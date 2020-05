Laulajatar Eartha Kitt saapui keskiviikkona ensimmäistä kertaa Suomeen esiintyäkseen Helsingissä viikon ajan.

Ennen perjantaina Kalastajatorpalla olevaa ensi-iltaa hän haluaa tutustua suomalaisten luonteeseen voidakseen valita ohjelmansa.

”Jännitän aina hiukan ennen ensi-iltaa. Olen kuullut, että suomalaiset ovat raskassoutuisia.” Hän uskoo kuitenkin voivansa vaikuttaa suomalaiseenkin jäykkyyteen piristävästi.

Televisiosarjan ”Eartha Kitt Euroopassa” filmaus aloitetaan myös lähipäivinä. Suomi on ensimmäinen maa, jossa sarjaa filmataan.

Laulajattarella on seuranaan mm. oma orkesterinjohtaja, rumpali, sekä 9-vuotias tytär Kit.

Rotusyrjinnästä saa jopa 6 kk vankeutta

Portierit ja järjestysmiehet saavat sakkoa tai vankeutta, jos he eivät palvele esimerkiksi mustalaisia samoilla ehdoilla kuin muitakin asiakkaita. Myös kansankiihotus tulee rangaistavaksi.

Tällaisia muutoksia ehdottaa hallitus rikoslakiin. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle perjantaina.

Rikoslakia täydennetään YK:n rotusyrjintää koskevan sopimuksen hyväksymisen johdosta ottamalla lakiin kaksi uutta rikostyyppiä.

Auringonpalvojat ilmestyivät rannoille

Ensimmäinen varsinainen kesäpäivä herätti henkiin Helsingin uimarannat, joille ilmestyivät jopa ensimmäiset uimapukuiset auringonpalvojat.

Rannat keräsivät suuret joukot kaupunkilaisia myös veneiden kunnostustöihin ja pikkupojat ilmestyivät laitureille uusine onkineen.

Keskustan puistojen penkit olivat keskipäivän aikaan viimeistä istuinsijaa myöten varattuja.

Ingrid Bergman kastaa ystävänsä laivan Suomessa

Maailmankuulu näyttelijätär Ingrid Bergman saapuu ensimmäiselle Suomen-vierailulleen heinäkuussa.

Ruotsalaissyntyinen tähti saapuu Helsinkiin todennäköisesti 8. heinäkuuta ja kastaa seuraavana päivänä Wärtsilän telakalla vesille laskettavan loistoristeilijän.

Aluksen tilaaja on norjalais-amerikkalainen yhteisvarustamo Royal Caribbean Cruise Line. Varustamo on tilannut Wärtsilältä kaikkiaan kolme samanlaista risteilijää, joista ensimmäinen, Song of Norway, laskettiin vesille viime joulukuussa. – –

”Ingrid Bergman haluttiin saada laivan kummiksi, koska hän ja hänen miehensä Lars Schmidt ovat aluksen tilaajan, laivanvarustaja Sigurd Skaugenin hyviä ystäviä”, mainitsi johtaja Pahle.

Suomalaissyntyinen Pulitzer-voittaja

Tiistaina New Yorkissa jaettujen Pulitzerin palkintojen luettelossa mainittiin suomalaissyntyinen säveltäjä Charles Wuorinen, joka voitti ensi kertaa elektronimusiikin alalta myönnetyn musiikinpalkinnon sävellyksellään Times Encomium.

Charles Wuorinen tunnetaan Yhdysvalloissa pianistina ja säveltäjänä, jonka teoksia kertyy yli 75. Hän toimii Columbian yliopistossa musiikin apulaisprofessorina.

Bulganin ja Molotov esiintyivät

Moskova (UPI)

Kaksi entistä Neuvostoliiton pääministeriä, Vjatsheslav Molotov ja Nikolai Bulganin ilmestyivät keskiviikkona ensimmäiseen julkiseen tilaisuuteensa vuosiin.

Molotov ja Bulganin johtivat noin 200 hengen joukkoa, joka saattoi Molotovin vaimoa, Paulina Zhemtshuzninaa tämän viimeisellä matkalla. Tummansiniseen pukuun ja solmioon sonnustautunut 80-vuotias Molotov näytti erittäin hyväkuntoiselta.

Nikita Hrusthshev syrjäytti hänet vallasta vuonna 1957. Bulganin joutui syrjään hieman yli vuoden kuluttua.

Perjantaina kuollut Zhemtshuznina oli 76-vuotias. Hän oli ”vanhan kaartin” kommunisteja ja eräs harvoja naisia, jotka Neuvostoliitossa saavuttivat ministeritason.

Stalin ei pitänyt lainkaan Paulinasta ja tämä saikin viettää neljä vuotta maanpaossa vuodesta 1949 lähtien, vaikka Molotov itse samaan aikaan oli Stalinin lähin apulainen.

