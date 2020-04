Tästä päivästä alkaen raivoaa melkoinen muotikuume Suomen suurimmissa kaupungeissa.

Me Naiset -lehden ja Tekstiilivaltuuskunnan yhteistyönä tekemä muotishow kiertää kaikkiaan neljällätoista eri paikkakunnalla.

Yli sata kappaletta suomalaisten suunnittelemaa ja tekemää vaatekappaletta on mukana tässä kaikkien aikojen suurimmassa suomalaisessa muotikatselmuksessa.

On tämän päivän muotia esittää muotia show’n muodossa ja tämä Lenita Airiston vetämä on todella vauhdikas.

Sen koreografia on Hannele Keinäsen ja varsin onnistunut.

Kaikki miespuoliset esiintyjät olivat erinomaisia, näytti siltä kuin pojilla olisi ollut toden totta hauskaa heiluessaan lavalla.

Beatles-yhtyeen jäsenet hajaantuneet lopullisesti

Beatle-Paul McCartney ilmoitti tiistaina eräistä tulevaisuuden suunnitelmistaan, jotka ystäväpiirin mukaan merkitsevät Beatles-yhtyeen lopullista hajoamista.

”On erittäin todennäköistä, että he eivät enää koskaan levytä yhdessä”, sanoi eräs Beatlesien ystävä.

McCartneyn asianajaja John Eastman kertoi, että Paulin ensimmäinen oma levy ”McCartney” ilmestyy markkinoille myöhemmin tässä kuussa.

Paul on säveltänyt kaikki levyn 14 laulua, hän myös soittaa kaikkia säestäviä instrumentteja, laulaa kaikki soolot, on tuottaja ja on jopa suunnitellut albumin kannen yhdessä vaimonsa Lindan kanssa.

”Lennon on muodostanut Plastic Ono Bandinsa, ja hän on vaimonsa Yokon kanssa keskittynyt jo kuukausia rauhankampanjaansa”, eräs poikien ystävä kertoili.

”Ei voi odottaa Paulin, sellaisten huippukappaleiden kuin 'Hey, Jude', 'Yesterday' ja 'Michelle' säveltäjän, vain istuvan aloillaan ja odottavan.”

Lennon ja McCartney ovat lisäksi olleet erimielisiä Apple-yhtiön organisoinnista.

Mikäli yhtyeen hajoaminen on lopullinen, nousee esiin kysymys Ringo Starrin ja George Harrisonin tulevaisuudesta.

Ringohan on jo ehtinyt esiintyä muutamassa filmissä ja on laulanut levylle joukon ”ikivihreitä”.

George on yritellyt sävellystä ja levytuotantoa, mutta menestys on ollut vaihtelevaa. (UPI)

”Unohdetun kansan” kuva

Viime vuosina suoritettujen mielipidetutkimusten tarkastelu osoittaa, että Suomen maaseudun puolue ja sen kannattajat poikkeavat monessa suhteessa selvästi muista poliittisista ryhmittymistä.

Tutkimusten mukaan vennamolaiset mm. kokevat eniten mahdollisuuksien puutetta tai yhteiskunnallista toivottomuutta, katsovat vakauttamisen eniten heikentäneen yksityisen kansalaisen toimeentuloa ja pitävät politiikan seuraamista vähiten tärkeänä.

Runsaan kolmen vuoden takaisen tutkimuksen mukaan Smp:n kannattajat ovat myös vähätuloisimpia.

Näiden tulosten mukaan vennamolaiset todella tuntevat itsensä ”unohdetuksi kansaksi”, mikä tunne puolestaan on ilmeisesti enemmän yhteiskunnallisten olojen kuin puolueen demagogian synnyttämää.

Rihtniemi aloittaa hallitusohjelmasta

Hallituspallo on nyt kokoomuksen käsissä.

Tasavallan presidentti heitti sen puolueen puheenjohtajalle Juha Rihtniemelle, joka sai tehtäväkseen yrittää parlamentaarisen enemmistöhallituksen muodostamista.

Rihtniemi aloittaa tänään tunnustelukierroksen muiden puolueiden edustajien luona.

Ensimmäisenä ovat vuorossa sosiaalidemokraatit.

Cary Grantille erikois-Oscar

Hollywoodin Oscarit jaettiin myöhään tiistai-iltana 42. kerran.

Jako tapahtui nyt toisen kerran Los Angelesin uudessa suuressa musiikkikeskuksessa, missä juhlallisuudet aloitettiin klo 22.00 sikäläistä aikaa.

Usein on sattunut, että juuri ne, joita on veikattu varmimmiksi Oscarin saajiksi, ovatkin pahan kerran paikalla pettyneet.

Yksi koko maailman tuntema tähtinäyttelijä, Cary Grant oli sentään jo etukäteen varma siitä, ettei joutuisi tyhjin toimin palaamaan juhlista: hänet oli varta vasten kutsuttu sinne vastaanottamaan erikois-Oscarinsa pitkän, erinomaisen näyttelijäuransa ansiosta.

Oscar-juhlien televisiokatsojamäärän arveltiin nousevan 200 miljoonaksi.

Made kotieläimenä

Made kotieläimenä on Ranuan Putkivaarassa mv. Pauli Putkivaaralla.

Syyskuussa sai mies Simojärvestä saaliikseen mm. joukon mateita.

Uteliaisuuttaan ja kokeilumielessä hän ryhtyi kasvattamaan muutamia mateita navettakeittiön eteisessä maidonjäähdytysaltaassa.

Allas on kooltaan noin neliömetri ja siihen tulee vesi kaivosta.

Altaasta johdetaan vesi edelleen lehmien juottokuppeihin, joten vesi ei ehdi kauankaan seisoa itse altaassa.

Tämän vuoksi ei ainakaan hapenpuute päässyt vaivaamaan kaloja, mutta kuitenkin jostakin syystä muut mateet kuolivat yhden kuitenkin jäädessä eloon.

Siellä se on oleillut jo siis puolisen vuotta ja voi hyvin.

Nyt elossa olevalle mateelle on annettu ruoaksi silakoita, muikkuja ja suolatonta lihaa, mutta eniten se pitää makkaroista.

Madetta on tarkoitus pitää altaassa niin kauan kuin se pysyy elossa, vaikkakin leikillisesti mv. Putkivaara sanookin siitä kasvattavansa itselleen heinäntekokalan.

Algerian vanhin kuoli 154-vuotiaana

Algerian vanhimmaksi asukkaaksi väitetty Adda Ould Benhalima on kuollut synnyinkylässään Länsi-Algeriassa 154 vuoden ikäisenä, kirjoitti algerialainen sanomalehti El Moudjahid tiistaina.

Maanviljelyä harjoittanut Benhalima oli pitkän ikänsä aikana kaikkiaan kahdeksan kertaa naimisissa.

Vaimot synnyttivät hänelle yhteensä 20 lasta.

Pitkän iän salaisuutena olivat algerialaislehden mukaan maito ja mannasuurimot. (Reuter)

Kaappasi väärän koneen

Pittsburgh (Reuter)

Pistoolilla aseistautunut nuori mies nousi ilmeisesti väärään koneeseen tiistaina ja yritti saada sen lentämään juuri sinne, minne se oli matkalla.

Poliisi kertoi, että 22-vuotias Lynn Louis Little nousi San Franciscossa TWA:n koneeseen, joka lähti kohti Pittsburghia.

Hän tunkeutui lähdön jälkeen ohjaamoon ja käski pistoolia heilutellen ohjaajaa lentämään Pittsburghiin.

Ilmeisesti hän uskoi koneen olevan matkalla Bostoniin.

Ohjaaja John Bybee taivutteli puhumalla nuorukaisen luovuttamaan aseensa saatuaan hänet uskomaan koneen lentävän, minne hän haluaa.

