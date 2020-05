Pääministeri Teuvo Aura piti sunnuntaina lastenkutsut.

Tapahtumapaikkana oli Linnanmäen ulkoilmanäyttämö.

Aura oli isäntänä Helsingin ylipormestarin ominaisuudessa.

Kutsujen alkamisaika oli 13.10.

Kun Linnanmäen portit avataan klo 13, ei ulkoilmanäyttämön katsomo ehtinyt suinkaan täyttyä ohjelman alkuun mennessä.

Pääministeri Aura toivotti pienet vieraansa tervetulleeksi ja valitteli, ettei sihteeri ollut antanut valmista puhetta mukaan, kuten tavallisesti tapahtuu, kun Aura lähtee virallisiin tilaisuuksiin.

Sen vuoksi hän vain toivoikin lyhyesti, että kaikilla olisi mahdollisimman kivaa.

Puolituntisten kutsujen ohjelmaan oli sisällytetty eri puolilla Suomea pidettyjen ”kohti Linnanmäkeä” -kilpailujen voittajien laulu- ja soittoesityksiä.

Ohjelman päätteeksi kiipesi ulkoilmanäyttämön toukokuun esiintyjä Rosa Monti 50 metrin korkeuteen suorittamaan akrobaattiohjelmistonsa.

Mutta koko esityksen varasti itselleen pikkuinen napero, joka heitteli suurella pallolla pääministeriä.

Aura innostui mukaan ja palloa vuoroin potkittiin, vuoroin heiteltiin.

Puoluekokous tyrmäsi moraalin vapautuksen

Moraalikäsityksen valinnanvapaus poistettiin kokoomuksen uudesta periaateohjelmasta äänin 133–107.

Puoluehallitus esitti, että jokainen saisi vapaasti valita uskonnolliset ja moraaliset käsityksensä.

Äänestyksen jälkeen tästä pyyhittiin sana ”moraaliset” pois.

Dipolin ylimääräinen puoluekokous takoi ja muokkasi periaateohjelmaa yhteensä kymmenisen tuntia, tänä aikana tehtiin kymmenkunta muutosta hallituksen esitykseen.

Äänestyksiä tarvittiin neljäkymmentä ja puheenvuoroja noin 80.

Äänestysruuhka aiheutti pari kertaa kokousteknisen umpisolmun, jonka aikana kokousedustajat alkoivat jo kysellä, että mistähän nyt itseasiassa äänestetäänkään.

Ohjelmaluonnosta ryöpytettiin puheenvuoroissa ankarin sanoin.

Vanhoillinen siipi manasi muutoksia ja muistutti kymmenestä käskystä ja talvisodasta.

Nuoret syyttivät taas ”koskaan et muuttua saa -hengestä.”

Kekkonen katsasti viikonloppumajansa paikan

Kustavi (Jukka Martinkari)

Viikonloppumajan pystyttää presidentti Urho Kekkonen Turun saaristoon Iniön kuntaan.

Paikkaa tarkasteltiin lähemmin sunnuntaina, jolloin presidentti Kekkonen seurueineen käväisi paikalla Susiluodon merivartioaseman moottoriveneellä.

– –

Presidentti Kekkonen kertoi mm., että hänen aikaisemmin hankkimalleen saarelle Åselholmin lähelle ryhdytään rakentamaan ”viikonloppumajaa”.

Rakennustöiden on määrä valmistua presidentin kertoman mukaan jo ensi elokuussa.

Saaren nimi on Grisleholm tai Grisleklobb, kuten saaristolaiset sitä nimittävät.

Tämä 4–5 hehtaarin suuruinen saari sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Åselholmista etelään.

Se on asumaton kalliosaari.

”Vähän turhan pitkä nimi pienelle saarelle”, naurahti presidentti ja siirtyi sisälle merivartiomoottorin katettuun ohjaamoon.

Tämän saaren läheisyydestä presidentti Kekkonen mainitsi ostaneensa kalaseurueineen muitakin pikkusaaria.

Yksi niistä on tiettävästi Östholm – tai osa siitä – jonka suuruus on noin 20 hehtaaria.

Tällä alueella presidentti Kekkonen on usein kalastellut ja hänellä on alueen kalastajien keskuudessa runsaasti hyviä ystäviä.

Pullotettua raamattua Helsingin rannikolta

Useita kymmeniä pääasiassa uskonnollista tekstiä sisältäviä pulloja löytyi viikonvaihteessa Helsingin ulkopuolella olevien saarien rannoilta.

Otteita mm. Johanneksen evankeliumista sisältäviä venäjän- ja vironkielisiä kirjasia oli sullottu erilaisiin pulloihin, joita löytyi mm. Villingin saaren rannasta.

Suojelupoliisin päällikkö varatuomari A. Alhava huomauttaa, ettei tällaisen uskonnollisen kirjallisuuden maasta vienti, enempää kuin muunkaan kirjallisuuden vienti tai tuonti, ole Suomessa rangaistava teko.

Englannissa aprikoidaan Annen tulevaa aviomiestä

Hän on yksi maailman tavoitelluimmista nuorista naimattomista tytöistä, mutta hän ei osaa laittaa ruokaa, ommella eikä hän pidä taloudenhoidosta.

Siitä huolimatta prinsessa Annella, kuningatar Elisabetin ja prinssi Philipin 19-vuotiaalla tyttärellä on useita poikaystäviä.

Mutta kun Anne päättää mennä naimisiin sen tulee tapahtua hänen äitinsä kirjallisella suostumuksella.

Anne ja muut kuninkaallisen perheen tytöt ovat Englannin ainoita naisia, jotka eivät voi käyttää hyväkseen Englannin uutta lakia, joka sallii yli 18-vuotiaitten tyttöjen naimisiinmenon ilman vanhempien suostumusta.

Kuningas Yrjö III määräsi vuonna 1772, että kaikki kuninkaallisen perheen jäsenet ikään katsomatta tarvitsevat hallitsevan monarkin luvan naimisiinmenoa varten.

Annen ystävät sanovat hänen olevan hyvin selvillä omasta vetovoimastaan ja pitävän miehistä.

Anne on sanonut menevänsä naimisiin haluamansa miehen kanssa ja ettei häntä pakoteta naimisiin miehen kanssa, johon hän ei tunne kiinnostusta.

James Bond ”oikeassa” seikkailussa

Lontoo (Reuter)

Australialainen näyttelijä George Lazenby, joka Sean Conneryn jälkeen on näytellyt James Bond -filmin pääosassa, on joutunut ”oikeassa” elämässäänkin keskelle kansainvälistä mysteeriota.

Lazenbyn lontoolaisen pr-miehen mukaan 30-vuotias näyttelijä on matkustanut Frankfurtiin auttamaan erästä miljonääriä, jonka poliisi oli pidättänyt.

Miljonääri, jonka nimeksi ilmoitettiin George Drummond, on Lazenbyn henkilökohtainen ystävä.

Viime lauantaina Lazenby soitti Lontooseen pr-miehelleen Leslie Perrinille ja ilmoitti tulleensa tapaamaan Drummondia, koska tämän pidätys oli yhteydessä erään matkashekkierän katoamiseen.

Shekkien arvo on hieman yli kaksi miljoonaa Suomen markkaa ja tämä summa maksetaan niistä dollareissa.

Samanaikaisesti oli Englannin poliisi tutkinut Lazenbyn ja Drummondin yhteisen Lontoon Belgraviassa sijaitsevan asunnon löytämättä kuitenkaan mitään.

Vika johdossa

Englantilainen rouva Doris Rigby vaatii Sheerwaterin kaasulaitokselta melkoista rahallista korvausta kärsitystä vahingosta – eikä syyttä.

Kun kaasulaitoksen miehet tulivat korjaamaan vioittunutta kaasujohtoa, he iskivät seinään reiän ja katkaisivat vesijohdon.

Ennen kuin johto saatiin tukituksi, rouva Rigbyn kodin lattialla oli vettä useiden senttimetrien paksuudelta.

Kun vesi oli saatu kuivatuksi, kaasulaitoksen miehet veivät matot kuivumaan pihanurmelle.

Tämän jälkeen saapuivat jätteiden kerääjät paikalle ja veivät rouva Rigbyn matot polttouuniin – erehdyksessä.

Rouva Rigbyn kaasujohto on yhä epäkunnossa, hänen keittiönsä seinässä on reikä, vesijohto on hajalla, hänellä ei ole yhtään mattoa.

Kaasulaitos lupasi tutkia asian. (UPI)

