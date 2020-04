Puolet Helsingin keskustassa sijaitsevista teollisuuslaitoksista ja kolmannes esikaupunkialueen teollisuudesta suunnittelee muuttoa. Arvion mukaan on kantakaupungin alueella vuonna 1980 noin 38 000 teollisuustyöpaikkaa. Tavoitteena on samana ajankohtana 60000 teollisuustyöpaikan tarjoaminen helsinkiläisille.

Esikaupunkialueilta on varattava tilaa 22 000:lle työpaikalle. Osa keskustasta lähtevästä teollisuudesta sijoittuu esikaupunkialueen vapautuville tonteille. Helsingin esikaupunkialueilla on teollisuus- ja varastoalueita 380 hehtaaria, joista teollisuuden käytössä arvioidaan olevan noin 300–330 hehtaaria. Rakentamattomia teollisuustontteja on 180 hehtaaria.

Kantakaupungissa on selvitysalueiksi merkitty Ruoholahden varastoalue sekä Sörnäisten rantatien ja Hämeentien väliset teollisuuskorttelit. Osa Toukolan ranta-alueen kaavoitetuista mutta rakentamattomista teollisuuskortteleista on muutettu viheralueiksi.

Lauttasaaressa ja Konalassa on teollisuusalueita supistettu. Läntisellä ja pohjoisella esikaupunkialueella on nykyiset teollisuustontit säilytetty.

Uusia teollisuusalueita ehdotetaan yleiskaavassa Hakuninmaalle. Koillisissa esikaupungeissa säilyvät teollisuusalueet pääpiirteissään ennallaan tai sitten ne ovat asemakaavoissa tai kaavaluonnoksissa suunniteltuja teollisuustontteja.

Malmin keskustassa on nykyisiä teollisuusalueita osoitettu keskustatoimintoja ja asutusta varten. Suutarilan teollisuusaluetta on pienennetty aikaisemmista suunnitelmista asutuksen hyväksi.

Sotheby myy Sibeliuksen käsikirjoituksia

Suuri joukko Sibeliuksen käsikirjoituksia, yhteensä n. 50 kappaletta, tulee myytäväksi lontoolaisessa Sothebyn huutokauppakamarissa toukokuun 12. päivänä. Asiaa luonnehdittiin suomalaisissa asiantuntijapiireissä ”kulttuuriskandaaliksi”.

Maamme johtava Sibeliustuntija, professori Erik Tawaststjerna, totesi, että kysymyksessä on joukko tärkeitä sävellyksiä, jotka olisi välttämättä saatava ostetuiksi takaisin Suomeen.

Myytäväksi tulee 40 pientä sävellystä yhtenä ryhmänä sekä sävellykset ”Arioso”, ”Snöfrid”, ”Humoreskit l, 3, 4 ja 6” viululle ja orkesterille, kantaatit ”Oma maa” ja ”Maan virsi” sekä urkusävellys ”Intrada”.

Käsikirjoitusten myyntiin tuloa luonnehditaan Englannissa ”huomattavaksi tapaukseksi” ja sen odotetaan kokoavan suuren määrän ostovoimaisia keräilijöitä.

Myyjänä on huutokauppakamarin mukaan suomalainen henkilö, jonka henkilöllisyyttä ei kuitenkaan haluta paljastaa.

Finnairista tulee keskisuuri

Kymmenen miljoonaa reittimatkustajaa on kuljettanut lentoyhtiö Finnair, joka viime vuoden liikevaihdon ennakkotietojen perusteella voidaan nyt laskea maailman keskisuurten lentoyhtiöiden loukkaan. Nousu perustuu ulkomaan rahtiliikenteen kasvuun ja viime keväänä hankittujen DC-8 koneiden Atlantin liikenteeseen.

Kymmenes miljoonas matkustaja, rouva Saima Heikkilä, nousi maanantaina Atlantin reitin DC-8 koneeseesa joka vei hänet New Yorkiin.

46 vuotta toimineen yhtiön matkustajamäärässä rikottiin miljoonan raja vasta vuonna 1954 ja viiteen miljoonaan päästiin 1965. Viime vuoden aikana Finnair kuljetti 1.074.000 lentomatkustajaa, joka on hieman enemmän kuin kolmenkymmenen ensimmäisen toimintavuoden aikana vuosina 1924–1954 yhteensä. Lentotoiminta kasvoi viime vuoden aikana 82 % edellisvuodesta.

Liikevaihto nousee yli 200 miljoonan markan. Merkittäviä tekijöitä kasvussa ovat DC-8 koneet, joilla viime toukokuussa aloitettiin säännölliset reittilennot Yhdysvaltoihin. Näiden koneiden osuus koko Finnairin liikenteestä oli 36 %.

Syksyllä Finnair saa kolmannen DC-8 koneen. Sitä käytetään alkuun Atlantin reiteillä ja mahdollisesti myös Helsinki–Oulu reitillä. Suihkukoneet hoitavat tällä hetkellä jo 84 % koko liikenteestä.

Kotimaan reiteillä lentävien kahdeksan Convair-koneenkin tilalle etsitään uusia suihkukoneita. Convairien lisäksi Finnairilla on käytössä kahdeksan Caravellea ja kaksi DC-8 konetta.

Hyvillan tehdas lopettaa Orimattilassa

Lähes 260 työntekijää ja toimihenkilöä menettää työpaikkansa Hyvilla Oy:n lopettaessa tehtaansa toiminnan Orimattilassa. Tarkoitus on siirtää saatavien uusien tilausten valmistaminen Hyvinkään tehtaalle. Orimattilassa lopetetaan toiminta prosessin alkupäästä lähtien vuoden viimeiseen päivään mennessä. – – Kaikille yhtiön Orimattilassa oleville työntekijöille Hyvilla Oy on ilmoittanut olevansa valmis tarjoamaan työpaikan Hyvinkäältä. Tehtaiden erilaisesta valmistuslinjasta johtuen tällainen toimenpide edellyttää runsaasti uudelleenkoulutusta.

