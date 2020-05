Babitsinien perheessä riittää esiintyjiä: tämän kesän debytantti on 18-vuotias teinityttö Maria, joka esiintyy Kirka-veljen kiertueella yllätyssolistina.

Huhutaan, että suurimittaisia ja repäiseviä show-keikkoja ei tässä maassa kannattaisi järjestää. Moni optimisti on päätynyt järkyttävään toteamukseen, että kansa haluaakin tanssia, osallistua, ja välittää piupaut lavalle tuotetuista miljoonameiningeistä.

Eihän se silti merkitse, että tavallisilla taidoilla ja konsteilla aina pärjätään. Kilpailu on kovaa ja siksi kai on kaikenikäiselle popkansalle tänä kesänä luvassa jos minkälaista humua. – –

Babitsinin perheessä riittää laulajia: Kirkan ja Sammyn pikkusisko Maria, 18, esiintyy solistina Kirkan kesäshowssa Wild thing.

Kirkaa varten on ohjelmaan suunniteltu mm. pantomiimi ”In the Ghetto”. Wild thingissä ovat mukana myös Irina Mi1an ja The Islanders, jonka laulusolistina Kirka aloitti uransa. – –

Danny on sitä mieltä, että yleisölle ei enää riitä vain kuuluttaja, laulaja, nokkahuilu ja nakkikioski.

Danny, jolla nyt on ajan hengen vaatimat pitkät, taipuisat niskahiukset, välittää kesäkeikoillaan Hairin ja Salvationin sanomaa, esittää sambaa ja urheilee suuren seurueensa avustamana ympäri Suomea. Mukana ovat mm. neekerilaulaja Haydar Hashim, Aquarius, Helsingin Mini-Hair ja Explosion Brass Band.

Tapani Kansa esittelee tänä kesänä keikoillaan pikkuveljensä Kalevin sekä tyttöystävänsä Tuulikki Kuorikosken ja uuden orkesterin.

Donnerilta elokuva kesämökkileskeydestä

Jörn Donner filmaa kesällä Kustavissa ja Turussa uuden elokuvan, jonka työnimenä on ”Anna”. Filmin pääosassa on ruotsalainen Harriet Andersson, joka esittää nukutuslääkäriä. Filmaustyöt alkavat heti juhannuksen jälkeen.

Annan lisäksi FJ-Filmi tuottaa tänä kesänä kaksi muutakin elokuvaa joista ”Perkele – kuvia Suomesta” on puolidokumentaarinen ja jonka tuottaa entinen työryhmä sekä ”Pilvilinna”, jonka ohjaajana on nuori tulokas Sakari Rimminen.

Ruotsin kotirouvien työllistämissuunnitelmat

Tukholma (Maija-Liisa Heini)

Kotirouvat ovat yhä lisääntyvää työvoimapulaa potevassa Ruotsissa joutuneet työvoimareservinä viime aikoina viranomaisten erityisen huomion kohteiksi kun nämä ovat todenneet, että maahan ulkomailta tuotetusta työvoimasta on omat haittansa.

Neljä kymmenestä naimisissa olevasta ruotsittaresta on tätä nykyä ansiotyössä kodin ulkopuolella.

Pikkulasten äideistä tekee ansiotyötä 30 prosenttia, kun taas kouluikäisten lasten äitien kohdalla on ansioäitien osuus 50 prosenttia.

Samaan aikaan kun hallitus verotuspolitiikkaa uudistamalla pyrkii houkuttelemaan mahdollisimman monen äidin työmarkkinoille, on järjestelmä tuomittu pahasti ontumaan, koska lasten päiväkotipaikoista on kautta maan huutava puute.

Mahdottomuus saada järjestetyksi lapsille hoitopaikkaa pitää lukemattomat äidit kotona halusivatpa he sitä tai eivät.

Carlsberg ja Tuborg yhtyvät

Kööpenhamina (UPI)

Skandinavian kaksi suurinta panimoa Carlsberg ja Tuborg ilmoittivat tiistaina, että ne sulautuvat ensi lokakuun alusta lukien.

Keskusteluja panimoiden fuusiolta on virkailijoiden kertoman mukaan käyty kaikessa salaisuudessa viimeisten kuuden kuukauden ajan. Salaperäisyyden verhon poisti Carlsbergin johtaja A. W. Nielsen, josta tulee fuusioituneen yhtiön uusi johtaja.

Nielsen sanoi panimoiden jatkavan toimintaansa kahtena itsenäisenä tuotantoyksikkönä, mutta yhteisellä nimellä.

Tarjoilijat kilpasilla Kaisaniemessä

Kaikkiaan kolmekymmentä tarjoilijatarta ja kaksitoista tarjoilijaa oli uskaltautunut Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan liiton Helsingin tarjoilijaosaston seitsemänsille tarjotinjuoksukilpailuille, jotka pidettiin Kaisaniemen kentällä.

Naisten yleisen sarjan voittajaksi selviytyi Ritva Frondelius Grilli Capriinasta ajalla 20,8. Varttuneiden naisten sarjassa, 35–50-vuotiaat, voiton vei Airi Mynttinen ravintola Victoriasta, aika 20.0.

Ikinuorten naisten, yli 50-vuotiaiden, sarjan voitti Kaivohuoneen Elina Saastamoinen ajalla 22,5.

Miesten yleisen sarjan paras oli Keijo Torikka, Mestarintalli, aika 17,7, ja ikämiesten sarjan, yli 35-vuotiaat, voittaja oli Fennian Väinö Peltola, aika 18,1.

HS

