisteluvälineet, tarvittavat maalaitteet sekä huoltojärjestelmä.

Hitler löylytti veronkantajia

Bonn (New York Times)

Kaiken muun lisäksi on käynyt ilmi, että Adolf Hitler oli veronkavaltaja. Hänen tiedettiin inhonneen veroja.

Ennen natsien valtaantuloa Hitler kiisteli verokarhujen kanssa jokaisesta pennistä. Vuonna 1935 Hitlerin oltua kaksi vuotta valtakunnankanslerina hänet vapautettiin maksamasta veroja.

Nyt vasta on kuitenkin päästy perille Länsi-Saksan valtiovarainministeriössä olevien vanhojen asiakirjojen perusteella kuinka tiukasti Hitler kamppaili ja kuinka moniin juoniin hän turvautui tätä edeltäneinä kahtena vuotena tyrmätäkseen veronkantajat.

Oltuaan muutaman päivän vuonna 1933 kanslerinvirassaan hän löylytti valtiovarainministeriötä niin paljon, että hänet vapautettiin maksamasta veroja kaikista 60000 markan palkan ylittävistä tuloista.

Kaikki kanslerit ennen Hitleriä olivat koko Weimarin tasavallan ajan maksaneet niistä veroa.

Hitler kamppaili veroviranomaisten kanssa häikäilemättä turvautuen kaikenlaisiin juoniin ja kun ne loppuivat hän yksinkertaisesti laiminlöi veronmaksun.

Hitler vapautettiin tuloverosta vuodeksi ehdolla, että hän lahjoittaa, palkkansa SA- ja SS-miesten leskille ja orvoille. Ensimmäisen vuoden jälkeen hän piti hyvänään sekä verovapauden että palkkansa.

”Johtaja” joutui vaikeuksiin yrittäessään vapautua maksamasta veroja elämänkertateoksestaan ”Mein Kampf”.

Kim Borg huomion kohteena Ruotsissa

Kim Borg on esiintynyt Tukholman kuninkaallisessa oopperassa Wagndrin Götterdämmerungissa. Tukholman lehdistö kiittää häntä yksimielisesti ja toteaa Borgin ”suurenmoisen” ja ”kypsän mestaruuden” leimaaman Hagenin muodostuneen esityksen keskipisteeksi.

Borg on ollut ajankohtainen nimi Ruotsin oopperamaailmassa muutenkin – Borgia on pyydetty pääjohtajaksi Göteborgin oopperaan, joka on jäänyt ilman johtajaa Bernhard Sönnerstedtin erottua laitoksessa esiintyneiden erimielisyyksien takia. Borg on kuitenkin torjunut tarjouksen taiteellisten sitoumustensa vuoksi.

Toisena ehdokkaana virkaan on Tukholman oopperan ohjaaja Folke Abenius.

Rintamatunnus evätty vain noin kymmeneltä

Rintamasotilastunnukset ovat taloudellista apua toivoville pettymys, sillä ne eivät oikeuta vielä minkäänlaiseen lisäeläkkeeseen. Ne onkin luotu ennen kaikkea tulevia aikoja varten. Leiman hakemiseen on aikaa koko tämä vuosi, etkä sotilaspassin katoaminen suinkaan ole esteenä sen saamiselle.

Tunnuksia on sotilaspiireistä jaettu nyt viikon verran. Hakemusten jättäjiä on ollut runsaasti: Helsingin sotilaspiiriin on tullut jo 1500 hakemusta, joista noin 400 on ehditty hyväksyä. Hylkäämisiä on toistaiseksi ollut vain kymmenkunta.

Tunnusta haluavien keski-ikä on Helsingissä ollut 55–60 vuotta. Vanhin hakija on ollut 71-vuotias. Hänen hakemuksensa on jo hyväksytty.

Rintamamiestunnukseen ovat asetuksen mukaan oikeutettuja kaikki vuosina 1939–45 varsinaisissa sotatoimialueen joukko-osastoissa palvelleet. Myös meri- ja ilmavoimissa olleet saavat leiman sotilaspassiinsa.

Ratsuhevosten rekisteröinti suoritettu

Suomessa olevien ja maahan tuotujen ratsuhevosten rekisteröinti on saatu päätökseen. Tähän mennessä on rekisteröity 558 ratsuhevosta ja 148 ponia eli yhteensä 706 kpl. Rotuhevosten omistajia oli yhteensä 229. Suurin omistajaryhmä ovat yksityiset henkilöt, joilla on ratsuhevosia yhteensä 340, kasvattajilla on 109, ratsastuskouluilla 108, puolustuslaitoksella 62, ratsastusseuroilla 45 sekä Helsingin ja Turun poliisilaitoksilla 42.

Rekisteriin on merkitty tiedot hevosen sukupuolesta, syntymäajasta ja -paikasta, väristä, merkeistä, korkeudesta, polveutumisesta ja omistajasta.

Rekisteröinnin on suorittanut Hevosjalostusliitto lämminverisiitosta varten.

Rekisteröinnin yhteydessä todettiin hevosaineksen maassamme olevan erittäin kirjavaa. Englantilaisia täysiverihevosia on 48 ja arabialaisia täysiverihevosia 3. Loput ovat puoliverisiä ja edustavat eri rotuja Ruotsista, Tanskasta, Puolasta, Neuvostoliitosta, Hollannista, Unkarista ja Bulgariasta. 225 kpl rekisteröidyistä hevosista on syntynyt Suomessa.

