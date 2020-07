Jarno Saarisen huolellinen valmistautuminen moottoripyörien MM-kiertueeseen Euroopan mantereella on tuonut myös tuloksia. MM-pisteissä on tällä hetkellä taskussa kolmas sija selvällä erolla seuraaviin ajajiin.

Francorchamps, Belgia (Reuter)

Suomen Jarno Saarinen säilytti sunnuntaina tuntuman moottoripyörien MM-kilpailun 250 kuutiosenttimetrin luokan kärkeen sijoittumalla neljänneksi Belgian MM-osakilpailussa Francorchampsin radalla.

Toisen suomalaisedustajan Martti Pesosen menestys ei ollut aivan samaa luokkaa. Pesonen sijoittui 500-kuutioisten koneiden luokassa kahdeksanneksi useita minuutteja kilpailun voittaneesta Italian vauhtihirmusta Giacomo Agostinista jääneenä.

Turistit nälissään sunnuntai-Helsingissä

Kesä-Helsinkiin saapunut ulkomaalainen turisti viettää sunnuntai-iltapäivänsä kaupungilla kierrellen. Ja usein, ikävä kyllä, suolet nälästä kurnien, sillä mistäpä turistirukka löytäisi ne muutamat ruokabaarit, jotka sattumalta ovat auki sunnuntaisin.

Ulkomaalaiset pitävät kävely-Aleksista ja intoutuvat helposti kirjoittamaan tunnelmistaan mielipidetaululle.

Joskus turistit unohtavat hotellinsa vaikean suomenkielisen nimen ja tulevat onnettomina pyytämään apua Hotellikeskuksesta rautatieasemalta.

Apu löytyy kyllä, vaikka joskus onkin vaikeaa, kun hotellin nimen alkukirjainkin on unohtunut.

Sihanouk tuomittiin kuolemaan

Pnom Penh (UPI)

Nelijäseninen kambodshalainen sotilastuomioistuin tuomitsi sunnuntaina Kambodshan syrjäytetyn valtionpäämiehen prinssi Norodom Sihanoukin poissaolevana kuolemaan.

Tuomioistuin katsoi Sihanoukin syyllistyneen maanpetokseen. Syytekohtia oli kaikkiaan yhdeksän. Tuomioistuimen puheenjohtaja Men Kim San luki tuomion ihmisiä täynnä olleessa oikeussalissa.

Tuomioistuin määräsi Sihanoukin omaisuuden takavarikoitavaksi. Sihanoukilta riistettiin myös Kambodshan kansalaisuus.

Välilasku Torontoon 108:n kohtaloksi

Toronto (Reuter)

Kanadalaisen Air Canadan Super DC-8-tyyppinen matkustajakone syöksyi sunnuntaina maahan Toronton lähellä Kanadassa.

Kaikki koneessa olleet 99 matkustajaa ja seitsemän miehistön jäsentä saivat surmansa, ilmoitti lentoyhtiön edustaja.

Kone syöksyi maissipeltoon noin 11 kilometrin päähän lentokentästä menetettyään sitä ennen yhden neljästä suihkumoottoristaan. Moottori putosi lentoyhtiön edustajan mukaan lentokentälle.

Best jälleen tytön perässä

Tukholma (UPI)

Jalkapallokenttien beatles George Best on Tukholmassa. Mutta ei suinkaan pelaamassa jalkapalloa. Jälleen on kysymyksessä vaalea tyttöystävä.

”Pidän pohjoismaalaisista tytöistä. En voi sille mitään”, sankari itse sanoo. ”Olen kerran ollut kihloissa tanskalaisen tytön kanssa”, jatkoi Manchester Unitedin maalikanuuna.

Uusi tyttö on 18-vuotias Siv Hederby, jonka Best tapasi Marbellassa, Espanjassa kolme viikkoa sitten.

Best saapui Tukholmaan perjantaina, mutta ei osannut sanoa, kuinka kauan hän viipyy maassa. Best asuu Sivin vanhempien asunnossa lomansa aikana.

Lauantaina hän pelasi kadun pikkupoikien kanssa harjoitusottelun. Illalla oli ohjelmassa eräs paikallinen pub. Pari näytti onnelliselta nurkassaan edessään muki olutta.

