Suojalasit tipahtivat ajajan kuraisille kasvoille, mutta se ei Ruotsin Tommy Janssonia häirinnyt. Vauhti ei hiljentynyt, vain päänravistus ja lasit tipahtivat kuralätäkköön. Ilman lasejakin Jansson kaasutteli 35. Päijänne-ajon kakkoseksi kun miehet olivat ajaneet Helsingistä Lahteen.

Suomen Pekka Sieranen, huippumies onnistuessaan, oli yllättäen johdossa kaksi pistettä Janssonia edellä. Suomi–Ruotsi-maaottelukin pysyi tasaisena, sillä Ruotsilla oli vain kahden pisteen johto: 50–48.

Lahteen saakka kaikki oli kuitenkin vasta ”lämmittelyä”. Mutta alkumatkakin pudotti 121 lähteneestä kilpailijasta noin 50 ajajaa. Ratamestari Pertti Kärhä veikkasi ennen kilpailua, että ehkä noin kolmekymmentä miestä selviytyy yli yön, 780 kilometrin ajon jälkeen maaliin saakka.

Päijänne-ajon ennakolta nimekkäimmät kilpailijat näyttivät jo alkuosuuksilla nimensä painavuuden. Lahden väliaikatuloksissa ei kärjestä löydy suurempia yllättäjiä, lukuunottamatta Reijo Myllystä, joka ylti kolmoseksi.

Suomen Pekka Sieranen lähti Velodromilta numerolla kolme. ”Minusta tuntuu että joudun nyt lumiauraksi. Kärjessä lähteminen saattaa olla kyllä hyväksikin varsinkin yöllä, jos tulee pakkasta”, jutteli Sieranen lähtöpaikalla. ”Ruotsalaisilla on kaikilla niin paljon vahvemmat pyörät, että veikkaan heidän voittavan. Mutta kilpailu on niin pitkä, vaikea ja arvaamaton, että mikään ei ole ennakolta varmaa.”

Japani työntyy supervaltojen rinnalle

He edustavat maailmassa aivan uudenlaista henkeä: aina kunnioittavaa, hienotunteista, pienimmästäkin hyödyksiolon mahdollisuudesta iloitsevaa. He ovat kaikkialla tunnettuja mutta silti jotenkin vieraita.

Heidän tuotteitaan on kaikkialla: kameroita Saksassa, kankaita Yhdysvalloissa, suunnattomia säiliöaluksia valtamerillä. Heitä näkee kaikkialla: matkailijoina tai kauppavaltuuskunnan ystävällisinä jäseninä missä tahansa maailman kolkassa.

He ovat japanilaisia. Monen ennustajan mielestä ensi vuosisata osoittautuu japanilaisten vuosisadaksi. – – Japanilla on tietysti vielä pitkä matka kuljettavanaan ennen kuin se pystyy ohittamaan Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton kaltaiset supervallat. – – Vuoden 1945 musertavan tappion raunioista Japanin talous on nyt jo pyyhältänyt Ranskan, Englannin ja Länsi-Saksan ohitse.

Uusia miehiä

Kreikan hallitus karkotti lauantaina kahdelle saarelle 40 yleiselle järjestykselle vaarallisiksi katsottua kreikkalaista välttyäkseen tuomasta heitä oikeuden eteen. Karkoitettujen joukossa on useita rojalistisia kenraaleja. Saarille lähetettävät 40 henkilöä pidätettiin 20 muun kanssa kahdessa hotellissa Ateenan lähellä viime kesänä. Heidän väitettiin olleen mukana hankkeessa, joka tähtäsi maanpaossa olevan kuningas Konstantinin saattamiseen takaisin valtaan.

Yhdeksän päivää sitten voimaan tulleen perustuslain pykälän mukaan ketään ei saa Kreikassa pidättää ilman pidätysmääräystä eikä pitää vankeudessa kolmea päivää kauemmin ilman oikeudenkäyntiä.

Lauantaisen karkotuspäätös tehtiin poikkeuslain nojalla, joka on edelleen voimassa ja antaa hallituksen oikeuden karkottaa kenet tahansa, jonka sen omat turvallisuuskomiteat toteavat vaaraksi yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.

Lerosin vankilasaarelta vapautettuja henkilöitä saapui lauantaina Ateenaan. Hallitus vapautti heidät vallankaappauksen kolmannen vuosipäivän takia.

Ingmar Bergmanin elämässä on jälleen uusi nainen

Ingmar Bergman, joka on yhtä kuuluisa kansainvälisen elokuvataivaan tähtenä kuin naisten miehenä, on jälleen löytänyt uuden naisen elämäänsä. Norjalaisen Liv Ullmannin paikalla on nyt Tukholman lehtien kertoman mukaan 24-vuotias Dramatenin näyttelijätär Malin Ek.

Malin Ek ei ole kuka tahansa pikku näyttelijätär, vaan kuuluu todelliseen teatteridynastiaan läntisessä naapurimaassamme. Hänen isänsä on näyttelijä Anders Ek ja äiti maailmankuulu koreografi Birgit Cullberg. Malinin kaksosveli Mats on Dramatenin ohjaaja ja toinen veli Niclas on jo monien vuosien ajan niittänyt laakereita ensiluokkaisena balettitanssijana.

Bergmanin uusin löytö, joka on tunnustetusti lahjakas näyttelijätär, näyttelee parhaillaan pääosaa Bergmanin ohjaamassa Strindbergin ”Uninäytelmässä”. Rakkaus 51-vuotiaan ohjaajan ja hänen tähtensä välillä on ilmeisesti syttynyt juuri tämän näytelmän puitteissa, sillä Bergman on tuntenut Malinin jo kauan ja seurannut Malinin uraa tämän oppilasvuosista alkaen.

KOMin tueksi esitys lisäavusta

Valtion näyttämötaidetolmikunta on opetusministeriölle lähettämässään kirjelmässä esittänyt, että Helsingin Ruotsalaiselle teatterille myönnettäisiin lisäavustus KOM:in toiminnan jatkumisen turvaamiseksi.

