Itkuksi pisti. Siksi surkeat olivat vanhan ja arvokkaan Akateemisen Vartin puitteet: reitin, varrelta ei saatu ainoatakaan väliaikatietoa Eläintarhan kentälle, kuuluttaja ei tiennyt mistään mitään, tulosluettelo osoittautui virheelliseksi vähän sieltä ja täältä. Kaiken lisäksi katsojia oli vähemmän ja lopputulokset kehnompia kuin aikoihin.

Eläintarhan kuravelliradoilla ryntäsivät ennakkovaroituksetta vierailevan Uppsalan ja Jyväskylän yliopiston ankkurit — jopa parin sadan metrin etumatkan turvin.

Mutta Teekkarien kapulaa heidän takanaan toi Markku Salminen, Kemistien Harri Rautamo. Puolitoista minuuttia ennen vartin päättymistä molemmat painelivat ohi Uppsalan ja Jyväskylän, jonka ankkuri Harri Merta tosin hieman ennen loppua ajoi uudelleen Kemistien ohi.

Kilpailun tilanteesta ei edes Eläintarhan kentällä monikaan ollut tietoinen; kuulutuksen korvasi käytännöllisesti katsoen kokonaan keskinkertaisen pop-orkesterin helvetillinen melu, joka sekin alkoi vasta sitten, kun vartti oli jo melkein juostu.

Summa summarum: akateemisen urheiluelämämme surkeus luo heijasteitaan jopa Akateemiseen Varttiinkin, joka sentään hyvinhoidettuna kilpana on tähän asti ollut jonkinmoinen yliopistoyleisurheilun piristävä ilmaus.

Kävely-Aleksille tulee viisi katukahvilaa

Helsingin Aleksanterinkatu muuttuu jalankulkukaduksi kesäkuun 12. päivänä, joka on Helsingin kaupungin syntymäpäivä. Jo usean viikon ajan ovat kaupunkisuunnitteluviraston asemakaava- sekä liikennesuunnitteluosasto laatineet kadun kalustamis- ja järjestelysuunnitelmaa. Lopullista päätöstä kalustamistavoista ei kuitenkaan vielä ole tehty.

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan katukahvilatilaa kadulta on varattu viiteen paikkaan. Näistä suurin sijaitsisi Kolmensepän patsaan kohdalla. Mannerheimintien järjestelysuunnitelmien vuoksi siirretään Ylioppilastalon raitiovaunupysäkit niin ikään patsaan kohdalle. Pitkin Aleksin varsia istutetaan kukkaistutuksia ja sijoitetaan muutama puistonpenkki.

Aleksi on kokeilukatuna Unioninkatuun asti. Muilla Aleksin poikkikaduilla Kluuvikatua lukuunottamatta sallitaan liikenne.

Vappu aiheutti tungosta pankkeihin

Vappu vei monelta rahat. Maanantaina Helsingin pankit olivatkin tupaten täynnä ihmisiä. Pahin aika oli nyt kuten muinakin päivinä ruokatunti, jolloin varsinkin keskustan pankeissa sai odottaa kymmeniä minuutteja vuoroaan.

”Tuntuu siltä, että ihmisiltä ovat rahat loppuneet vappuna,” sanoi muuan pankkivirkailija.

Pahin ruuhka oli pankeissa talletuspuolella. Kuun alku vielä nosti kävijämäärää, koska useimmilla oli maksettavina vuokrat ja muut maksut.

Kaikki ruuhka-apulaiset olivat työssä niissä pankeissa, joilla on tällainen järjestelmä. Pahin ruuhka-aika oli tehtaiden ja virastojen ruoka-aika joskus puolen päivän tienoilla. – –

Vastaavanlainen tilanne oli pääsiäisenä, jolloin pankit olivat neljä päivää kiinni, mutta silloin ei ollut tällaista ruuhkaa kuin nyt.

Ensimmäinen suuri tietokone asennetaan Suomeen syksyllä

Turku (HS)

Ensimmäinen tietokone asennettiin Suomessa vuonna 1958, mutta ensimmäinen suuri tietokone asennetaan vasta ensi loka-marraskuussa. Tämä keskusyksikkö tulee valtion tietokonekeskukseen Helsinkiin ja kaikki maan korkeakoulut saavat kukin oman päätelaitteistansa, sanoi professori Arto Salomaa Turun yliopiston juhlavuoden Studia Generalia luennolla maanantaina. – –

”Kolmannelle sukupolvelle ominainen erikoispiirre on osituskäyttö. Tämä merkitsee sitä, että useat, jopa useat sadat, henkilöt voivat samanaikaisesti käyttää konetta omasta pääteasemastaan. Tulevaisuudessa on odotettavissa, että tietokoneen pääteasema kuuluu kodin vakiovarusteisiin. Tietokoneen ansiosta laskunopeus on parissakymmenessä vuodessa noussut miljoonakertaiseksi. Laskunopeus ei tarkoita vain aritmeettisten laskujen suorittamista, vaan yleensä kaikenlaisten tietojen keräämistä, vertaamista ja muunlaista käsittelyä”, sanoi professori Salomaa.

Vpk:n kevätparaati

Helsingin vpk:n perinteinen kevätparaati pidetään helatorstaina 7.5. klo 12. Lähtö tapahtuu vpk:n talolta.

