Ford Comutan valkoinen kori on kevyttä ja kestävää lasikuitua, jonka paras ominaisuus on ruostumattomuus.

Dunton (Jukka Miettinen)

Resepti kuulostaa yksinkertaiselta: kantti-kertaa-kantti-lasikuitukori, kottikärrynpyörät neljässä nurkassa, pari hassua akkua ja sähkömoottoria takaistuimen alla – siinä tulevaisuuden kaupunkiauto.

Englannin Fordin tutkimuskeskuksen insinöörit ovat tienneet valmistusohjeen jo kauan sitten.

Tarveaineet ovat kuitenkin puutteelliset, joten tulos on yhä vajavainen.

Kehitys kulkee kuitenkin kohti äänetöntä ja saasteetonta kaupunkiliikennettä.

Ensimmäinen askel on Ford Comuta.

Sähköauton aikakausi on lähellä.

Ilman jatkuvasti paheneva saastuminen on pakottanut autotehtaat katsomaan totuutta silmiin – tosin vastentahtoisesti ja eri maiden hallitusten mahtikäskyjen jälkeen.

Sarjatuotantoon sopivan ja halvan pakokaasujen puhdistusjärjestelmän kehittäminen maksaa autotehtaille miljoonia markkoja.

Ne tutkivat ja kokeilevat samanaikaisesti muita järkeviltä vaikuttavia ratkaisuja.

Yksi mahdollisuus on sähköauto.

Lähes jokainen autotehdas maailmassa kokeilee tällä hetkellä sähköautoa, joka sopisi kaupunkien lähiliikenteeseen.

Postinumerot käyttöön ensi vuoden alusta

Lappeenranta (HS)

Valtakunnallisen postinumerojärjestelmän käyttöönotto, postinkäsittelyn automatisointi ja pikalähetysjärjestelmän perusteellinen uudistaminen ovat postilaitoksen lähitulevaisuuden tavoitteita.

Numerojärjestelmä saataneen ainakin osittain käyttöön jo ensi vuoden alussa ja ensimmäiset automaattiset kirjelajittelukoneet sijoitetaan vuotta myöhemmin Tampereen uuteen postitaloon.

Pikalähetysten uudelleen järjestely on tutkittavana viime syksynä asetetussa toimikunnassa.

Postilaitoksen tulevaisuuden suunnitelmia selvitteli posti- ja lennätinhallituksen postiosaston johtaja, varat. Mauri Kajo Kaakkois-Suomen Kauppakamarin kevätkokouksessa.

Puhelinluetteloiden yhteispainos miljoona kappaletta

Vuoden alussa oli maassamme n. 793.000 puhelintilaajaa.

Näiden tilaajien hakutiedot on painettu yhdeksään puhelinluetteloon, jotka kattavat koko maan.

Parhaillaan voimassa olevan luettelosarjan yhteispainomäärä on noin miljoona kappaletta.

Posti- ja lennätinlaitoksen lisäksi harjoittaa puhelinliikennettä kaikkiaan 74 toimiluvanalaista puhelinlaitosta, joista 38 osallistuu em. yhdeksän luettelon julkaisutoimintaan.

Kukin luettelo painetaan siis useamman puhelinlaitoksen yhteistyönä.

Poikkeuksen tästä muodostaa vain Helsingin Puhelinyhdistyksen yksin julkaisema Helsingin luettelo, jonka juuri valmistunut painos on n. 320.000 kpl.

Enää ei todistella, että jätkä on ihminen

Kajaani (Ulpu Tapiola)

Kypäräapostolien show-hommia arvosteltiin Kajaanin kauppatorilla jätkän kulttuuripäivien Hyte Parkissa lauantaina.

Jätkien omissa juhlapuheiden linjasta poikkeavissa puheenvuoroissa kysyttiin, aiotaanko jätkä kulttuuripäivien avulla trimmata ja innostaa vain entistä parempaan työtahtiin, ja huomautettiin, että kypäriä ja varvassuojuksia tärkeämpi ihmisarvon korottaja on kunnollinen palkka.

Valitettavasti Hyte Parkki oli sijoitettu ohjelmassa tunnin kestävien moottorisahauskilpailujen jälkeen, sillä kolea kevätsää ajoi sen alkuun mennessä suuren osan yleisöstä torilta sisätiloihin.

– –

Työväen Sivistysliiton pääsihteeri Olavi Hurri käsitteli näyttelyä avatessaan jätkän kulttuuripäivien merkitystä ja olemusta.

”Tämän jälkeen ei saa tulla enää sellaisia jätkän kulttuuripäiviä, joiden tehtävänä on todistaa, että jätkäkin on ihminen. Väitän, että sekin on ollut tarpeellista, mutta nyt on voitava lähteä siitä, että jätkä on myös normaali ihminen, jonka on saatava osakseen tasa-arvoisesti kaikki ne mahdollisuudet, jotka muillekin suodaan”, Hurri sanoi.

Ford ja Fiat suosiossa alkuvuoden autokaupassa

Englanti ja Fordit johtavat selvästi tämän vuoden tilastoa uusien autojen rekisteröinnissä.

Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana Englannista tuotuja autoja on myyty noin 7000 ja niistä lähes neljännes on ollut yhtä ainoata tyyppiä, Cortina 1600 -mallia.

Japani on tuontimaista kohonnut toiseksi ohitettuaan helmikuussa Länsi-Saksan, mutta japanilaisista autoista suosituin, Corolla on silti saanut päästää pienempänsä, Fiatin 600 -mallin edelleen rekisteröintitilastoissa.

”Itä on punainen” soi avaruudessa

Kiinasta tuli perjantaina kuudes jäsen maailman avaruuskerhoon, kun 173 kilon painoinen tekokuu asettui maata kiertävälle radalleen.

Lauantaina sen kuultiin lähettävän koko maailman kuultavaksi vallankumouksellista kiinalaista sävelmää ”Itä on punainen”.

Pekingin tiedonannossa sanottiin tekokuun onnistuneen laukaisun olevan Mao Tsetungin ajatusten suuri voitto ja suora seuraus tinkimättömästä vallankumouksellisesta linjasta, tuotannon kasvusta ja sotavalmiudesta.

Maailmalla myönnettiin Kiinan siirtymisellä avaruusaikakauteen olevan varsin kauaskantoisia seurauksia.

Art Farmer Oulussa

Oulu (HS)

Jazzmuusikko Art Farmer kävi Oulussa konsertoimassa komppinaan Heikki Sarmanto, piano, Ilkka Willman, basso ja Matti Koskela, rummut.

Yleisön mielipide konsertista kuitenkin viittasi sammuneeseen tähteen, koska 50-luvulla pinnalla ollut taiteilija ei tuntunut olevan suomalaisia säestäjiään parempi.

Tyytymättömyyttä herätti, että Farmer ei soittanut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan jazzklubin järjestämissä jameissa kymmentä sekuntia kauempaa, vaikka hän olikin lupautunut esiintymään siellä.

”Olen juuri syönyt ja pianokin on epävireessä”, sanoi taiteilija Farmer.

