Ulkomaalaiset suorittivat reippaan matkailukauden avauksen Päijänteellä kesäkuussa. Päivittäin Lahti-Jyväskylä välillä liikennöivällä kantosiipialus Tehillä saavutettu 12 prosentin matkustajamäärälisäys kesäkuussa muodostuu miltei kokonaan ulkomaalaisista.

”Heidän määränsä kasvoi viime vuodesta peräti 71,5 prosentilla, niin että joka neljäs Tehiin nouseva matkustaja on ulkomaalainen", kertoi toimitusjohtaja Tauno Lautamatti.

Mukavasta noususta huolimatta jää kesäkuun matkustajamäärä yli tuhannella heinäkuun luvuista, sillä suomalaiset eivät ole oppineet pitämään lomiaan tai menemään vesille ennen heinäkuuta. Se on varsinainen lomakuukausi teollisuudessa ja useimmissa oppilaitoksissa, joten matkustajamäärä kohoaa huippuunsa juuri heinä–elokuussa.

Viime päivinä on turvallisuus järviliikenteessä ollut tavallista suuremman mielenkiinnon kohteena, kertoi toimitusjohtaja Lautamatti. Matkustajat soittelevat ja tiedustelevat kaikenlaisia turvallisuuteen liittyviä asioita ennen kuin ostavat lippunsa. Myös Mikkelin uppoaminen Saimaalla saa varustamot tarkistamaan tilannetta.

Aluksen rakenteesta johtuen on turvallisuus Tehillä erittäin suuri. Sen pohja on lokeroitu kennoin ja jos jokin kenno saa vuodon, se rajoittuu vain vahingoittuneisiin osiin. Alus voidaan nostaa kantotasojensa varaan, jolloin vesi valuu pois vahingoittuneista kennoista. Pelastusliivejä Tehillä on 20 yli paikkamäärän sekä pelastuslautat 80 hengelle.

Brittisotilaat pitävät Belfastin kadut tyhjinä

Raskaasti aseistautuneet englantilaiset joukot valvoivat lauantaina ulkonaliikkumiskieltoa Belfastin keskustan alueella yöllisten mellakoiden jälkeen, joiden aikana viisi ihmistä sai surmansa. Joukot olivat saaneet määräyksen ampua jokaista kadulla liikkujaa, ja vain kahdeksi tunniksi iltapäivällä pääsivät perheenemännät viikonloppuostoksille.

Kaikkiaan 2500 brittisotilasta vartioi muutaman neliökilometrin laajuista katolilaisten asuma-aluetta, jossa kaikki viime aikojen kaikkiaan 12 kuolonuhria vaatineet mellakat ovat sattuneet.

Nordek on lykätty, mutta ei haudattu

Suurimpana sisäpoliittisena tehtävänä on johdonmukaisesti jatkaa tasa-arvoisuusohjelmaa kaikilla aloilla, sanoo Ruotsin pääministeri Olof Palme, joka periaatteelleen uskollisena kieltäytyy ennustelemasta syyskuun 20. päivänä toimitettavien vaalien tulosta.

Tärkeimpinä, etualalla olevina kysymyksinä Ruotsin tämänhetkisessä ulkopolitiikassa ovat pohjoismaisen yhteistyön syventäminen ja eurooppalainen taloudellinen yhteistyö.

Tiedusteluun, onko Suomen loikkaus Nordek-hankkeesta aiheuttanut kitkaa maittemme välisiin suhteisiin, Palme vastaa kieltävästi sanoen Ruotsin aina ottaneen maksimaalisesti huomioon Suomen erityisaseman. Näin on tapahtunut nytkin.

Miten paljon pohjoismaisessa pääministerikokouksessa keskustellaan EEC:hen liittyvistä kysymyksistä, riippuu siitä, ketkä kaikki tulevat kokoukseen mukaan.

Näköalapuhelimia

Japanin puhelinlaitos asensi äskettäin 10 puhelinkoppia Japanin korkeimman vuoren Fudshijaman rinteen keskivaiheille. Kopeista Japanin pyhälle vuorelle kiipeävät matkailijat voivat soittaa mihin tahansa Japanissa ja kertoa omaisilleen tai ystävilleen mahtavista näköaloista.

Puhelinkopit ovat 3772 metrin korkeudessa meren pinnasta ja ne on maalattu siniseksi, että ne sopisivat yhteen taivaan sinen kanssa.

