Vedestä ei varsinaisesti ole puutetta Kalajoen paloalueella, mutta sen saaminen palopesäkkeisiin on vaikeaa. Säiliösuihkuauto yltää kastuttamaan vain kymmenisen metriä tien sivua.

Kuin pitkistä taisteluista väsyneen armeijan taisteluleiri on Kalajoen kirkonkylä nyt, kun jättiläispalon kuumimmat aallot todennäköisesti ovat talttuneet.

Jännitys, jossa koko Oulun läänin asujaimisto on elänyt vajaan viikon, laukesi todelliseen pyhäaamun rauhaan, nokisten miesten ristiriitaisiin aamuhartauksiin nokisilla kankailla. – –

Seitsemäntoista kilometrin kuumassa tuhkatynnyrissä on vajaan viikon ajan pärskinyt liki kolmetuhatta ihmistä.

Kolmettuhannet housut ovat remppautuneet mustiksi, takkuisiksi nokisäkeiksi. Kolmetuhatta paitaa on virttynyt tuntemattomiksi rievuiksi, kolmettuhannet saapasparit karstoittuneet, jalkarätit pikeentyneet, lakit palaneet rei’ille ja rukkaset halkeamille.

Mustia, enemmän tai vielä enemmän sotkuisia sammuttajia on joka paikka täynnä. Heitä lepää Kalajoen virastotalon pihalla, yhteiskoulun, kansalaiskoulun ja osuuskaupan rappusilla, porraskäytävissä, peltojen ojissa, maanteitten ja kyläkujien varsilla, puitten varjossa tai silkkaan aurinkoon vahingossa nukahtaneina.

Suomen suurin pyykki on alkamassa. Kalajoki on henkäissyt helpotuksesta, vaikka palon vasta rajattu – ei likikään sammutettu – Kalajoki alkaa Suomen suurimman sekasotkun selvittämisen.

Sunnuntaikauppa alkoi rajalla poikkeusluvalla

Kemi (Jaakko Pihlaja)

Tuhannet ihmiset kansoittivat kemiläisen tavaratalon sunnuntaina sen avattua ovensa ostoksia varten kuuden tunnin ajaksi.

Kauppa- ja teollisuusministeriön poikkeusluvalla saavat kemiläiset matkailijoiden ja ruotsalaisten ostosvieraiden ohella käyttää vapaapäivänsä tavaroiden tutkimiseen ja puuttuvien tarvikkeiden hankintaan.

Rajakaupasta annetun poikkeuslain nojalla on Tornionjokilaaksossa myönnetty lupia sunnuntaimyyntiin tähän mennessä kaikkiaan 35.

Kemi on sinne suuntautuneen ostoryntäyksen vuoksi luettu myös rajakaupan piiriin kuuluvaksi. Sokoksen tavaratalon lisäksi kolme muuta liikettä on saanut poikkeusluvan ja useita lupahakemuksia on lähtenyt viime viikkojen kuluessa.

Ulsterin kaarti asepalvelukseen

Belfast (Reuter)

Pohjois-Irlanti määräsi sunnuntai-iltana paikallisen kansalliskaartin liikekannalle, julisti tiukat rangaistukset mellakoinnista ja sulki oluttuvat sen jälkeen kun raivoisat tulitaistelut ja tuhopoltot olivat sytyttäneet pääkaupungin Belfastin liekkeihin edellisenä yönä ja surmannut ainakin viisi ihmistä. – –

Pääministeri Chichester-Clark sanoi televisiopuheessaan viranomaisten saaneen todisteita siitä, että mellakat olivat harkitusti valmisteltuja.

”On selviä todisteita siitä, että näissä mellakoissa oli mukana henkilöitä, joiden tarkoituksena on tuhota Pohjois-Irlanti.”

Poliisilla ja englantilaisilla sotilailla on määräys jopa ampua siviilit, joiden hallusta tavataan aseita.

Elokuvakierros

Berliinin 20. filmijuhlat ovat alkaneet suurin lupauksin, sillä kahdentoista päivän aikana esitetään 36 filmiä, joista 12 on maailmanensi-iltoja. Lisänä on useita kymmeniä lyhytfilmejä.

Nuoren elokuvan viikolla nähdään Berliinissä tänä vuonna Latinalaisen Amerikan tuotantoa.

Fred Astairen ja Ginger Rogersin valtakauden ajalta esitetään sarja kuuluisien tanssijoiden parhaita elokuvia.

Vierailemaan saapuneen tähtikaartin joukossa nähtiin mm. Anna Karina, Alain Delon, Mylene Demongeot ja Jean-Louis Trintignant. – –

Rod Steiger on ryhtynyt filmaamaan Espanjassa James Coburnin kanssa. Noin 15 miljoonaa markkaa maksavan elokuvan nimi on Duck, you sucker (Raukka, sinä nielijä).

Filmin aiheena on Meksikon vallankumous, jossa meksikolaisen roiston osa on annettu Steigerille. Irlantilaista vallankumouksellista esittää Coburn.

GM haluaa oikeudet Wankel-moottoriin

Detroit (AP)

General Motors tutkii mahdollisuuksia ostaa Wankelin kiertomäntämoottorin valmistusoikeudet.

GM ei ole kiinnostunut kuitenkaan ostamaan Wankel-yhtiön osakekantaa. Neuvotteluja käydään Wankel-yhtiön kanssa valmistusoikeuksien saamiseksi, mutta minkäänlaisiin sopimuksiin ei ole päästy, GM ilmoittaa.

Audi-NSU:n edustajan aikaisemmin antaman tiedon mukaan GM havittelisi Wankel-yhtiön koko osakekannan ostamista. Yhtiön 27,3 miljoonan dollarin osakkeet ovat Wankel-moottorin kehittäjän, Fritz Wankelin ja hänen yhtiökumppaninsa Erich Hutzenlaubin hallussa.

S/s Mikkelistä valunut öljy saatiin tuhotuksi

Lappeenranta (HS)

Uponneen s/s Mikkelin tankeista vuotanut polttoöljy on saatu tuhotuksi emulsiomenetelmällä.

Polttoöljy ei ehtinyt sanottavasti saastuttaa Saimaan rantoja.

On todennäköistä, ettei s/s Mikkeliä enää nähdä matkustajaliikenteessä, sillä nostotyöt ja kunnostaminen vaativat niin paljon varoja, ettei Saimaan Laivamatkat Oy siihen pysty.

HS

Koonnut: Pasi Oikarinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone