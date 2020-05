Ahti Karjalainen sanoo viihtyvänsä Suomen Pankissa paremmin kuin valtioneuvostossa. Suomen Pankin johtokunnan jäsen hän on ollut 12 vuoden ajan, mutta osallistuminen eri hallituksiin on supistanut viranhoidon pariin vuoteen. Kuva: Pentti Koskinen / HS

Suomen Pankin mahdollisuuksia vaikuttaa talouselämään pitää valt. tri Ahti Karjalainen riittävinä.

Hän katsoo, että pankille myönnetyt rahapolitiikan välineet ovat verrattain voimakkaat, jos niitä käytetään tehokkaasti.

Monivuotisten hallitusvelvollisuuksien jälkeen Karjalainen pääsi toukokuun puolessavälissä takaisin päätoimeensa Suomen Pankin johtokunnan jäsenen virkaan.

Suomen Pankissa hän sanoo viihtyvänsä paremmin kuin valtioneuvostossa.

Karjalaisen kuten muidenkin johtokuntaan palanneiden jäsenten vastuualueet vahvistetaan perjantaina.

Pankkivaltuusmiesten kokouksessa esitetään, että kansainvälisiin asioihin perehtyneenä hän ottaisi hoitaakseen osan näistä asioista myös pankissa.

Samoin tiedotustoiminta tulee hänen vastuulleen.

Suomen politiikalle tunnustusta Bonnissa

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Suomen puolueettomuus sai keskiviikkona tunnustusta osakseen Bonnissa, missä Länsi-Saksan ulkoministeri Walter Scheel tuomitsi suomalaista ulkopolitiikkaa halventavan ”Finnlandisierung” -sanoman.

”Minä kunnioitan maita, jotka tavalla tai toisella ovat säilyttäneet puolueettomuutensa maailmanpoliittisissa ristiriidoissa”, hän sanoi liittopäivillä hallituksen Euroopan-politiikkaa koskevassa selostuksessaan.

Scheel totesi Sveitsin, Itävallan, Suomen ja Jugoslavian edustavan kunkin omaa vivahdettaan ”yhä vaikeammaksi tulevassa politiikassa” kahden valtaryhmittymän välillä.

Hän ei maininnut Ruotsia.

”Sanonnat kuten 'finnlandisierung' (suomalaistaminen) tai 'titoisierung' (titolaistaminen) ovat sen vuoksi yhtä epäoikeudenmukaisia kuin tahdittomiakin hyökkäyksiä maita ja kansoja kohtaan, jotka ansaitsevat kunnioituksemme”, hän sanoi.

Luokaton opiskelu alkaa Käpylän Iltaoppikoulussa

Käpylän Iltaoppikoulu on ensimmäisenä oppikouluna maassa saanut valtioneuvostolta luvan luokattoman opetuksen järjestämiseen.

Jokainen oppilas laatii itse opinto-ohjelmansa koulun antamien ohjeiden mukaan.

Sisäänpääsytutkintoja ei järjestetä.

Oppilaita otetaan kolme kertaa vuodessa.

– –

Luokattomassa opetuksessa opiskeluaika on keskikoulussa 2–4 vuotta, lukiossa samoin.

Kokeilu alkaa jo ensi syksynä, ja silloin Käpylän Iltaoppikoulun luokat lakkaavat olemasta.

Pakko vai valistusta

Suomalainen autoilija Keskiverto käyttää ajovaloja säästeliäästi: tavallisesti vain siksi, että hänen itsensä on vaikea nähdä, eikä siksi, että häntä itseään on vaikea nähdä liikenteessä.

Liikenneministeriössä onkin jo pitkään ollut vireillä suunnitelmia ajovalojen käytön yleistämiseksi.

Tieliikenneasetuksen mukaan ajovaloja on käytettävä hämärän, pimeän tai huonon sään heikentäessä näkyvyyttä – sekä silloin kun ministeriö määrää.

Ministeriö voi siis määrätä vaikkapa kertakaikkisen ajovalojen käyttöpakon.

Tällaisella ajatuksella onkin tiettävästi ministeriössä laajaa kannatusta.

Tilanteita, joissa ajovalojen käyttö lisää liikenneturvallisuutta, on varmasti paljon enemmän kuin autoilija Keskiverto uskoo.

Ajovaloja kannattaakin käyttää mieluummin liian usein kuin liian harvoin.

Vaihtoehto kesämökillemme

Rakennuskieltoalueiden jatkuva laajeneminen, kesämökkitonttien hintojen kohoaminen tavoittamattomiin ja samoin itse mökkien kalleus – alle 10.000 markan sellaiseen ei juuri pääse asumaan – ovat panneet kivierämaista ulospyrkijät keksimään porsaanreikiä esteiden lomaan.

Monet ovat päätyneet asumisvalmiin matkailuperävaunun hankintaan: pienimmät saa myyjältä jo alle 5 000 markan, se ei vaadi rakennuslupien paperisotaa ja sen saa ”pystyttää” omalle tai vuokramaalle kenenkään kaavoittajan koputtamatta nokkaansa.

”On selvä, että vaunu tarjoaa rajoitetummat oleskelutilat kuin suuri hirsihuvila, mutta olemme lähteneet siitä, että lomalla oleskellaankin pääasiassa ulkona. Kun vaunussa on mukavat vuoteet ja asianmukainen keittiövarustus, on se kuitenkin riittävä tukikohta”, kertoo palokorpraali Kalervo Kallio vuosien kokemuksesta.

Nainen perämieheksi ensimmäistä kertaa

Hyvinkää (HS)

Hyvinkääläisneitonen saa pätevyyskirjan perämiesluokalta ensi lauantaina pidettävässä Kotkan merenkulkuopiston päättäjäistilaisuudessa.

24-vuotias Arja Rauramo on ensimmäinen nainen, joka Suomessa on saanut perämiehen pätevyyden.

Kotkan merenkulkuopiston lehtori Raimo Louhes kertoo yhden neitosen aiemmin suorittaneen laivuritutkinnon Viipurin merenkulkukoulussa samanaikaisesti kun hän oli siellä.

Myöhemmin neitonen seilasi Saimaan tervahöyryn kipparina.

Rehtori Louhoksen mukaan neiti Rauramon, joka aikaisemmin on lukenut lakia, urasta ovat olleet kiinnostuneet useat suurlehdet eri puolilla maailmaa.

Hannu Mikkola riemusaatossa Aztec-stadionille

Mexico (HS)

Suomen Hannu Mikkola ja hänen kakkosajajansa Ruotsin Gunnar Palm saapuivat keskiviikkona riemusaatossa Meksikon pääkaupungin Aztec-stadionille voitettuaan Lontoon–Mexicon mammuttirallin.

Rallin suomalaispanos ei suinkaan rajoittunut Mikkolan panokseen, sillä kolmannen sijan vei Rauno Aaltonen ja viidenneksi sijoittui Timo Mäkinen.

Lisäksi suomalaistrio valtasi sekä maajoukkuekilvan että merkkikilvan voiton Ford Escort -tallille.

101 vuotta tänään: ”Viinaryyppy parantanut montakin tautia”

Vaasan läänin vanhin asukas, Kauhajoen Hyypän kylässä poikansa kodissa elämänsä ehtoopäiviä viettävä vanhaisäntä Salomon Virtanen oppi lukutaidon jo vuonna 1875, kuusivuotiaana, ja jatkoi lukuharrastuksiaan aivan viime vuosiin asti.

Tällöin näkö heikkeni, samoin kuulo ja myös radion kuuntelu oli lopetettava.

Vaikka Salomon Virtanen ei päässytkään käymään kouluja, kuului hän miehuusvuosinaan pitkät ajat oman pitäjänsä kansakoululautakuntaan ja kunnanvaltuustoon sekä toimi myös pyhäkoulun opettajana.

– –

Salomon Virtanen on ollut kaikissa elämäntavoissaan kohtuuden mies, mutta on vakaasti sitä mieltä, että viinaryyppy on parantanut monta tautia.

Terva ja ammoniakki ovat olleet Virtasen muita voimalääkkeitä.

Kirvestöissä katkenneen peukalon hän paransi sivelemällä sitä tervalla ja ammoniakki on Virtasen mukaan aivan erinomaista mahataudin lääkettä.

Tupakkalakon Virtanen teki neljä vuotta sitten ja silloinkin kotiväen painostuksesta.

Siihen mennessä hän ehti tuprutella piippua runsaat 80 vuotta ja oli vakaasti kannallaan, ettei piipunpoltto lyhennä ikää.

HS

Lue lisää: hs.fi/aikakone