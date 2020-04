Konsertti- ja kongressitalo on jo saanut pääpiirteissään lopullisen hahmonsa. Kuvassa suuren salin yläosa, etualalla kaupunginorkesterin kansliakerroksen kattoikkunoita. Kuva: Heikki Wegelius

Pääkaupungin musiikkipiirien viime vuosisadan lopusta asti eli lähes sadan vuoden ajan elättelemät haaveet astuvat erään tärkeän askelen kohti toteutumistaan torstaina klo 15, jolloin Alvar Aallon suunnittelema konsertti- ja kongressitalo kokee harjannostajaisensa.

Tämä musiikin kehto, johon kerrallaan mahtuu 2.300 henkeä, valmistuu lopullisesti vajaan puolentoista vuoden kuluttua eli urakkasopimuksen mukaan 30.8.1971, jolloin tapausta juhlistetaan ilmeisestikin syksyyn siirrettävien Helsingin juhlaviikkojen merkeissä.

Hesperian entisellä pesäpallokentällä, jonka kohdalle konserttitalo on jo kohonnut, on historiallista taustaa musiikkimielessä sikäli, että kentällä vielä 1950-luvulla ollutta lavaa on käytetty laulujuhlien esiintymiskorokkeena; kerrotaanpa itsensä Sibeliuksen esiintyneen täällä johtajana 1920-luvun alussa.

Sibeliuksen musiikki, jolla tähän mennessä ei ole maamme pääkaupungissa ollut arvonsa mukaista esityspaikkaa, saa sellaisen konserttitalon suuressa salissa, johon tulee 1750 paikkaa. Talon pienempään, ns. kamarimusiikkisaliin, tulee 350 paikkaa.

Konserttisalien lisäksi taloon tulee ravintola, jossa kabinetteineen on tilaa n. 300 hengelle, joukko kongressikäyttöön tarkoitettuja kokoushuoneita, tilat talon hallintoa ja kaupunginorkesterin kansliaa varten sekä runsaasti eri kokoisia harjoitustiloja.

Linnanmäen huvipuisto Helsingissä on joutunut poliisien saartoon. Boikotti johtuu tuntipalkkakiistasta. Tilanne on aiheuttanut kuohuntaa poliisiyhdistyksessä, sillä poliisipäällystö on luvannut kouluttaa Linnanmäelle järjestysmiehiä.

”Helsingin poliisiyhdistys paheksuu voimakkaasti sitä, että oma päällystömme on lähtenyt kouluttamaan poliisikunnan ulkopuolelta haalittua väkeä järjestysmiehiksi ja siten polkemaan poliisien palkkoja. Tämän tapainen suhtautuminen ei ole omiaan ainakaan parantamaan päällystön ja virkamiesten suhteita”, sanoo Helsingin poliisiyhdistyksen puheenjohtaja ylikonstaapeli Olavi Martikainen.

Poliisit ovat tähän asti valvoneet järjestystä huvipuistossa varsinaisen työaikansa jälkeen, mutta tänä vuonna heitä ei siis näy.

”Linnanmäki tarjosi tuntipalkaksi 4,75 markkaa. Neuvottelujen jälkeen tarjousta korotettiin 6 markkaan. Me olimme valmiit tulemaan vastaan ja vaatimuksemme oli 7 markkaa tunnilta, mikä on laskettu keskiarvoksi poliisien tuntipalkoista. Vaatimusta ei hyväksytty, joten julistimme puiston boikottiin.”

Salon murteesta lapsille luku- ja kirjoitushäiriöitä

Salon murteen suuri poikkeavuus kirjakielestä aiheuttaa osittain sen, että Salossa on tavallista enemmän luku- ja kirjoitushäiriöistä kärsiviä koululaisia, toteaa kasvatusneuvolan työryhmä.

Saloon on nyt ehdotettu perustettavaksi virka erityisopettajalle, jonka tehtävänä on hoitaa lukemis- ja kirjoitushäiriöisten oppilaiden opetus.

Salon kasvatusneuvola on tehnyt tutkimuksen Salon kansakoulujen 2-4 luokkalaisten luku- ja kirjoitustaidosta ja häiriöistä.

Puhelinuutisista äänestys

Ihmisten uutismakua koskeva tutkimustyö on aloitettu Suomen tietotoimistossa. Tutkimuksella pyritään selvittämään, millaiset uutiset meitä kaikkia kiinnostavat. Tutkimusaineisto hankitaan äänestyskilpailun avulla.

Äänestys toteutetaan Helsingin puhelinuutisissa. Keskiviikkona 22. 4. kello 13 aikaan luetaan uutislevylle tarkoin valikoitu uutissarja, josta kuuntelijat valitsevat mielestään mielenkiintoisimman uutisen. Jotta vastaajien vaivannäkö ei menisi hukkaan, arvotaan vastanneiden kesken 3000 markan arvoinen väritelevisio. – –

Äänestyksen avulla pyritään puhelinuutisille löytämään sellainen muoto, että ne mahdollisimman hyvin vastaisivat kuuntelijoiden toivomuksia. STT:n puhelinuutistoimintaa on tällä hetkellä kymmenellä paikkakunnalla.

Tavallista parempaa maitoa Helsingissä

Helsingissä tutkittu tuottajamaito on tänä vuonna ollut tavallista parempaa. Laadultaan ala-arvoista maitoa on kuukausittain tavattu alle yhden prosentin, kertoi Tri Harry Blomberg Helsingin kaupungin maidontarkastamosta.

Yhtenä syynä maidon hyvään laatuun tri Blomberg mainitsi suhteellisen kylmän kevätsään. Ulkoilman lämpö vaikuttaa yleensä paljon maidon laatuun.

Maataloustiloilla on maidonjäähdytyksessä siirrytty yhä enemmän myös ns. tilasäiliöjärjestelmään, jolloin maito tulee tehokkaasti jäähdytetyksi. Vaikka Helsinkiin tuodaan maitoa aina Etelä-Pohjanmaalta saakka, ei maito ehdi lämmetä, koska se kuljetetaan suurena eränä tankkivaunuissa eikä yksittäisissä pystyissä.

Asuntovirasto Helsingin asuntoasioita hoitamaan

Helsingin asuntoasiain hoito on kiinteistölautakunnan mukaan nykyisin hajanaista. Lautakunnan mielestä on selvitettävä, olisiko kaikki Helsingin asuntoasiat keskitettävä uudelle erikseen perustettavalle asuntovirastolle.

