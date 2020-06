Amos Andersonin Taidemuseo on siirtynyt kesäksi meren äärelle, Suomenlinnan Armfelt-museoon. — Kolmiosainen liikuteltava on Kari Huhtamon veistos.

Aikaisemmista vuosista poiketen näyttää siltä, että kesä ei tule muodostamaan aivan kuollutta kautta Helsingin näyttelytoiminnassa.

Ainakin Galerie Artek ja Taidegraafikot jatkavat normaalisti. Amos Andersonin Taidemuseo esittelee Harry Kivijärven veistoksia pitkälle heinäkuuhun.

Suurehkoja kotimaisen ja melkeinpä yksinomaan helsinkiläisen taiteen katselmuksia on Taidehallissa sekä Suomenlinnassa. – –

Armfelt-museossa, Suomenlinnassa, on Amos Andersonin Taidemuseon järjestämä kesänäyttely. Töitä on kuusikymmentä ja ne on irroitettu museon kokoelmista. Työt levittäytyvät ajallisesti kahdelle vuosikymmenelle, vaikka pääpaino onkin 60-luvussa.

Veistokset ovat Kari Huhtamon, Wiking Forströmin, Ahti Lavosen, Laila Pullisen, Kimmo Pyykön ja Eino Ruutsalon.

Rahattomina Ruotsista palaavat työllistävät Turun sosiaalitoimiston

Turku (HS)

Työnhaussa epäonnistuneet, pettyneet ja rahansa Ruotsissa ryypänneet, kuuluvat Turun sosiaalitoimiston asiakkaiden erityispiirteisiin. Sosiaalitoimisto joutuu lähes päivittäin järjestämään matkalippuja Ruotsista tulleille työttömille ja rahattomille heidän kotipaikkakunnilleen muualle Suomeen.

”Tyypillinen tällainen asiakas on melko nuori, kolmissakymmenissä oleva kielitaidoton mieshenkilö, joka on lähtenyt hakemaan työtä Ruotsista virallisten kanavien ja työnvälitystoimistojen ulkopuolella. Hän on Ruotsissa kuukauden ajan joko työtä hakien, tai tilapäisissä hommissa. Pettyneenä hän lopulta ryyppää rahansa ja mahdollisen työpaikkansa. Vihdoin hän palaa rahattomana Suomeen”, kertoo sosiaalijohtaja Erkki Lehto.

Turku on sijaintinsa takia luonnollinen takaisintuloväylä. Viimeiset kruunut ovat huvenneet laivalla ja apua tullaan sitten hakemaan Turun sosiaalitoimistosta.

Se on samettia mikä kiiltää

Kankaista naisellisin lienee sametti. Se pystyy melkein minkälaisesta, kirveellä veistetystä naisesta tahansa taikomaan pehmeän, kiehtovan, salaperäisen olennon. Sen suosio ei sen vuoksi ole mitenkään kummallinen, vaan pikemminkin aika selvä ja ymmärrettävä juttu.

Koska muodin maailmassa kaikki liikkuu ja muuttuu kaiken alkaa, oltiinpa tästä ilmiöstä sitten mitä mieltä tahansa, on aivan selvää, että kun sametti vuosikausia on loistanut poissaolollaan, niin nyt se loistaa muuten vaan, mukana ollen.

Antiikkisametti alkoi tämän samettivillityksen ja sehän kuului lähinnä arkipäivään. – – Sellaistakin naista, joka yleensä ei voi käyttää mustaa, pukee musta sametti. Valkoista samettia taas ei juhlavuudessa moni materiaali voita. Toisaalta sametin varjopuoliksi on luettava, että se on tyypillinen talvimateriaali.

”Pimeiden pullojen” myynti kasvanut

Alkoholijuomien luvaton myynti kasvoi yli 60 % kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ilmenee tilastollisen päätoimiston ennakkotiedoista.

Pimeän pullon myyntilupauksia tuli poliisin tietoon kuluvan vuoden ensi neljänneksellä 973 tapausta. Viime vuonna vastaava luku oli 600 tapausta.

Pyhäkoulujen kesäjuhla Salossa

Lähes 2000 pyhäkoululaista saapuu sunnuntaina pyhäkoulujen kesäjuhlille Saloon. Kolmepäiväisten kesäjuhlien yhteydessä pidetään pyhäkoulunopettajille koulutustilaisuus.

Ansioituneille pyhäkoulunopettajille jaetaan vuosimerkit ja Suomen ev.lut. pyhäkouluyhdistys pitää vuosikokouksensa.

”Suomessa on noin 250000 pyhäkoululaista ja 24000 pyhäkoulunopettajaa. Tällä hetkellä on pyhäkoulutyö muuttumassa yhä enemmän arkityöksi, sillä seurakuntien päiväkerhotoiminta on kovasti lisääntymässä”, sanoi piispa Erkki Kansanaho avajaispuheessaan.

Eläkevakuutus 500.000:lle

Maatalousyrittäjien eläkelain mukaiset maataloudenharjoittajien ja kalastajien työtuloselvitykset hankitaan kesä–heinäkuussa maan kaikilta tiloilta.

Työtuloselvittäjiä on noin 2 300 ja he käyvät lähes 300 000 tilalla. Maatalousyrittäjien eläkelain piiriin kuuluu noin 500 000 maatilatalouden harjoittajaa ja ammattimaista kalastajaa. Maatalousyrittäjille on viime vuoden puolella lähetetty esitteet maatalousyrittäjien eläkelaista, mutta viljelijät eivät ole vielä täysin selvillä eläketurvastaan.

Jokaisen lain piiriin kuuluvan on tänä vuonna pakko ottaa vakuutus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta. Laki koskee 18 – 64-vuotiasta maatalousyrittäjää, joka lain voimaan tultua harjoitta maatilataloutta osallistuen itse työhön tilalla.

Maatalousmaan pinta-alan on oltava vähintään 2 ha, toiminnan tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja työtulon on oltava vähintään 500 markkaa vuodessa.

