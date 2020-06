Sveitsissä, jonka pinta-ala on vain kahdeksannesosa Suomesta, asuu kuuden miljoonan syntyperäisen lisäksi miljoona ulkomaalaista. Siis joka seitsemäs asukas on ”vieras” ja joka kolmas Sveitsissä syntyvä lapsi on vierasmaalaisten vanhempien.

”Tämä on jo liikaa”, valittavat yhä useammat sveitsiläiset, ”kohta koko Sveitsi on ulkomaalaisten hallussa”.

Niinpä maassa pidettiinkin kansanäänestys ns. muukalaislaista, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt 300.000 ulkomaalaisen karkottamista. – –

Kun Eurooppa toisen maailmansodan päätyttyä aloitti jälleenrakentamisen, Sveitsi oli heti valmiina tarjoamaan palveluksiaan – puolueettomuuspolitiikkaa oli varjellut maan sodan tuhoilta. Alkoi Sveitsin talouselämän huima nousu. Maan oma työvoima ei enää riittänyt teollisuuden kysyntää tyydyttämään, mutta apu löytyi heti rajan takaa: Italian tuhannet työttömät alkoivat virrata Sveitsiin, samoin parempien palkkojen toivossa suuri määrä saksalaisia, ranskalaisia, itävaltalaisia, jugoslaaveja, kreikkalaisia, espanjalaisia ja turkkilaisia. – –

Kansanäänestyksessä lakialoitetta vastaan äänestäneiden mielestä sen hyväksyminen johtaisi Sveitsin talouselämän lainautumiseen ja ihmisoikeuksia loukkaavaan rotusyrjintään.

Teollisuusvaltaisissa kantoneissa ulkomaalaisten osuus väestöstä ylittäisi sallitun kymmenesosan. Tämä merkitsisi sitä, että 70-80 prosenttia suurten teollisuusyritysten vieraasta työvoimasta joutuisi poistumaan maasta. – –

Tammiston teollisuusalue pääsee liikennemotista

Helsingin pitäjän kirkonkylän teollisuuslaitokset, jotka jäivät liikkennemottiin Tuusulan moottoritien valmistuttua, saavat nyt tiensä. Helsingin maalaiskunnan kunnanhallitus on antanut Siltamäki-Ruskeasanta -yksityistien eteläosan rakentamiselle ja päällystämiselle aloitusluvan. – –

Valio rakentaa lisärakennuksia Vaaralassa toimivan laitoksensa yhteyteen. Laajennuksen jälkeen ei Valion tontilla olevan kaivon vesi enää riitä, vaan laitokset on toivottu liitettäviksi kunnan verkkoon. – –

Kesko Oy aikoo ostaa valtionrautateiltä 18 hehtaarin alueen Hakkilasta. Keskon Hakkilassa olevat laitokset ovat jo tällä alueella, mutta tontti on vuokralla.

Rkp hyväksyi sinuttelun

Pietarsaari (Seppo Kievari)

Ruotsalainen kansanpuolue hyväksyi yleisen sinuttelun puolueen keskuudessa tietyin varauksin lauantaina alkaneessa puoluekokouksessa Pietarsaaressa. Sinuttelua koskeva ponsi hyväksyttiin yksimielisesti.

Puolueen puheenjohtajakysymykset eivät sen sijaan selvinneet yhtä helposti. Kahden varapuheenjohtajan paikasta pidettiin ensimmäisenä kokouspäivänä joukko pitkiä junttakokouksia, joissa ehdokkaiden kannatusta mitattiin mm. salaisin koeäänestyksin.

Rkp:n nykyinen puheenjohtaja professori Jan-Magnus Jansson jatkaa ilmeisesti yksimielisellä päätöksellä toimessaan.

Yksi vatsa vaivaisellakin

Valtion viljavaraston toimitusjohtaja suosittelee, että viljavuoren pienentämiseksi on ruvettava syömään entistä enemmän viljatuotteita. Suosituksesta uhoaa sama henki kuin vaatimuksista, että on syötävä entistä enemmän voita ja entistä vähemmän margariinia.

Eikö nyt sentään ole aika myöntää, etteivät maatalouden ylituotanto-ongelmat ole kuluttajien syytä ja ettei näitä ongelmia kertakaikkiaan voida ratkaista tyrkyttämällä ihmisille voita ja vehnästä. Tuotanto on yritettävä sopeuttaa kulutukseen eikä päinvastoin.

"Yksi vatsa vaivaisellakin" eli suomalaisella kuluttajalla, joka on sekä syönyt että maksanut itsensä kipeäksi.

HS

