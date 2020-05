Suunnistus on siitä mukava laji, ettei aikuisilla ja kaikkialle ehtivillä pojankoltiaisilla ole siihen yksinoikeutta. Myös tytöt, pienimmätkin, voivat vaikka joka viikonvaihde kilpailla alemmuuskomplekseja tuntematta isompikenkäisten joukossa. Kilpailuja ja sarjoja riittää jokaiselle.

”Löytäminen on suunnistuksessa kaikkein hauskinta”, kertoi tarvasjokelainen Anne Frantti, 12, joka voitti N 12 sarjan. ”Meillä (Tarvasjoen Urheilijat) on parikymmentä pientä suunnistajatyttöä ja -poikaa. Nuorimmat ovat alle 10-vuotiaita. Itse aloitin viime kesänä.”

”Tämä kilpailu [Etelä-Suomen rastiviikon 1. osakilpailu] oli kauden kolmas eikä rata (2 km) tuntunut lainkaan raskaalta. Ykkösrastia etsiskelin hetken, mutta muut löytyivät helposti.”

”Tarvasjoella on kova innostus ja me nuorimmat harjoittelemme kerran viikossa. Joku vanhempi vie rastit metsään ja etsimme ne. Tämä on niin mukavaa, että suunnistan vielä aikuisenakin", sanoi pikkuneiti Frantti.

Hääruuhka helluntai-Helsingissä

Harvinaisen aurinkoinen helluntain aatto siivitti matkaan ne tuhannet kaupungista pakenijat, jotka pakkasivat itsensä ja perheensä autoihin ja tungeksivat ruuhkissa mökille, maalle. Kaupunkeihin jäi tilaa sitäkin enemmän ja kaupungin liikenteessä matkailevat saivat kerrankin nauttia väljistä kaduista ja tyhjistä paikoitusalueista.

Helluntaisäästä ja vapaa-ajasta eivät sen sijaan päässeet nauttimaan papit, urkurit tai kirkkojen vahtimestarit. Normaalia runsaslukuisimpien aamu- ja iltajumalanpalvelusten lisäksi Helsingin kirkoissa oli aattona todellista vihkiäisruuhkaa.

Kun yksi pari astui ovesta ulos avioparina, olivat toiset jo odottamassa vuoroaan. Välillä tuli todellinen kiire naimisiin.

”Jouduin sanomaan papille, että puhuisi vähän lyhyempään, muuten ei ehdi”, kertoo Johanneksen kirkon vahtimestari, 35 vuotta vihkimisiä, kastamisia ja hautaamisia seurannut Eino Toivanen.

Helluntai on Toivasen kokemuksen mukaan vieläkin suositumpi vihkipyhä kuin Juhannus. ”Tänä helluntain aattona meillä oli seitsemän vihkimistä. Kiireimmillään toimitukset sujuivat puolituntia ja pari,” kertoo Toivanen.

Taivallahden seurakunnan Temppelikirkosta on tullut yksi Helsingin suosituimpia vihkikirkkoja. Niinpä siellä oli lauantaina peräti 12 vihkimistä.

Israel luottaa nuoriinsa

Israelin kaksi vuosikymmentä kestäneen olemassaolon hallitseva tosiasia on, että täytyy olla kova ja valmis antamaan henkensä, jotta maa eläisi. Tämä perusasetelma värittää väkevästi juutalaisvaltion elämää.

Kuuden päivän sodan ja sitä seuranneen jatkuvan kahakoinnin tappiot ovat tähän mennessä noin kaksituhatta kaatunutta. Yksikään väestönosa ei koe tätä todellisuutta selvemmin eikä ilmennä sitä paremmin kuin Israelin nuoriso.

Israelilaisten elämän johtoajatus voidaan kiteyttää kolmeen sanaan: kansallisen olemassaolon turvaaminen. Näinä sanat kuulee kymmeniä kertoja päivässä ja niissä on totuuden kirjaimellista kipeyttä.

Israel on keskellä tätä taistelua: jatkuva maa- ja ilmakahakointi Suezin kanavan alueella, tykistötaistelut Jordanian kanssa ja sissien iskut ovat erottamaton osa kansan jokapäiväistä elämää. – –

Tasa-arvoisuus vaikuttaa paljon sukupuolimoraaliin Israelissa, missä vapaat suhteet ovat tavallisia. Nuoret jotka myöhemmässä teini-iässä ovat aloittaneet sukupuolisen kanssakäymisen pysyvät tavallisesti uskollisena toisilleen. Israelilaiset saavat myös melko vapaasti nauttia eroottisista kuvista ja kirjallisuudesta. Ruotsalaistyttöjä esittävät mainokset ovat korkeata muotia, porno vienoa, alastomuuskuvat sallittuja filmeissä ja aikakauslehdissä.

Tel Avivissa ja Jerusalemissa on jonkin verran myös homoseksualisteja, mutta ei paljon ja ilmiöön suhtaudutaan suvaitsevaisesti.

Yli 150 pidätystä vuorokauden aikana

Sata juopunutta ja kuutisenkymmentä muusta syystä pidätettyä kirjataan Helsingin rautatieaseman poliisin toimistossa pahimpina vuorokausina. Lisäksi tulevat vielä huolto- ja huumausainepoliisin pidättämät.

Järjestyspoliisin arvion mukaan vakioasiakkaita on kaksi-kolmesataa. Kun asemahallia ja tunnelia toisesta päästä tyhjennetään niin toisesta päästä tulevat entiset kundit eli juuri putkasta päässeet ja sakon saaneet takaisin. He eivät piittaa sakoista viime kesän lakiuudistuksen jälkeen. – – Sakkojärjestelmä muuttui varsin monimutkaiseksi. Toisaalta sakon maksamatta jättänyt saa odottaa mahdollista muuntorangaistukseen tuomitsemista ja sen täytäntöönpanoa pitkään. Ulosottoviranomaiset joutuvat ensin hoitamaan asiaa ja sitten raastuvanoikeus.

HS

Lue lisää: hs.fi/aikakone