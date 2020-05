Ensimmäiset lasten iskelmälaulukilpailut Suomessa ja pohjoismaissa järjestettiin keskiviikkona Helsingissä. Lapset kilpailivat kahdessa sarjassa: 4–7-vuotiaat ja 8–12 -vuotiaat. Kaikkiaan 12 lapsilaulajaa osallistui loppukilpailuun. Pakollisina lauluina olivat alemmassa sarjassa 'Peppi Pitkätossu' ja ylemmässä 'La Maritza'. Vapaavalintaisissa kappaleissa kuultiin mm. Urjalan taikayötä, Nigeriaa ja Pikku Midinettiä.

Elannon nuorisotyöosaston järjestämä laulukilpailu ei ole aivan uutta: Italiassa pidettiin vastaavanlainen laulukilpailu muutama kuukausi sitten. Kiinnostus kilpailua kohtaan oli suuri, sillä kaikkiaan 150 lasta ilmoittautui alkukarsintaan.

Kilpailun juontajana oli Simo Salminen, ja arvostelulautakuntaan kuuluivat laulaja Anki Lindqvist , sanoittaja Tuula Valkama, muusikko Eero Koivistoinen.

Ylimalkaan lasten esiintymistä leimasi reippaus ja rohkeus. Ääniainesta oli jokaisella loppukilpailijalla. ”Mistä kaikki epämusikaaliset vanhemmat tulevat”, jäi vastaamattomaksi kysymykseksi jo avajaissanoissa.

Tulokset: sarja 4–7-vuotta: 1) Tiina ja Jaana Tynell, 2) Sari Jussila, 3) Susanna Lönnberg. 8–12-vuotta: 1) Iris Alen, 2) Ina Nurmi, 3) Heikki Frimodig.

Troolari pääsi laituriin kun mastot sahattiin

Verkkosaaren kalasataman laituri on ollut melko tyhjänä Kulosaaren sillan kupeessa neljättä vuotta, koska troolarit eivät ole sopineet purjehtimaan sillan alta.

Troolari Kirstinen päällikkö Lars Strandberg ratkaisi pulman sahaamalla aluksen mastot poikki, koska mistään muualtakaan ei laituripaikkaa löytynyt.

Kirstine eli Suomi-63 on nyt toinen alus kymmenen-viidentoista helslnkiläistroolarin laivastosta, joka sopii Kulosaaren sillan alta. Ensimmäinen on merikalastaja Erik Liljebergin Aniara eli Suomi-300. Aniara on kotimaassa rakennettu ja tyypiltään matalampi. Siitäkin pitää kaataa radiomasto sillan alla.

Troolarien merikalastajat ovat kaiken lisäksi joutuneet kaupungin satamaviranomaisten hampaisiin pitäessään aluksiaan Kauppatorin rannassa. Troolarit ”eivät sovi maisemaan, ne haisevat” ja niin edelleen. Näin ovat satamaviranomaiset sanoneet troolarien miehille.

Kalansaaliit joudutaan Verkkosaaren ”susisataman” vuoksi ajamaan autoilla Kauppatorin rannasta tai muista paikoista Verkkosaareen kalatukkuliikkeiden varastoihin ja sieltä takaisin torille.

Kahden troolarin lisäksi on Verkkosaaren laituriin päässyt kolmen vuoden ajan vain kourallinen lohiveneitä.

Verkkosaaressa kytkeytyvät yhteen myös kalasataman ja Helsinkiin kauan kaivatun vesilentokoneiden sataman kysymys. – –

Helsinki on ollut ilman pysyvää vesilentosatamaa vuodesta 1936, jolloin se lakkautettiin Katajanokalta.

Uimastadion ei houkutellut väkeä avajaispäivänä

Helsingin Uimastadion avattiin yleisölle keskiviikkona. Toistaiseksi uimastadion on avoinna kello 11 – 18, sääoloista riippuen. Ensimmäisenä aukiolopäivänä uskaltautui uimastadionille vain satakunta uimaria. Altaan vesi oli 25 asteen lämpöinen.

Luja pankkiholvi purkajien harmina

Hämeenlinna (HS)

Hämeenlinnalaisilla rakennusmiehiltä on edessään vaikea urakka: hävitettävän vanhan pankkirakennuksen mukana heidän pitäisi saada puretuksi myös Suomen Pankin entinen kassaholvi, joka on kuitenkin rakennettu kestämään.

Kauppatorin varrella oleva PYP:n toimitalo on tarkoitus purkaa jo syyskesällä ja ryhtyä sitten rakentamaan sen paikalle uutta liiketaloa. Rakennus on kuulunut Suomen Pankille vuosisadan alkupuolella.

Kun Suomen Pankin kassaholvi ryöstettiin 1918 sisällissodan aikana, päätettiin se vahvistaa taatusti murron ja pienen sodankin kestäväksi. Terästä ja betonia käyttäen rahavarasta saatiinkin ennen näkemättömän lujaksi.

Purkajat epäilevät nyt kykyjään. He sanovat, ettei Hämeenlinnan keskustassa ole mahdollista käyttää suuria räjähdysainemääriä. Taltta ja leka näyttivät taas liian heikoilta purkuvälineiltä.

HS

