Kontulalaiset pääsivät perjantaina ensimmäistä kertaa omaan uuteen uimahalliinsa. Ovet avattiin perjantaiaamuna kello kuusi, mutta jo parikymmentä minuuttia aikaisemmin oli ovelle ehtinyt syntyä jonoa innokkaista uimahalliin pyrkijöistä.

Kertamaksu on aikuisilta 2,50 mk ja lapsilta, kansaneläkeläisiltä ja invalideilta 1,50 mk. Uimahallin yhteydessä on kolme saunaa.

Ylivahtimestari Kaarlo Pouttu kertoi, että ensimmäisenä päivänä uimahallissa kävijöitä oli noin 100 tunnissa. Vilkkain aika oli iltapäivä, jolloin innokkaimmat eli lapset pääsivät koulusta.

Koululaisia ja vielä pienempiä tenavia olikin allas täynnä ensimmäisenä päivänä. Suurin osa oli tullut vapaalipuilla, joita Kontulassa oli jaettu jo parina päivänä. Lippua vaille jääneet seisoivat suurten ikkunoiden takana nenä lasissa kiinni.

Lenininpuisto Kulttuuritalolle

Leninin 100-vuotismuiston kunnioittamiseksi on kaupunkisuunnittelulautakunta esittänyt, että Kulttuuritalon lähellä oleva puutarhanäyttelyalueena käytetty puistoalue nimettäisiin Lenininpuistoksi.

Puistolla ei ole ennestään nimeä. Nimistötoimikunta on todennut, ettei kadunnimistöön ole tähän mennessä sijoitettu vieraiden valtioiden päämiesten ja poliittisten johtomiesten nimikkokatuja, mutta jos kuitenkin katsotaan, että Leninin syntymän 100-vuotismuiston merkeissä jokin Helsingin paikka olisi nimettävä Leninin mukaan, sopii Kulttuuritalon puistikko.

Aikaisemmin nimistötoimikunta katsoi, että Tehtaankadun ja Ison puistokadun risteysalue voitaisiin nimetä Lenininaukioksi, mikäli se on välttämätöntä.

Lupamaksu otetaan verojen muodossa

Lupamaksun muuttamista veron luonteiseksi tai sen ottamista suoraan valtion budjetista ehdotetaan luonnokseen, joka juuri on valmistunut radiolakikomitealle. Yleisradiolaki on tarkoitus uusia täysin ja turvata yleisradion monopoliasema lailla. – – Radion mainonta olisi tarkoitus kieltää tyystin, televisiomainonta asetettaisiin hallintoneuvoston harkintaan.

Radiolailla määrättäisiin kuitenkin, että tv-mainontaa voisi kunakin iltana olla vain kaksi jaksoa. Mainosjaksojen sijoitus ja pituus olisi tiukasti säännösteltyä. Komitean piirissä on esiintynyt käsityksiä, että vähitellen pyrittäisiin koko kaupallinen toiminta lopettamaan kuvaruudussa.

Mannerjää uusi vientitavara

Grönlannin uusin vientitavara, kahdentuhannen vuoden ikäinen mannerjää, esiteltiin Kööpenhaminassa.

Jäätä myydään paketissa säilytettäväksi pakaste- ja jääkaapeissa. ”Tämä on puhdasta tavaraa”, sanoi Kongeling Grönlandske Handel -yhtiön johtaja Hans C. Christiansen esitellessään tuotetta sadalle elinkeinoelämän edustajalle, gastronomille ja lehtimiehelle yhtiön laivalla.

Manner jäälaatikoita on myytävänä valintamyymälöissä Tanskassa, 4–5 kruunulla kilolta. Kiinnostus sitä kohtaan on herännyt mm. Länsi-Saksassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Yhdysvalloista on tullut 4 000 kilon tilaus.

