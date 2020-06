Syksyn koru on metallinen kaulapanta, sellainen, jonka hienostelevat naisihmiset kietovat lemmikkikoiransa kaulaan.

Harvoin on nykyään aihetta sanoa, että jokin muoti on syntynyt Pariisin muotitaloissa, mutta tämä nyt todella on yksi harvoista poikkeuksista.

Koruala on edelleen melko vahvasti Pariisin alaa.

Uutena yrittäjänä markkinoille on ilmaantunut Mateko-niminen korujen maahantuoja, jolla toistaiseksi ei ainakaan vielä ole omaa valmistusta.

Sana toistaiseksi on paikallaan, sillä kun tietää korupuolen johtajan rouva Lisa Sumarin tarmon ja innostuksen, on viisainta varautua yllätyksiin.

Sumarin perheen neljästä tyttärestä yksi on aktiivisesti mukana korujen myynnissä, muut auttavat tarvittaessa.

Äidin aikanaan havittelemasta helposta ja mukavasta puolipäivähommasta on runsaassa vuodessa kehittynyt kovaa vauhtia kasvava vakava bisnes, joka uhkaa niellä enemmän kuin täyden työpäivän.

Komitea vaatii naisille oman nimen oikeutta

Naisella tulee olla oikeus säilyttää oma sukunimensä, kun hän solmii avioliiton.

Nykyinen sukunimen vaihtaminen on vain jäänne niiltä ajoilta, kun nainen siirtyi miehen sukuun tämän valtikan alle, toteaa naisen asemaa tutkinut komitea mietinnössään.

Nainen ja mies ovat avioliittolain mukaan muodollisesti tasa-arvoisia.

Komitea esittää tällä perusteella, että heillä tulee myös olla samanlainen oikeus käyttää omaa nimeään.

Puolisot voisivat myös käyttää oman ja puolison nimen yhdistelmää.

Nimenmuutos saattaa loukata naisen itsenäisyyttä ja aiheuttaa lisäksi monia hankaluuksia, todetaan mietinnössä.

Lapsella tulee komitean mielestä olla oikeus kummankin vanhempansa nimeen, olipa hän syntynyt avioliitossa tai sen ulkopuolella.

Vanhemmat voisivat sopia keskenään siitä, kumman nimen lapsi saa.

Rotuerottelu rangaistavaksi

Äänestyksittä läpäisi toisen käsittelyn mm. laki, jonka mukaan esim. portierit ja järjestysmiehet voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen, elleivät he kohtele esim. mustalaisia samoilla ehdoilla kuin muitakin asiakkaita.

Elinkeinonharjoittaja voidaan lain mukaan tuomita, jos hän syrjii asiakasta tämän rodun, ihonvärin, kansallisen tai etnisen alkuperän tai uskontunnustuksen vuoksi.

Myös kiihottamisesta syrjintään voidaan rangaista.

Mirjam Tuominen (kom.) kiinnitti tässä yhteydessä huomiota syrjintään ateismin johdosta.

Hän sanoi, että kirkkoon kuulumattomien on vaikeata päästä esim. kansakoulunopettajan virkaan tai armeijan upseeristoon.

Heidän on myös vaikeata saada hautausmaita ja kappeleita käyttöön suorittaessaan omaisilleen viimeistä palvelusta.

Hallitusvene hädin tuskin hätäsatamaan

Tri Ahti Karjalaisen ohjailema hallitusvene vältti tiistaina hädin tuskin ensimmäisen karikkonsa.

Kommunistit ja maaseudun puolue kävivät heti tukkanuottasille, ja välirauhasta huolimatta ne kyräilevät edelleen toisiaan.

Uuden hallituksen ohjelmasta aloitettiin aamulla neuvottelut Suomen Pankissa, mutta ennen kuin asiaan päästiin tuli selvitettäväksi, ovatko kaikki pöydän ympärillä tasa-arvoisia.

Maaseudun puolueen Veikko Vennamo muistutti Skdl:n valtioneuvos K-A. Fagerholmille antamasta vastauksesta, jossa uuteen hallitukseen toivottiin vasemmistopuolueita, keskustapuolueita ja kansanpuolueita, mutta ei Smp:tä.

Kiista rauhoittui, kun Skdl:n edustajat ilmoittivat hyväksyvänsä maaseudun puolueen, jos hallitusohjelmasta sovitaan.

Samana päivänä pidetyssä Skp:n keskuskomitean kokouksessa puolueen puheenjohtaja Aarne Saarinen kuitenkin ampui täydeltä laidalta.

Hän luonnehti maaseudun puoluetta ”hurmahenkiseksi uskonnollispoliittiseksi” ja ”taantumukselliseksi pikkuporvarilliseksi” liikkeeksi.

Ohjelmaneuvottelut jatkuvat tänään.

Panssarit särkivät 12 km moottoritietä

Hämeenlinna (HS)

Panssariprikaatin raskaiden panssarivaunujen on todettu rikkoneen Hämeenlinnan moottoritien kestopäällysteen kiinteän pintakerroksen pahasti koko sen pituudelta eli 12 kilometrin matkalta.

Vahinko tapahtui puolustusvoimain lippujuhlapäivän paraatissa, jolloin vaunut ajettiin helteiselle moottoritielle ohimarssia varten.

Parolan panssarit joutuvat joskus muulloinkin käyttämään moottoritietä matkallaan harjoituksiin Hämeenlinnan eteläpuolelle, sillä niitä ei mielellään päästetä kaupungin kaduille.

Kaksi viimeistä paraatia on pidetty moottoritiellä, koska katujen nupulakivetys on kärsinyt panssarivaunujen telaketjuista.

TVL:n paikallisen tiemestaripiirin toimesta rikkoutunut tie valokuvattiin, ja kuvat toimitetaan Hämeen piirikonttoriin Tampereelle mahdollisia toimenpiteitä varten.

Ruuna Reipas käväisi syntymäpäiväoluella

Suomen kuuluisin kylmäverijuoksija Ruuna Reipas kävi 22-vuotissyntymäpäivänään oluella nimikkoravintolassaan ”Ruuna Reippaan tallissa” Varpaisjärven kirkonkylässä.

Tapahtumaa oli todistamassa runsas joukko kyläläisiä ja lehtikuvaajia eri puolilta maata.

Ruuna Reippaan taluttivat ravintolan pilttuuseen numero 20 sen omistaja maanviljelijä Aapeli Miettinen ja hänen poikansa maanviljelijä Pentti Miettinen, joka on ollut juoksijahevosen valmentaja.

– –

Ruuna Reipas on yhä omistajalleen eniten rahaa tuottanut hevonen.

Sen rahapalkintojen yhteissumma arvioidaan noin 100.000 markaksi, ja sillä on edelleen hallussaan kylmäveristen tasoitusajojen maailmanennätysaika.

Se on saavuttanut kaksi suurmestaruutta ja hallinnut 12 vuoden ajan täydellisesti kylmäveristen ajoja ympäri Suomen.

Kiitos kirjasta Kalle Päätalolle

Kirjailija Kalle Päätalo vastaanotti tiistaina Helsingissä kirjasto- ja kirjakauppaväen Kiitos kirjasta -mitalin teoksestaan Mustan lumen talvi.

Mitali ja sitä seuraava omistuskirja luovutetaan vuosittain kotimaiselle kirjailijalle, jonka edellisenä vuonna ilmestynyt teos on kirjaväen keskuudessa suoritetun jäsenäänestyksen ja palkintolautakunnan arvion mukaan ollut henkisesti antoisin.

Hippimusikaali Hair närkästyttää Norjassa

Kristillisten järjestöjen ja vapaakirkkojen edustajat ovat lyöttäytyneet Bergenissä Norjassa yhteen ja aloittaneet kampanjan, jonka tarkoituksena on lopettaa paikallisen teatterin Hair-musikaalin esitykset.

”Olemme valmiit käyttämään väkivaltaa lukuunottamatta kaikkia keinoja lopettaaksemme tämän musikaalin, joka on moraaliton, rietas ja yhteiskuntaa repivä ja joka ihannoi hippien elämäntapaa. Sellaista ei haluta Norjassa”, sanoi ”vastarintaliikkeen” edustaja Ivar Hoey Bergenin metodistikirkosta. (UPI)

