Kuopion tori oli juntaten täynnä sunnuntaina keskipäivällä, kun puhallinmusiikkifestivaaleille osallistuneet soittokunnat marssivat soittaen majapaikoistaan eri puolelta kaupunkia ja järjestäytyivät kulkuetta varten Väinölänniemen yleisö juhlaan.

Tämä tilaisuus päätti lähes kaksi viikkoa kestäneen kesätapahtuman. Illalla oli vielä teatteritalossa Birgit Cullbergin tanssiryhmän esitys.

Itse Väinölänniemen aurinkoisella kentällä yleisön suosiosta kilpailivat Helsingin Varuskuntasoittokunta kuviomarsseineen sekä teekkarien Retuperän VBK, kauppakorkealaisten Boston Promenade humoristisine esityksineen ja myös Kuopion norjalaisen ystävyyskaupungin Bodön värikäs ja ryhdikäs nuorisopuhallinorkesteri.

Kainuun prikaati avaa ovensa sotilaiden omaisille

Kainuun prikaati Kajaanin Hoikankankaalla avaa ovensa juhannusaattona palveluksessa olevien ja 15. päivänä palvelukseen astuvien varusmiesten omaisille kahdeksi päiväksi. Suurin osa varusmiehistä on Kajaanin ulkopuolelta, minkä vuoksi prikaati on varannut omaisille mahdollisuuden yöpyä omassa kasarmissaan korvauksetta. – – Juhannuksen ohjelma alkaa 19.6. klo 13 prikaatin esittelyllä, jonka jälkeen on mahdollisuus uida ja saunoa, ruokailla ja lopuksi vielä juhlia juhannusta. Prikaatiin astuu maanantaina palvelukseen noin 950 uutta varusmiestä.

Norjalaisetkin öljynetsintään

Norjan hallitus toivoo suurkäräjille jättämässään kirjelmässä norjalaisten aktiivisempaa ja suurempaa osallistumista öljynetsintään Pohjanmerellä. Viimeksi tehdyt öljylöydöt Norjan rannikon läheisyydessä ovat saaneet 20–30 öljy-yhtiön pyytämään lupaa öljynetsintään Norjan alueella.

Norjan valtio aikoo itse tehdä 62. leveysasteen pohjoispuolella perustutkimuksen, jonka arvioidaan maksavan 30–60 milj. markkaa. Tutkimus on tarkoitus aloittaa ensi vuoden kesänä ja sen lasketaan vievän 4–6 vuotta.

Phillips-yhtymän tekemästä löydöstä kirjelmässä mainitaan, että se on suhteellisen heikko hyötyasteeltaan, mutta että edellytyksiä kaupalliseen käyttöön on.

Suurta kiinnostusta ovat herättäneet Huippuvuorilta tulleet tiedot. Niiden mukaan norjalainen Polar-Institut on tehnyt öljylöydön Hornsundin itäpuolelta.

Kirjelmässä todetaan, että myös muut – esimerkiksi neuvostoliittolaiset – ovat etsineet öljyä Huippuvuorilta.

Karjalan historiaa halki Helsingin

Karjalan historia esittäytyi mahtavana, lähes kolme kilometriä pitkänä kulkueena sunnuntaina Helsingissä pidetyssä karjalaisten kolmannessa suurjuhlassa.

Sää oli suopeimmillaan ja niinpä värikästä kulkuetta, jossa nyt ensimmäisen kerran esiteltiin mm. 44 luovutettua pitäjää erityisine tunnusmerkkeineen ja iloisine ihmisineen, oli reitin varrella seuraamassa kymmeniintuhansiin nouseva joukko helsinkiläisiä ja tänne saapuneita karjalaisvieraita.

Lauantain ja sunnuntain kestäneen suurjuhlan järjestäjä, Karjalan Liitto, vietti samalla 3-vuotispäiväänsä. Suurjuhlaan osallistui yli 20000 karjalaista eri puolelta Suomea.

Turistien kamerat napsahtelivat tiiviissä tahdissa Senaatintorilla, jonka Suomen liput, parisataa eri karjalaisseurojen punamustaa lippua sekä osanottajien kansallispuvut olivat muuttaneet eläväksi värimereksi aamupäivällä pidetyssä kenttähartaudessa.

Matti Kurjen mukana Leningradiin 169 miestä

Koululaiva Matti Kurki lähti sunnuntaina epäviralliselle vierailulle Leningradiin. Vierailu kestää perillä neljä päivää. Matkaa johtaa merisotakoulun johtaja kommodori O. Haikala ja koululaivan päällikkönä on komentaja O. Vitikka.

Vierailuun osallistuu koululaivan henkilöstön lisäksi upseereja merivoimien esikunnasta ja merisotakoulusta sekä Turun varuskuntasoittokunta. Kaikkiaan on matkalla mukana 19 upseeria, 17 kadettia, 43 aliupseeria, 8 värvättyä ja 82 varusmiestä.

Alus lähti Kruunuvuoren selältä sunnuntaina klo 10. Leningradissa se on 15.–18. kesäkuuta. Upinniemeen Matti Kurki palaa juhannusaattona klo 10.

