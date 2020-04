Pekka Korpimäki ja keittiömestari Kullervo Pohjaniemi auttoivat kruununprinssiä avaamaan tomaattisosepulloa Karhunpesällä vietetyn saunahetken jälkeen. Kuva: Unto Järvinen

Rovaniemi (Jaakko Pihlaja)

Napapiirin kaupunki esittäytyi parhaimmillaan kevätauringossa Ruotsin kruunuprinssi Carl Gustafille kesken arkipäiväänsä.

Vain juhlaliputus ja vieraiden autojono, joka tiistaina kierteli kaupunkia, oli näkyvänä osoituksena kuninkaallisesta matkaseurueesta. Muuten ei normaali elämänmeno kruununprinssin käynnistä häiriintynyt.

Carl Gustaf aloitti ohjelmansa Rovaniemellä tutustuen kaupunkiin ja sen tärkeimpiin nähtävyyksiin. – –

Pohjoiskalottikomitean tarjoaman lounaan jälkeen kruununprinssi osallistui Lapin läänin ja Norrbottenin läänin lääninhallitusten neuvottelukokoukseen, josta hän suoraan siirtyi Rovaniemen ulkopuolella sijaitsevalle Karhunpesämajalle saunomaan.

Ilta päättyi virallisesti kaupungin tarjoamiin päivällisiin hotelli Pohjanhovissa.

Kipsissä oleva käsi esti kuitenkin Carl Gustafia osallistumasta saunomiseen Karhunpesä-erämajalla. Muiden nauttiessa makoisista löylyistä Carl Gustaf nautti suomalaista saunamakkaraa.

Suomalaisten käytös Leningradin matkoilla otetaan esille UM:ssä

Suomalaisten Leningradin matkojen järjestelyistä tullaan lähipäivinä puhumaan ulkoministeriössä, joka on kutsunut neljä Intouristin täkäläistä edustajaa neuvonpitoon. Mukana on myös Suomen Leningradissa toimiva pääkonsuli Olli Bergman, joka on käymässä Helsingissä.

Esille kokouksessa otettaneen myös suomalaisturistien törmäilyt Leningradissa.

Viime pääsiäismatkojen aikana sattui Leningradissa useita kahinoita, joissa ikävyyksiltäkään ei vältytty. Kerrotaan, että mm. suuri näyteikkuna olisi rikkoontunut jossain kahinassa.

Tietokoneet mukaan toimitustyöhön

Automaattinen tietojenkäsittely tulee 1970-luvulla mukaan myös sanomalehtien toimitustyöhön.

Toimituksissa tulee olemaan keskeisenä tietokone, johon syötetään uutistoimistojen, kirjeenvaihtajien, reporttereiden ja valokuvaajien aikaansaama materiaali.

Näin ennusti Sanoma Osakeyhtiön toimittajakoulussa luennoitsijana vieraillut tunnettu ruotsalainen lehtimies, johtaja Carl-Adam Nycop.

Leninille muistolaatta ja näyttely Helsinkiin

Leninin syntymän 100-vuotisjuhlallisuuksia jatkettiin Helsingissä tiistaina muistolaatan paljastuksella, Lenin-näyttelyn avajaisilla ja Moskovan kaupunkineuvoston puheenjohtajan V. F. Promyslovin kunniaksi järjestetyllä lounaalla.

Vuorimiehenkatu 35 kulmatalon seinässä paljasti tasavallan presidentti Urho Kekkonen Helsingin kaupungin teettämän muistolaatan.

V. I. Lenin asui talossa 1906 ja suunnitteli silloin Tukholmassa samana vuonna pidettyä vallankumouksellisten kokousta.

Laatan on suunnitellut kuvanveistäjä Leila Hietala. – –

Moskovan ja Helsingin kaupunkien yhteistyönä syntyneen Lenin-näyttelyn avasi Helsingin kaupungin Jugend-salissa Moskovan kaupunkineuvoston puheenjohtaja V. F. Promyslov.

Valokuvat kertovat V. I. Leninin Neuvostoliitosta ja hänen Suomen matkojensa paikoista ja henkilöistä.

Teinihipat kiellettävä järjestyshäiriöiden takia

Teinihippojen järjestyshäiriöt ovat johtaneet siihen, että Helsingin seudun rehtorien kerho on antanut suosituksen, jonka mukaan tänä keväänä ei enää järjestetä teinihippoja.

Hippojen järjestyshäiriöt ja kurinpitovaikeudet ovat yleistyneet viime aikoina. Osatekijöinä ovat alkoholi, huumausaineet ja väkivaltaisuudet.

Jalkapallon MM-kisat nähdään kuvaruudussa

Ensi kesäkuussa Meksikossa pidettävistä jalkapallon MM-kilpailuista voidaan välittää Eurooppaan samanaikaisesti kaksi suoraa ja kaksi nauhoitettua lähetystä, todettiin juuri päättyneessä Euroopan Yleisradiounionin (EBU):n ohjelmakokouksessa Helsingissä.

