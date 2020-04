Ruovesi (HS)

Takavuosien sahakuolemat eivät koskeneet Pohjois-Hämäläistä Ruoveden kuntaa. Ruovedellä on toiminnassa seitsemän vientisahaa, joiden yhteinen sahausmäärä on noin 30000 std vuodessa.

Sahateollisuuden noususuunta heijastuu myös Ruovedellä, sillä vuonna 1966 kunnan alueella sijaitsevien sahojen yhteinen tuotanto oli vain kolmannes nykyisestä eli alle 10000 std.

Ruoveden suurimman sahan – Pohjan Saha Ky:n johtaja Pertti Korppoo määrittelee toiset ruoveteläiset sahateollisuuden harjoittajat ”hyviksi yrittäjiksi”, koska kaikki sahat ovat parina viime vuotena laajentaneet toimintaansa.

Osansa aikanaan paljon puhutuista sahakuolemista säästymiseen lienee myös seudun runsailla metsävaroilla. Sahojen raaka-aineen hankinta-alue on melko suppea: pohjoisessa Virrat ja Pihlajavesi, etelässä Tampere.

Sahateollisuuden tekninen kehitys on havaittavissa myös Ruovedellä. Pohjan Sahalla tuotu sahatukki saadaan viikossa valmiina tavarana laivaukseen Mäntyluotoon. Tämä johtuu siitä, että sahalla on luovuttu ulkokuivauksesta ja otettu tänä talvena käyttöön uusi kuivaamo lisärakennuksineen ja koneineen.

Sairaanhoitajia on edelleenkin liikaa

Lähivuosina ei nosteta sairaanhoitajiksi koulutettavien määrää. Ammattikasvatushallitus sanoo, että sairaanhoitajista on tällä hetkellä ylitarjontaa. Apuhoitajiakin on liikaa. Hammashoitajien koulutusta sen sijaan uskalletaan laajentaa.

Takavuosien sairaanhoitajapula on kääntynyt ylitarjonnaksi ja koulutettavien määrää on supistettu. Ammattikasvatushallitus on päättänyt, että lukuvuodeksi 1970–71 koulutettavaksi otetaan 2760 opiskelijaa.

Vuoden 1966 tilanteeseen verrattuna vähennystä on 876 opiskelijaa eli noin 24 %. Koulutettavien määrällinen huippu oli vuonna 1966, jolloin perusopintolinjoille otettiin yhteensä 3636 opiskelijaa.

Käräjäjumalanpalvelus vapaaehtoiseksi

Käräjäjumalanpalvelukset vapaaehtoisiksi tekevä oikeudenkäyntikaaren muutos hyväksyttiin eduskunnan lakivaliokunnassa tiistaina. Tämä laki äänestettiin lepäämään yli vaalien edellisessä eduskunnassa ja nykyinen voi nyt hyväksyä tai hylätä sen. Hyväksytyksi tullakseen laki vaatii taakseen yksinkertaisen enemmistön.

Valiokunnan kanta ei ollut kuitenkaan yksimielinen. Osa ei-sosialististen puolueiden edustajista kannatti lain hylkäämistä. Lain varsinaisena tarkoituksena on nopeuttaa lainkäyttöä kihlakunnanoikeuksissa ja se sisältää useita muutoksia oikeudenkäymiskaareen.

Kiista syntyi vain käräjäjumalanpalveluksista, jotka nyt ovat pakollisia ja jotka esillä olevalla lailla tehtäisiin vapaaehtoisiksi.

Lapinlahden koulun av-keskus opettajien mielestä tuhlausta

Helsingin opettajayhdistys, johon kuuluvat Helsingin kansakouluissa työskentelevät opettajat, väittää, että Lapinlahden kansakoulussa vastikään avattu kaupungin kansakoulujen audiovisuaalinen keskus on rahantuhlausta: se ei palvele kouluja ja kouluissa itsessään on huutava puute av-välineistä. – – Opettajat kertoivat että Helsingin opettajayhdistys on tutkinut kaupungin suomenkielisten kansakoulujen audiovisuaalisten opetusvälineiden määrää ja laatua ja saanut tietoja 58 koululta. Tietoja on verrattu kouluhallituksen suunnittelutoimiston tutkimukseen, josta mm. ilmenee, millaisella tasolla koulujen av-laitteiston ja opetusmateriaalin tulisi olla.

Helsingin kansakouluissa on kuultokuvanheittimiä noin 58 % tavoitteesta. Tämä opetusväline on opettajien mielestä helppokäyttöisin ja hyvin monipuolinen opetuksen tehostaja.

Nauhoittimia on kouluissa 32 % lasketusta tarpeesta, levysoittimia 33 %. Monistuskoneita, joita ilman opetusta on nykyään vaikea hoitaa, on 30 % tarpeesta, lämpö- ja kopiolaitteita 24 %. Piirtoheitin on Helsingin kouluissa tuntematon opetusväline. Parissa tapauksessa sellainen on lainattu koulun käyttöön. Mutta näillä vähilläkään laitteilla ei ole paljon virkaa jos esitysmateriaalia ei ole. – –

Keskusta suunniteltaessa ei tiedusteltu opettajayhdistyksen mielipidettä.

Ammattikoulu siirtyy lyhyeen työviikkoon

Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy esityksen ja ammattikasvatushallitus sen vahvistaa, siirtyy Tikkurilan ammattikoulu jo ensi lukuvuotena 5-päiväiseen kouluviikkoon.

Kunnanhallitus on hyväksynyt ammattikoulun johtokunnan esityksen.

