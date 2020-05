- Anteeksi, olin baarissa, mutta hauska tavata taas, selitti Frank Sinatra prinsessa Margaretille, jonka hän oli antanut odottaa itseään useita minuutteja kaikkien protokollaa kunnioittavien kauhuksi.

Frankiella oli Lontoossa laulaessaan kolmetuhatta kuulijaa, vaikka liput maksoivat jopa satasen kappale.

”Fly me to the Moon” ja muut Sinatran ikivihreät tuottivat lastensuojelun hyväksi huikean summan.

Helsingin Sanomat aloittaa pörssi-indeksin laskemisen

Helsingin Sanomat aloittaa oman pörssi-indeksin julkaisemisen.

Indeksi kuvaa Helsingin Arvopaperipörssissä päivittäin vaihdettavien osakkeiden arvon muuttumista.

Indeksi julkaistaan päivittäin ja samalla lasketaan erilliset ryhmäindeksit pörssissä vaihdettaville pankkiosakkeille, teollisuusosakkeille sekä ns. sekalaisten yhtiöiden ryhmälle.

Lisäksi lasketaan yleisindeksi kaikille kursseille.

HS-indeksin avulla on tarkoitus helpottaa osakekurssien päivittäisten muutosten seuraamista pitkänkin ajan kuluessa.

Samalla indeksi osoittaa mitkä osakkeet ovat pörssissä nousseet tai laskeneet muita enemmän.

Indeksi lasketaan päivittäin kaikille pörssissä vaihdettaville osakkeille ja se ottaa jatkuvasti huomioon myös osingonjaot sekä osakeantien vaikutukset.

Kristillinen liitto huolissaan moraalista

Suomen kristillinen liitto on huolestunut Suomen kansan moraalisesta tilasta ja kehottaa hallitusta ja eduskuntaa ryhtymään toimiin jumalanpilkan ja pornografian levittämisen ehkäisemiseksi.

Liiton vuosikokouksen antamassa julkilausumassa todetaan, että viime vuosina on lainsäädännöllä tehty sellaisia ratkaisuja, jotka ovat olleet murtamassa etenkin nuorisomme moraalista selkärankaa.

Liiton mielestä maassamme esitetään vastoin voimassa olevaa lakia Jumalaa pilkkaavaa, väkivaltaa ihannoivaa ja pornografista ohjelmaa tiedotusvälineissä sekä julkaistaan vastaavanlaista kirjallisuutta.

Voimassa olevan keskiolutlain liitto katsoo edistäneen huumausaineiden leviämistä ja alkoholin väärinkäytön kasvua ja siten aiheuttaneen paljon turmiota.

Tuhat kuokkijaa istutustalkoissa

Tampere (HS)

Kunhan ei vain pohjakallio tulisi vastaan, pelkäsivät innokkaimmat kuokkijat Tulevaisuuden Puu 70 -istutustilaisuudessa Tampereella maanantaina.

Metsäylioppilaiden luonnonsuojelutempauksen päätapahtuma oli koivumetsikön istuttaminen Tampereen kaupungin ulkoilualueelle.

Mukana oli noin 1000 henkeä.

Tulevaisuuden Puu 70:n tarkoituksena on osoittaa koulunuorisolle ja heidän välityksellään muillekin ne mahdollisuudet, joita metsämme tarjoavat.

”Luonnonsuojeluvuonna 1970 olisi opittava tajuamaan, että metsä on elävä ja jatkuvasti muuttuva kokonaisuus. Turmeltua luontoa ja pilattua maisemaa on vaikea tai usein mahdoton korjata. Meidän on otettava huomioon myös tulevien sukupolvien oikeutetut toiveet”, toteavat Tulevaisuuden Puu 70:n järjestäjät.

Lahden koululaisista vain prosentilla täysin terveet hampaat

Lahti (HS)

Lahtelaisten lasten hampaiden kunto on huolestuttava.

Täysin terveiden hampaistojen osuus viime vuonna kouluhammashoitoloissa tarkistetuilla 6-vuotiailla lapsilla oli 4,2 prosenttia ja kansa- ja kansalaiskoulujen oppilailla vain 1,1 prosenttia.

Valmiiksi hoidettua oppilasta kohden kertyi keskimäärin 8,5 erilaista hoitotoimenpidettä.

Kaupungin kouluhammashoitoloissa tarkastettiin ja hoidettiin yhteensä noin 11.000 lapsen hampaat.

Fifth Dimension sai Grammyn

Lauluyhtye Fifth Dimension palkittiin äskettäin vuoden Grammy-palkinnolla, joka jaetaan joka vuosi parhaasta levytyksestä.

Fifth Dimension sai palkintonsa levystä ”Aquarius/Let the sunshine in”.

Palkinto jaettiin nyt 12. kerran.

Palkinnosta kilpailivat voittajan lisäksi Johnny Cash levyllään ”Boy named Sue”, Blood Sweat and Tears kappaleellaan ”Spinning Wheel” ja Henry Mancini johtosävelmällään elokuvasta ”Romeo ja Julia”. (UPI)

Terveellinen mini

Kaksi lontoolaista lääkäriä puolusti äskettäin voimallisesti minihametta – ei pelkästään näön vuoksi vaan terveydellisistä syistä.

Tohtorit Sydney Harris ja Norman Moss sanoivat, että minihameen aikakaudella naiset eivät enää kumarru nostamaan lastaan tai tavaroita lattialta, vaan säädyllisyyden vuoksi he kyykistyvät.

”Tämä on erinomainen asia ja vahvistaa suuresti jalkalihaksia. Voimme vakuuttaa, että minihameissaan kyykistelevät äidit kiittävät muotia 10–20 vuoden kuluttua. Heidän ei silloin tarvitse valitella selkäkipuja”, lääkärit sanoivat. (UPI)

HS

Lue lisää: hs.fi/aikakone