Yhdysvaltain Helsingin suurlähetystön vartiointia on tehostettu.

Poliisi on varautunut Kambodshan sodan johdosta järjestettäviin mielenosoituksiin myös Helsingissä.

Ainakin lauantaiksi on Vietnam-tilaisuus jo tiedossa.

Kiristyneen tilanteen johdosta on Helsingin poliisilaitos lisännyt Yhdysvaltain Kaivopuistossa sijaitsevan lähetystön vartiointia.

Rakennusten edustalla liikkuu ainakin yksi partioauto läpi vuorokauden jalkamiesten lisäksi.

Toistaiseksi lähetystön edustalla on ollut rauhallista.

Vappuna tapahtuneen mielenosoituksen jälkeen ei Kaivopuistossa ole ilmennyt levottomuuksia.

Sodanvastainen toiminta leviää USA:n kouluihin

Oppikoululaiset liittyivät tiistaina suurin joukoin Yhdysvaltain ylioppilaiden aloittamaan sodan vastaiseen joukkoliikkeeseen.

He osoittavat mieltään Yhdysvaltain Kambodshaan tunkeutumista vastaan ja neljän opiskelijan surmaamisen takia Kentissä, Ohiossa maanantaina.

Huolimatta yhä voimistuvasta sodan vastaisesta liikehdinnästä ei saatu merkkiäkään, että presidentti Richard Nixon aikoisi tarkistaa Indokiinan politiikkaansa.

Tiistaina Yhdysvallat aloitti kolmannen hyökkäyksen Kambodshaan tunkeutumalla rajan yli Etelä-Vietnamin keskiylängöltä.

Pulitzerin palkinto My Lain paljastajalle

New York (New York Times)

Freelance toimittaja Seymour Hersh, joka toi My Lain verilöylyn maailman tietoisuuteen, nimettiin maanantaina kansainvälisestä reportaasista myönnettävän Pulitzerin palkinnon saajaksi.

Hershin artikkelin levittäjä oli Washingtonissa toimiva pieni uutistoimisto Dispatch News Service.

Pulitzerin historian palkinnon sai Yhdysvaltain entinen Ulkoministeri Dean Acheson teoksestaan Present at the Creation: My Years at the State Department.

Neekerikirjailija Charles Gordone sai draamapalkinnon näytelmästään No Place to be Somebody, joka on ensimmäinen off-Broadwaylta palkittu produktio.

Ensimmäistä kertaa voitti myös musiikin palkinnon elektronimusiikkia edustava teos, suomalaissyntyisen Charles Wuorisen Time’s Encomium.

Rihtniemi yrittämään uudelleen hallitusta

Kokoomuksen puheenjohtaja Juha Rihtniemi aloittaa tänään toisen yrityksensä hallituksen muodostamisessa.

Yllättävä hallitustilanteen käänne tapahtui tiistaina: Hallituspohjan tutkija Rafael Paasio (sd) luopui tehtävästään tekemättä lainkaan ehdotusta.

Heti tämän jälkeen sai Rihtniemi tasavallan presidentiltä laajan toimeksiannon hallituksen muodostamiseksi.

Rihtniemen tehtävä on ”selvittää, onko hänen johdollaan aikaansaatavissa hallitus, jonka muodostaisivat maaliskuun vaaleissa menestyneet puolueet muilla tähän hallitusyhteistyöhön mahdollisesti suostuvilla puolueilla täydennettynä”.

Maakunnan kirjailijat päiville Mukkulaan

Lahti (HS)

Salpausselän Kirjailijat Lahdessa toimii maamme ensimmäisten maakunnallisten kirjailijoiden luento- ja neuvottelupäivien järjestäjänä.

Päivät pidetään 6.–7. 5. Mukkulan kurssikeskuksessa ja niille odotetaan osanottajia yhteensä nelisenkymmentä.

Hämäläiskirjailijoiden lisäksi saapuu Lahteen kutsuttuina muiden maakunnallisten kirjailijayhdistysten edustajia.

Myös yleisön toivotaan osallistuvan runsaslukuisasti tilaisuuksiin.

Päivillä on merkityksensä uraauurtavana ja neuvoja sekä ideoita eteenpäin vievänä tilaisuutena, sanoo Salpausselän Kirjailijoiden puheenjohtaja Teuvo Hahl-Marjokorpi.

Koko Helsinki ilman sähköä 12 minuuttia

Kahdentoista minuutin sähköhäiriö hiljensi kaikki Helsingin voimalaitokset, pysäytti raitiovaunut sekä keskeytti aamulla varhain nousseiden kahvinkeitot ja parranajot tiistaina klo 5.30.

Häiriö ulottui koko kaupungin jakelualueelle.

Vika löytyi Helsingin maalaiskunnan Tammiston ja Pitäjänmäen välisestä ilmassa olevasta suurjännitejohdosta Veromiehenkylästä.

Sähkölaitos määritteli häiriön myös puhumalla ”maasulusta siirtoverkostossa ja eristimen ylilyönnistä pylväässä.”

Häiriöön on voinut johtaa muuttolintukin, todettiin sähkölaitokselta.

Miehiä lastentarhanopettajiksi

Oulu (STT)

Kaikkiaan 378 hakijaa, heidän joukossaan parikymmentä nuorta miestä, pyrki määräaikaan mennessä Oulun lastentarhaseminaarin kolmannelle kurssille.

Tälle syyskuussa alkavalle 2-vuotiselle lastentarhanopettajien valmistusjaksolle voidaan ottaa kuitenkin vain 30 opiskelijaa.

Soveltuvuustestit pidetään kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Ensimmäinen mieslastentarhanopettaja valmistuu Oulun lastentarhaseminaarista tänä keväänä.

Myös meneillään olevalla toisella kurssilla on yksi miesopiskelija.

Televisioissa torakoita, luteita ja hiirenpesiä

Radio- ja televisiokorjaajien keskuudessa suoritetun tiedustelun mukaan radioissa ja televisioissa on luteita ja torakoita.

Pahimmin saastuneissa vastaanottimissa on ollut keskimäärin kymmenen ludetta tai neljäkymmentäyksi torakkaa.

Hiirenpesiäkin vastaanottimissa on tavattu.

Helsinkiläisissä ravintoloissa, ensiluokkaisissakin, on tavattu torakoita.

Yksityisasunnoissa on luteita, jotka leviävät pulunpesistä.

Panimoissa ja leipomoissa on torakoita, jotka leviävät olutkorien ja pullalaatikoiden mukana.

Nämä tiedot ovat peräisin maatalouden tutkimuskeskuksen tuhoeläinlaitokselta.

Yksi radiokorjaamo vastasi tiedusteluun, että joskus on löytynyt niin syöpäläisten saastuttamia koneita, että ne on täytynyt palauttaa asiakkaalle.

