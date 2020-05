Pariisi (Reuter)

Pariisi koki torstain vastaisena yönä ja torstaina iltapäivällä yhden pahimmista levottomuuksistaan toissa vuoden ylioppilasliikehdinnän jälkeen. Vasemmistolaiset ottivat toistuvasti yhteen poliisin kanssa. Yli 80 poliisia loukkaantui ja lähes 500 mielenosoittajaa pidätettiin torstain vastaisena yönä.

Yli 1000 opiskelijaa otti osaa levottomuuksiin Sorbonnen lisärakennuksen läheisellä kadulla. Mielenosoittajat vaativat maolaisen Jean-Pierre Le Dantecin vapauttamista. Hänet tuomittiin vuodeksi vankeuteen torstaina rikokseen yllyttämisestä ja muista rikkomuksista. Eräs toinen maolainen, Michel Le Bris, tuomittiin kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen.

Mellakoita esiintyi myös Pariisin kasvitieteellisen puutarhan luona. Noin 300 kypäräpäistä palopommeja heitellyttä vasemmistolaista otti yhteen poliisin kanssa hyökättyään ensin poliisiauton kimppuun. Yksi poliisi loukkaantui.

Mielenosoittajat turvautuivat yhteenotoissa sissitaktiikkaan ja sulkivat useita katuja. Yhteenottojen aikana monet mielenosoittajaryhmät pystyttivät katuesteitä ja sytyttivät niitä palamaan, kaatoivat autoja ja rikkoivat liikkeiden ikkunoita.

Ranskan sisäministeriö kielsi keskiviikkona maolaisen järjestön, jonka aikakauslehdessä torstaina tuomitut kaksi vasemmistolaista olivat aikaisemmin toimittajina. Heidän jälkeensä päätoimittajaksi tuli filosofi Jean-Paul Sartre, joka torstaina ennusti ”hallituksen temppuilun tuovan lähemmäksi sen ajan, jolloin kaikki räjähtää”.

Oikeudenkäynnissä syyttäjä vaati Sartren toimittaman lehden lakkauttamista kolmeksi kuukaudeksi. Tuomioistuin hylkäsi kuitenkin vaatimuksen.

Kaksi oppikoulua muuttaa Kontulaan ensi vuonna

Oppikouluun pääsy helpottuu Kontulassa ja lähiympäristössä huomattavasti ensi vuonna, jolloin keskikaupungilla toimineet Helsingin yhteislyseo ja Lapinpuiston yhteislyseo muuttavat Kontulaan, Rintinpolku 2:een.

Uuden koulutalon rakentaminen aloitettiin huhtikuun alussa ja rakennuksen toivotaan valmistuvan vuoden 1971 alkuun mennessä. Tällä hetkellä koulun perustustyöt ovat jo valmiina. Koulutalon ovat suunnitelleet arkkitehdit Toivo ja Risto Löyskä.

Rakennuksesta tulee kolmikerroksinen ja luokkahuoneita siihen tulee yli 40, huonetiloihin kuuluu mm. kolme voimistelusalia, kaksi näyttämöä sekä uudenaikainen jakelukeittiö. Kouluun suunnitellaan myös kielilaboratoriota.

Sekä Helsingin yhteislyseo että Lapinpuiston yhteislyseo ovat toimineet Lapinlahdenkadun varrella useita kymmeniä vuosia.

Nuoraviopareille palvelutaloja

Nuorille aviopareille tarkoitetun ns. palvelutalon rakentamista Helsinkiin on Väestöliitto ehdottanut kaupunginhallitukselle. Ajatusta on kannattanut myös asuntotuotantokomitea, ja viimeksi kaupunkisuunnittelulautakunta on puoltanut suunnitelmaa.

Palvelutalon yksinkertaisin muoto on asuintalo, jonka vuokralaisilla on mahdollisuus aterioida talon ravintolassa.

Nykyaikaiset palvelutalot tarjoavat kuitenkin myös monia muita palveluksia. Huomattavaa palvelutason lisää merkitsevät mm. pesula ja autohuoltotilat, asukkaiden käytössä olevat juhla- ja vierashuoneet, askartelu- ja kerhohuoneet, uima-allas ja voimistelusali sekä ovenvartija, joka hoitaa mm. siivousaputilaukset, ottaa vastaan asukkaille saapuvat lähetykset jne.

Nuorten perheiden kannalta kipeimmin tarvittava palvelu on kuitenkin erilaatuinen lasten päivähoito alkaen kokopäivähoidosta tilapäiseen lasten vastaanottoon ja iltakaitsijatoimintaan asti.

Inkeroinen pois puhelinmotista

Inkeroinen, (HS)

Ensi lauantaina klo 14 pääsee teollisuuspaikkakunta Inkeroinen pois Kouvolan ja Kotkan välillä olleesta pitkäaikaisesta puhelinmotista, kun noin 700 tilaajaa sisältävä puhelinten automatisointi Inkeroisissa toteutetaan.

Samalla myös Anjalan Muhniemen ja Kymin Hurukselan puhelimet liitetään automaattiverkostoon, joten uusien automaattipuhelimien tilaajamäärä nousee kaikkiaan noin 900:lla.

Lauantaina päästään Inkeroisista automaattipuhelimien välityksellä myös suoraan Kouvolan ja Kuusankosken tilaajanumeroihin. Sen sijaan puhelut Kotkan verkkoryhmään välitetään Inkeroisista toistaiseksi edelleen käsivälitteisesti. Automatisoinnin jälkeen muuttuvat Inkeroisten puhelinnumerot viisinumeroisiksi ja alkunumero on 71.

Todettakoon, että Anjalan kirkonkylä jää vielä tällä kertaa automatisoinnin ulkopuolelle pahanlaatuiseen puhelinmottiin.

