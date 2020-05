Vappupäivän sää yllätti kaikki aurinkoisuudellaan.

Helsingin Ullanlinnan mäelle oli kerääntynyt runsaasti valkolakkista ja lakitonta vappukansaa kuuntelemaan puheita ja Retuperän WBK:n uudempaa ranskalaista torvimusiikkia.

Linnanmäki rikkoi tänä vappuna kaikki entiset yleisöennätyksensä.

Vappupäivänä oli kävijöitä 35.450.

Valtava yleisömäärä näkyi mm. pitkissä jonoissa jokaisen pelin ja ajolaitteen edessä.

Ullanlinna keräsi tuttuun tapaansa vappuaamuna satamäärin enemmän tai vähemmän väsyneitä juhlijoita, jotka keskittyivät kovin heikosti juhlapuhujien sanomaan.

Enemmän kiinnosti naapurin kunto, taivaalle leijailleet ilmapallot tai mukana ollut taskumatti.

Taksien kiireinen vappuyö kesti aamuun

Kaikki Helsingin taksit, yhteensä 1060 autoa, olivat täystyöllistettyjä vappuaattoyönä.

Asiakkaita riitti läpi yön aina aamutunneille saakka.

Puolen yön jälkeen sai olla onnellinen, jos sai kyydin alle tunnin odotuksella.

Pitkät jonot taksiasemilla kuuluivat katukuvaan samoin kuin lennosta kyytiä yrittävät.

Syntyipä joissakin paikoin pientä nahinaakin siitä kuka taksin saa.

Taksimiesten taholta todettiin, että nyt vappu oli esimerkiksi viime vuoden vappuun verrattuna vilkkaampi.

Ihmisiä oli runsaasti liikkeellä, koska sää aattoyönä oli hyvä, eikä satanut kuten normaalisti vappuna.

”Kyllä vapunaattona oli kiirettä, suoranaisesti ylipainetta. Varsinainen kiire alkoi aattoiltana kello 21 tienoilla, ja sitä jatkui läpi yön aamuviiteen saakka”, kerrottiin Espoon ja Kauniaisten tilauskeskuksesta.

Jos Aleksi olisi taidenäyttely

Helsinki-päivänä, 12. kesäkuuta, lähtee käyntiin kauan puhuttu Aleksin kävelykatukokeilu ja Helsingin keskeinen väylä muuttaa luonnettaan ainakin kesäisiksi koekuukausiksi.

Tosin katua ei tietysti ehditä kokeen ajaksi kalustaa sellaisin istutuksin, korokkein tai katosrakentein, jotka kuuluvat pysyville kävelykaduille.

Millainen on Aleksi?

Timo Vuorikoski on kulkenut siellä ikään kuin katu olisi taidenäyttely.

Aleksanterinkadusta puhuminen tai kirjoittaminen on kiihottava rykelmä muistoja, nykyisyyttä ja tulevaisuudennäkymiä.

Vaikka Aleksanterinkatu yleisesti tunnustetaankin jo nyt Helsingin parhaaksi ja mielenkiintoisimmaksi kävelyreitiksi, keskustelu tavallisesti päättyy huokaukseen.

Katu voisi olla paljon viihtyisämpi ja houkuttelevampi.

Katu taideteoksena on liian moniosainen ja vivahteikas inhimillinen kokemus, jotta pelkkä arkkitehtoninen kadun muotojen erittely voisi antaa siitä tyhjentävän kuvan.

Me voimme tietysti todeta, että Aleksanterinkatu on viettelevästi notkollaan, ja kolmen sepän mielestä sitä pitkin pääsee punaiseksi kivettyä tietä taivaaseen: katu on loputon, se sulautuu autereeseen ja pakokaasuihin.

Yliopiston kulmalta nähtynä Aleksanterinkatu päättyy rysähtäen seinään.

Voiko pyörällä pysyä pystyssä ja hengissä Helsingin keskustan ruuhkaliikenteessä

”Pyöräily on varmasti nopein tapa liikkua Helsingin keskustassa; puolet matkasta voi ajaa pyörällä, toisen puolen ambulanssilla.”

Nämä sanat evästyksinä teimme kokeen: voiko pyöräilijä selvitä Helsingin keskustan liikenteestä elävänä ja ehjänä.

Kyllä pyöräilijä voi keskustassa liikkua ja pääsee omin avuin perillekin – kunhan hänellä on hyvä pyörä, taustapeili ja hyvät hermot.

Ja ellei hän välitä, vaikkei aina pääsisikään juuri sille kadulle minne haluaisi.

Vaikka pyöräilijöillä ja autoilijoilla on liikenteessä periaatteessa samat oikeudet, on pyöräilijän oman turvallisuutensa vuoksi paras unohtaa omat oikeutensa.

Pyöräilijä on melko turvaton kahden ohikiitävän autojonon välissä; pienikin tönäisy tai horjahdus voi olla kohtalokas.

Ra II:n miehistöllä oma soittokunta

Safi, Marokko (Reuter)

Norjalaisen tutkimusmatkailijan Thor Heyerdahlin papyrusvene Ra II on lähes valmis ja matka yli Atlantin voidaan aloittaa suunnitelmien mukaan jo alkavalla viikolla.

Heyerdahlin miehistöä on lisätty yhdellä seitsemästä kahdeksaan edellisestä yrityksestä, joka jouduttiin keskeyttämään viime heinäkuussa kaislaveneen purjehdittua jo noin kaksi kolmannesta eli 2.800 kilometriä koko matkasta.

Keskeyttämisen syynä oli hirmumyrsky, jota kevytrakenteinen vene ei kestänyt.

Ra II:n miehistön uusin jäsen, japanilainen valokuvaaja Kei Ohara kertoi pitävänsä purjehdusta huomattavana henkilökohtaisena haasteena.

Hänellä oli lieviä vaikeuksia ennen kuin hän sai vaimoltaan suostumuksen matkalle lähdöstä.

– –

”Minulla oli myös lieviä vaikeuksia trumpettini kanssa. Vaimoni oli sitä mieltä, että kaikki Ran miehistön jäsenet eivät voi pitää trumpetin soitosta ja käski minun jättää soittovälineen kotiin”, naureskeli Ohara.

Rouva Oharan usko Heyerdahlin miehistön epämusikaalisuudesta ei pitänyt paikkaansa, sillä parhaillaan etsivät Marokon viranomaiset japanilaiselle uutta trumpettia, että kaislaveneen miehistö voisi perustaa kunnon orkesterin, sillä Oharan lisäksi amerikkalainen Norman Baker soittaa harmonikkaa, tshadilainen Abdoulaje Djibrine rumpuja ja egyptiläinen Georges Sourial kitaraa.

Maailman jyrkkä tuomio Kambodzhan sotatoimille

Presidentti Richard Nixonin perjantaiaamuna antama ilmoitus amerikkalaisten sotilasyksiköiden tunkeutumisesta Kambodzhan puolelle aiheutti jyrkän kielteisen reaktion kaikkialla maailmassa.

Samanaikaisesti kun amerikkalaiset joukot jatkoivat lauantaina toistaiseksi tuloksettomia yrityksiään etsiä ja tuhota pohjoisvietnamilaisten ja Etelä-Vietnamin kansallisen vapautusrintaman sissien päätukikohta Kambodzhassa, arvioivat tarkkailijat hyökkäyksen mahdollisia seurauksia.

Tuomisen uusi SE kympillä

Suomen yleisurheilukauden avaus tarjosi heti merkittävän tulospommin: Seppo Tuominen taivalsi 10 000 metriä ajassa 28.51,8.

Tulos on uusi Suomen ennätys, 15,2 sekuntia Jouko Kuhan aikaisempaa parempi.

Tuominen juoksi tuloksensa Varsovassa, jossa vappuna juostaan perinteellisesti kova 10 000 metriä.

Tuominen oli mukana jo vuosi sitten.

Menestys olikin erittäin hyvä. Hän hurmasi puolalaisyleisön nykivällä ja värikkäällä juoksutavallaan ja voitti koko kilpailun.

Aika oli silloin kuitenkin yli puolen tunnin.

USA:n ennätys suutelemisessa

John Lyons asettui äskettäin tyttöystävänsä kanssa vastakkain tarkoituksenaan maratonsuudelman ME:n rikkominen.

Yritys onnistui vain puolittain, sillä Johnin suudelma kesti ”vain” kuusi ja puoli tuntia, mikä ei riittänyt uuteen maailmanennätykseen, mutta oli kylläkin uusi Yhdysvaltain ennätys.

Ennätys on toistaiseksi erään eteläafrikkalaisen avioparin hallussa.

Heidän suudelmansa kesti kahdeksan tuntia 45 minuuttia.

HS

Lue lisää: hs.fi/aikakone