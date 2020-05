Helsingin partiopojat järjestivät sunnuntaina Helsingin Kauppatorilla tempauksen, jonka aiheena oli luonnonhoito ja -suojelu. Pääteemana oli retkeilymahdollisuuksien puuttuminen, mutta myös ilman ja veden saastumista ja metsien häviämistä kuvattiin julisteilla, puheilla ja havaintoesityksillä.

Aurinkoiselle Kauppatorille alkoivat ensimmäiset partiolaisten teltat kohota jo aamulla kello 7. Kovaääniset pauhasivat torilla koko päivän luonnon saastumisesta. Ohjelmassa oli myös Hyde Park -puhujia, äänenvaimentamattomia moottoripyöriä, torvisoittoa, saasterallia ja melumenuettia. Tori oli tulvillaan aiheeseen liittyvää havaintomateriaalia: kaasunaamareita oli lähes jokaisen teltan seinällä, rannassa oli suuri vene täynnä roskaa, joka oli kerätty yhden tunnin aikana kaupungin edustalta merestä.

Virkistyä saattoi saastekahviossa tai puhtaalla lähdevedellä.

Myytävänä oli myös puuntaimia, saasteilmapalloja ja räiskäleitä. Kauppatoritempauksesta vastasivat Suur-Helsingin alueella toimivat kuusi partiopiiriä. Se kuuluu osana partiolaisten luonnonsuojeluvuoden ohjelmaan Tempauksen suojelijana oli maaherra Kaarlo Pitsinki.

Kutsuvieraille lausumissaan tervehdyssanoissa sanoi Helsingin partiopoikapiirin johtaja Olli Aulio, että tempauksen tarkoituksena oli kiinnittää ihmisten huomiota luonnonsuojelussa vallitseviin epäkohtiin ja vaikuttaa luonnonsuojelulle myönteisten lakien aikaansaamiseen.

”Ilman suojelussa on pian päästävä lähdekohtaiseen suojeluun, ettemme joudu kohdekohtaiseen suojeluun. Tärkeimpien ilmaa saastuttavien lähdeyhtymien; liikenteen, lämmityksen, jätteiden polton ja teollisuuden aiheuttama ilman saastuminen on saatava mahdollisimman pieneksi. On varmasti helpompi panna suodatin talojen piippuihin kuin ihmisten nenään”, totesi Aulio.

Parkki Moshulu myyty Suomesta Disneylandiin

Maailman suurimpiin purjealuksiin kuuluva parkki Moshulu on myyty Suomesta Yhdysvaltoihin. Moshulu on ollut viimeksi kymmenisen vuotta Naantalissa valtion viljavaraston varastolaivana. Uudessa kotimaassaan se sijoitetaan Disneylandiin Kaliforniaan.

Moshulussa on parhaillaan 6000 tonnia viljaa. Sen purkaminen aloitetaan 19. tätä kuuta, minkä jälkeen alus hinataan Saksaan telakoitavaksi, ja sieltä aikanaan Atlantin yli.

Alus on seissyt riisuttuna Naantalin satamassa vuodesta 1961, jolloin se ostettiin Tukholmasta. Maailman merillä purjehtinut alusvanhus on kokenut monenlaisia vaiheita: se on voittanut Atlantin kuuluisan viljapurjehduksen, 1940-luvulla aluksen ollessa Norjassa saksalaiset riisuivat sen purjeet ja takilat viedäkseen ne mukanaan, mutta nämä tuhoutuivat pommituksessa.

Moshulu on kuulunut ahvenanmaalaiselle Gustaf Erikssonin varustamolla joka on omistanut myös toisen tunnetun purjealuksen, Pommernin.

Opettajat moittivat radion ja television kouluohjelmia

Oppikoulunopettajien keskusjärjestö on tyytymätön siihen tapaan, jolla radio ja televisio käsittelevät koulukysymyksiä. Kaksi vuotta sitten yleisradion johtokunta antoi lupauksen ohjelmien tasapuolistamisesta, mutta opettajien mielestä näkemysten avartumista ei ole tapahtunut.

Opettajien keskusjärjestö on lähettänyt yleisradion johtokunnalle uuden kirjeen. Kirjeessä sanotaan johtokunnan voivan vähäisenkin arkistotutkimuksen perusteella todeta, että ”yleisradio ei välitä objektiivista kuvaa silta todellisuudesta, jossa koululaiset ja opettajat päivittäin elävät. Seurattuaan esimerkiksi tietoa välittäväksi teatteriksi julistautuneen televisioteatterin näytelmää Opettajainhuone niin oppilaat kuin opettajatkin lähes poikkeuksetta totesivat sen välittämän sanoman epätodeksi”.

”Erityisen arveluttavana järjestö pitää sitä toistuvaa menettelytapaa, että työntekijäjärjestön edustaja suljetaan sen piirin ulkopuolelle, jolle annetaan sananvuoro koulun työskentelyä ja henkilökuntaa koskevissa keskusteluissa tai ohjelmien kommenttiosissa”, sanotaan kirjelmässä ja todetaan, että tällainen menettely ei ole enää pitkään aikaan tullut kysymykseenkään muilla työelämän aloilla.

Helsingin mlk kiirehtii koulujen rakennuslupia

Helsingin maalaiskunnan lähetystö on lähettänyt opetusministeri Johannes Virolaiselle kirjelmän, jossa kiirehditään Martinlaakson ja Hakunilan koulujen rakennuslupia. Vaaralan kansakoulu toimii nyt kolmessa paikassa. Oppilaita siinä on 298, mutta jo ensi vuoden lopulla arvellaan oppilasmäärän nousevan yli viiden sadan. Martinlaakson kouluikäisten lasten määrä nousee tätäkin nopeammin.

”Muuttoliike Helsingin maalaiskuntaan tulee lähimpien vuosien aikana olemaan niin voimakas, että hyvällä syyllä voidaan puhua maamme historiassa ainutlaatuisesta tapahtumasta”, sanotaan kirjelmässä.

Noin 6000 hakee harjoittelijapaikkaa ulkomailta

Noin 6500 maiden välistä harjoittelijanpaikkahakemusta odottaa käsittelyä työvoimaministeriön harjoittelijainvaihtotoimistossa.

Toimistosta kerrottiin, että Suomesta pyrkii noin 5 900 harjoittelijaa ulkomaille, kun taas noin 600 ulkomaista harjoittelijaa hakee täältä paikkaa. – –

Suomalaiset tuntevat selvästi suurinta kiinnostusta ruotsalaisia harjoittelupalkkoja kohtaan. Ruotsiin pyrkii noin 2500 hakijaa. Toiseksi eniten olisi menijöitä Länsi-Saksaan, noin 1500, ja seuraavilla sijoilla ovat Englanti ja USA.

