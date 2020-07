Ohjeelliset ajonopeudet tulivat voimaan Etelä-Suomen teillä keskiviikkona. Sinivalkoisia merkkejä, joissa ilmoitetaan suositeltava ajonopeus tieosuudella, on sijoitettu 55 pisteeseen. Merkit ovat voimassa vuoden loppuun saakka. Teknillinen korkeakoulu ja tvh tekevät yhdessä tutkimusta suositeltujen ajonopeuksien vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen.

Uudenmaan läänissä merkkejä on asetettu Helsinki–Hyvinkää tieosuudelle 6 kappaletta. Nopeusrajoitukset vaihtelevat 90–110 km/t.

Lahden Heinolan tiellä rajoitukset ovat välillä 70—90 km/t. Samat nopeudet ovat voimassa Helsinki — Porvoo tiellä, jossa tehtiin vastaava tutkimus viime vuonna.

Maunula joutumassa liikenteen jalkoihin

Maunulan katuverkosto on joutumassa raskaan kuorma-autoliikenteen kauttakulkuväyläksi. Metsälään rakenteilla olevan maaliikennekeskuksen yhteydet Tuusulantielle ja Nurmijärventielle ovat vasta suunnitteluvaiheessa.

Suorien liikenneyhteyksien puuttuminen aiheuttaa sen, että raskaat rekka- ja kuorma-autot ajavat Maunulan läpi maaliikennekeskuksen valmistuessa syksyllä.

Suurin liikennöitsijä yksinään ohjaa vuorokaudessa tuhat ajoneuvoa Metsälään. Kokonaisliikenteeksi tulee vähintäin neljätuhatta läpiajoa, joista suuri osa tapahtuu öisin.

Maunulassa asuu tällä hetkellä noin 12000 henkilöä.

Sibelius-patsaat suosiossa

Säveltäjämestari Jean Sibeliusta kuvaavat kuvanveistäjä Kain Tapperin muotoilemat pienoispatsaat joita myydään matkamuistoina, ovat jälleen loppumassa Sibeliuksen syntymäkotimuseossa Hämeenlinnassa.

Kaupungin musiikki- ja kulttuurilautakunta on päättänyt tilata niitä uuden erän, koska ”veistos” on ollut varsin hyvin kaupaksi menevä artikkeli ja koska sitä on viime aikoina ryhdytty tiedustelemaan maan rajojen ulkopuolelta.

Huippuhinnat viinalle NL:ssa

Moskova (Reuter)

Konjakin ja samppanjan jyrkät hinnankorotukset tulivat voimaan keskiviikkona, mutta televisiovastaanottimet, eräät vaatekappaleet ja muutamat muut kulutushyödykkeet maksavat nyt vähemmän, ilmoitti Neuvostoliiton valtiollinen hintakomitea.

Votkan hintaa ei nyt korotettu, mutta moskovalaiset tavaratalot vaativat puolesta litrasta suosituinta kolmen tähden konjakkia vähän yli kahdeksan ruplaa (yli 37 markkaa). Entinen hinta oli vähän yli neljä ruplaa (lähes 19 markkaa).

Neuvostoliittolainen samppanja, jota nautitaan runsaasti ravintoloissa, kotona ja kutsuilla, maksaa nyt yli 32 markkaa pullo (ennen 15 mk), kun taas tavallisen televisiovastaanottimen hinta on laskettu 1390 markasta l 260 markkaan ja miesten paitojen hintoja on laskettu 15 prosentilla.

Ydinvoimalan louhintatyöt lähes valmiit

Loviisa (HS)

Louhintatyöt ydinvoimalaitoksen sijoituspaikalla Loviisan Hästholmenissa ovat kaksi viikkoa aikataulusta edellä. Työ on lopputarkastusta vaille valmis. Lopputarkastus suoritetaan tällä viikolla.

Tarkastuksen jälkeen atomisaarelle aletaan todennäköisesti rakentaa makean veden johtoputkistoja, pumppuasemaa ja niihin liittyviä laitteistoja.

HS

Koonnut: Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone