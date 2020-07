Yhdessä saapuivat molempien kansanpuolueiden edustajat Tamminiemeen - Joukossa myös uuden hallituksen ministeriehdokkaita. Vasemmalta liberaalien Pekka Tarjanne (vas.), Pirkko Aro ja Arne Berner sekä ruotsalaisten C. O. Tallgren, Ragnar Granvik ja Jan-Magnus Jansson.

Uusi viiden puolueen poliittinen hallitus syntyy todennäköisesti maanantaina. Tasavallan presidentti antoi tiistaina vauhtia paikoilleen juuttuneisiin hallitusneuvotteluihin: Hän tarjosi hallitusohjaksia vasemmistolle ja kansanpuolueille. Keskustapuolue kypsyi tämän jälkeen nopeasti ja se on nyt tulossa hallitukseen ilman maaseudun puoluettakin.

Hallituksen muodostaja tri Ahti Karjalainen neuvottelee keskiviikkona puolueiden kanssa erikseen salkkujen jaosta ja ministeriehdokkaista. Hallitusohjelma ei hänen mukaansa enää muutu. – – Karjalainen totesi, että maaseudun puolue on esittänyt niin mahdottomia vaatimuksia, että ne eivät voi tulla hyväksytyksi. Smp piti välttämättömänä mm. valtiovarainministerin salkun saamista johtajansa Veikko Vennamon käsiin ja puoluetukirahojen poistamista ensi vuoden alusta.

Vennamo sanoi neuvottelussa, että asiasta voidaan vielä neuvotella, mutta Karjalainen viittasi Smp:n kirjeeseen, jossa esitettiin ”ehdottomia” vaatimuksia. Karjalainen totesi, että tämän jälkeen neuvotteluissa on jäljellä viisi puoluetta.

Tällä välin oli suunnitelma neljän puolueen hallituksesta edennyt niin pitkälle, että sosiaalidemokraattien, Skdl:n, ruotsalaisten ja liberaalien edustajat menivät presidentin luo Tamminiemeen kello 16.30.

Hetkistä ennen Kekkonen sai keskustapuolueen puheenjohtajalta Johannes Virolaiselta ilmoituksen, että keskustapuolueen puoluevaltuuskunta on kutsuttu uudelleen koolle ensi perjantaiksi Perusteluksi Virolainen ilmoitti, että tilanne on muuttunut, koska hallitusneuvotteluissa ei ole voitu suostua Smp:n ehdottomiin vaatimuksiin.

Tamminiemeen tulivat sosiaalidemokraattien Rafael Paasio, Kalevi Sorsa ja Kalervo Haapasalo, Skdl:n Ele Alenius ja Aarne Saarinen, ruotsalaisen Jan-Magnus Jansson, C. O. Tallgren ja Ragnar Granvik sekä liberaalien Pekka Taranne, Arne Berner ja Pirkko Aro.

Epäpoliittinen Jaakko Lassila Suomen Pankin johtajaksi

Pääomavirrat ovat Suomessa varsin mukavasti ohjautuneet itsestäänkin, eikä niihin suuremmassa määrin julkisen vallan taholta ole syytä puuttua Suomen Pankin johtajaksi tiistaina nimitetyn tri Jaakko Lassilan mielestä.

Teollistamisrahaston toimitusjohtajan tehtävistä elokuun puolivälissä Reino Rossin seuraajaksi siirtyvä Jaakko Lassila, 42, pitää nimitystään puhtaasti ammatillisena ja täysin epäpoliittisena. – –

Suomen Pankki on Lassilalle tuttu paikka, sillä hän on työskennellyt siellä yhteensä jo kahdeksan vuotta tutkijana ja Suomen Pankin sihteerinä.

Aborttien määrä nousi jyrkästi

Uusi aborttilaki on ehtinyt aiheuttaa ruuhka sairaaloissa kautta maan. Aborttien määrä Helsingissä on noussut noin puolella ja jätettyjen anomusten määrä 200–300 prosenttia. Entistä vapaampi aborttilaki on ollut voimassa runsaan kuukauden.

Helsingin Kätilöopistolla luonnehti dosentti Olli Ylinen tilannetta toivottomaksi. Jos aborttien määrä pysyy jatkuvasti nykyisellään tai nousee, johtaa se sairaalalaitoksen kaaokseen.

Loistoristeilijän kummiksi lupautunut Ingrid Bergman saapuu tänään Suomeen.

Maailmankuulua näyttelijätärtä kuljettava yksityislentokone laskeutuu Helsingin lentoasemalle noin klo 18.15.

Ingrid Bergmanin mukana saapuvat myös hänen miehensä, tuottaja Lars Schmidit, sekä tyttärensä Ingrid (Isotta) Rossellini. Oslosta Göteborgin kautta saapuvaan seurueeseen kuuluvat myös norjalainen laivanvarustaja Sigurd Skaugen ja hänen puolisonsa.

Ingrid Bergman kastaa laivanvarustaja Skaugenin tilaaman aluksen torstaina Wärtsilän Helsingin telakalla pidettävässä vesillelaskutilaisuudessa.

Hotelli Palacessa asuva Ingrid Bergman on Suomessa lauantaiaamupäivään saakka. Vesillelaskun jälkeen torstaina on kutsuvieraille järjestetty juhlaillalliset Kulosaaren Casinolla. – – Wärtsilän rakentama alus, jonka Ingrid Bergman täällä kastaa, on järjestyksessä toinen Royal Caribbean Cruise Linelle toimitettavasta kolmen loistoristeilijän sarjasta.

Sisukkaat kalanperkaajat

Ruijan kalatehtaissa työskentelevät suomalaiset koululaiset ovat pakottaneet Norjan veroviranomaiset perääntymään ja saaneet aikaan ennakkopäätöksen ulkomaalaisten verotustapauksessa.

Kiistan aiheena oli suomalaisnuorilta kesälomatyöstä pidätetty 30 prosentin vero samaan aikaan kun samaa työtä tekevät norjalaiset koululaiset selvisivät kymmenen prosentin verolla.

Suomalaisten koululaisten vero on nyt alennettu kymmeneen prosenttiin ja ilo heidän leirissään on tietenkin katossa. Suomalaisethan uhkasivat lopettaa työnsä, jollei veroa alennettaisi. Ja kun Ruijan kalateollisuudessa työskentelee pari sataa suomalaisia koululaista, heidän lakkonsa olisi aiheuttanut melkoista hämminkiä kalatehtaissa.

Nuorten päättäväisyys heidän tavoitellessaan oikeudenmukaista kohtelua ansaitsee huomiota. Se osoittaa, että nykynuoret osaavat tarpeen vaatiessa hoitaa asiansa.

Puistotätitoiminta alkaa Tikkurilassa

Hallitus esittää valtuustolle varattavaksi määräraha kokeiluluontoisen puistotätitoiminnan aloittamiseksi Tikkurilassa ja Kaivokselassa syyskuun alusta lukien. Lasten hoidosta peritään 2,50 mk viikolta.

Tehostaakseen kunnan läntisten osien palvelua Helsingin maalaiskunta perustaa sivutoimiston Martinlaakson liikekeskukseen. Päätös tiloihin sijoitettavista toimistoista tehdään myöhemmin.

HS

Koonnut: Jarkko Rahkonen

