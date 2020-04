Kalajoki (HS)

Siinä missä maarajojen vartijat ja epäkäytännöllisemmät merivartijat hiihtää juppasevat partiomatkoillaan, ajelevat Kalajoen vartioaseman miehet ”mönkijällä”, omatekoisella koneella, joka näöltään on jonkinlainen resiinan ja nauriinkylvökoneen välimuoto. Matka taittuu hyvissä oloissa jopa 20 kilometrin tuntinopeudella.

”Mönkijä” on koottu Kalajoen Rahjan vartioasemalla vaatimattomassa pajassa laiturin juurella, mutta varoja laitteen kehittämiseen ja rakentamiseen on myönnetty tasavallan tulo- ja menoarviossa. Se, että varoja on myönnetty vain rahtunen, ei tee kulkuneuvokeksintöä hiukkaakaan arvottomammaksi.

Rahjan vartiopäällikkö pursimies Rauno Laukka ujosteli näyttää laitetta, ”kun se on niin onnettoman ruma”, ja niin tarvittiin lupa esikunnasta ennen kuin vehje tuli kuvattavaksi, vaikkei siitä sellaisenaan sotasalaisuudeksi olekaan.

Runko on tehty galvanoidusta vesijohtoputkesta, 4,5 hevosvoimainen moottori on alunpitäen palvellut laivan ankkuripelissä, ja taakse on laitteen pääkonstruktööri konemestari Veikko Karja hitsannut rautaisen piikkipyörän, jota moottori pyörittää ketjuvälityksen avulla. Edessä olevat jalakset kääntyvät joko kädellä tai jalalla liikuteltavasta tangosta.

Partiomatkalle ”mönkijällä” aikova merivartija asettuu kulkuneuvon lavalle tukevaan asentoon, nykäisee moottorin käyntiin kuin perätuupparin konsanaan ja kytkee voimansiirron: piikkipyörä jurahtaa tarmokkaasti jäähän ja alkaa pyöriä sitä nopeammin mitä tasaisempaa ja liukkaampaa alla oleva jää on.

M. A. Nummisen aaria joutui vastatuuleen

Kaupunginorkesterin vappumatinean ohjelma on herättänyt ristivetoa orkesterin johtoelinten piirissä: kapellimestari Jorma Panula haluaisi antaa ”suunvuoron” musiikkilautakunnalle eli sen jäsenelle, laulaja M. A. Nummiselle.

Orkesterin hallinnollisen johdon ja musiikkilautakunnan taholla ollaan taas sitä mieltä, että asia on alistettava päätettäväksi ohjelmatoimikunnan kokouksessa. Kysymys ratkaistaneen ensi tiistaina musiikkilautakunnan kokoontuessa sääntömääräiseen huhtikuun kokoukseensa.

Kapellimestari Jorma Panula kertoo keksineensä ajatuksen M. A. Nummisen solistiosuudesta jo kauan sitten ja sopineensa siitä alustavasti ”uusrahvaanomaisuutta” edustavan laulajan kanssa.

Nummisen oli määrä esittää jokin oma sävellyksensä, Panulan sovitus ja aaria oopperasta Rigoletto. Numminen on ilmoittanut olevansa valmis esiintymään ilman palkkiota.

Kaupunginorkesterin intendentti, tri Nils-Eric Ringbom, joka toimii musiikkilautakunnan ohjelmatoimikunnan sihteerinä, puolestaan katsoo, että solistin, etenkin Nummisen tyyppisen parodialaulajan kiinnittäminen ohjelmamuodoltaan jo vakiintuneeseen vappumatineaan pitää alistaa ohjelmatoimikunnan käsiteltäväksi. – –

NL:n kalavesiä auki Suomelle

Neuvostoliiton kalavesiä avataan entistä enemmän suomalaisille kalastajille ja hylkeenpyytäjille. Tästä on tehty sopimus, joka tulee voimaan 24. toukokuuta. Alueita on kolme: Huovarin alue, jossa suomalaiset ovat kalastelleet jo vuodesta 1959, Suursaaren koillispuolella oleva alue sekä Suursaaren länsipuolella oleva alue. Pyyntialueet kasvavat entisestä lähes puolella.

Ulkoasiainministeri Ahti Karjalainen ja Neuvostoliiton Helsingissä oleva suurlähettiläs A. E. Kovalev vaihtoivat perjantaina sopimuksen ratifioimisasiakirjat. Sopimus allekirjoitettiin Moskovassa 13. kesäkuuta 1969.

Kiista virka-autoista sisäinen ”perheasia”

Pelkäksi yhtiön sisäiseksi ”perheasiaksi” luonnehtii Saab-Valmetin toimitusjohtaja, dipi.ins. Väinö J. Nurmimaa kiistaa tehtaan päälliköille luovutetuista autoista.

Työntekijöiden mielestä 12 auton antaminen tehtaan päälliköille on tuhlausta. Eduskuntaryhmille lähetetyssä kirjelmässä he toivovat alennuksia koko henkilökunnalle.

Uudenkaupungin autotehdas antoi yhtiön päälliköille käyttöön uusia Saabeja. Tehtaan työntekijät ovat tästä katkeria, koska heidän mielestään olisi henkilökunta-alennukset saatava ensin voimaan.

”Ei ainutkaan Saab-Valmetin tehtaan työläisistä aja Saabilla. Auto on turhan kallis”, sanoi toimihenkilöiden yhdysmies Unto Kanto.

”Sen vuoksi herättikin niin suurta pahennusta, että 12 autoa lahjoitettiin ilmaiseksi päälliköille”.

”Jokainen tuotantolaitos haluaa saada omakohtaisia kokemuksia tuotteistaan. Onhan tehtaan oltava selvillä siitä, mitä se tekee”, Nurmimaa toteaa.

Konemaista

Tietokone surisi Budapestin avioliittotoimistossa ja valitsi ihanteellista vaimoa asiakkaalle. Lopuksi se työnsi ihannetapauksen henkilötiedot miehen käteen.

Tämä ei kuitenkaan ollut kovin ihastunut: ”Juuri tämän naisen kanssa solmin avioliiton kolme vuotta sitten. Mutta me riitelimme jatkuvasti ja oli pakko erota.”

Pokaali kiertää

Taistelun Helsingin Sanomain lahjoittamasta jalkapalloilun mestaruussarjan kiertopalkinnosta alkaa huomenna. Tänä vuonna palkinto asetetaan ensi kertaa julkisesti näytteille sarjakauden ajaksi. Pokaalit kiertää eri mestaruussarjakaupungeissa Kansallis-Osakepankin jonkin konttorin ikkunassa.

Kiertokulku aloitetaan Kokkolasta mestarijoukkueen Kokkolan-Veikkojen kotikaupungista, sieltä se matkaa kohti Kemiä ja tulee sitten etelään reittiä Kuopio, Mikkeli, Tampere, Valkeakoski, Lahti, Turku.

HS

