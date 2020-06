Ingrid Bergman selviytyi kunniakkaasti elämänsä ensimmäisestä aluksen kastamisesta, kuuluisan näyttelijättären käsi heilahti viikinkinaisen voimalla ja samppanjapullo iskeytyi aluksen erikoisvahvaan runkoon. Nordic Prince pääsi omaan elementtiinsä Hietalahteen, sisaralus Song of Norwayn seuraan.

Wärtsilän telakalla torstaina pidettyä vesillelaskua varten oli Norjasta saapunut lähes sata vierasta. – –

Suuri yleisöjoukko oli saapunut telakan alueelle nähdäkseen samalla vilauksen aluksen kuuluisasta kummista. Eräs innokkaimmista ihailijoista tempaisi silkkisen solmionsa kaulastaan, ojensi sen Ingrid Bergmanille, joka totesi ”olipas sekin idea” ja kirjoitti siihen hymyillen nimensä.

Nordic Prince on järjestyksessä toinen niistä kolmesta risteilyaluksesta, jotka Caribbean Cruise Line on tilannut Wärtsilän Helsingin telakalta.

Sulkuviivan väristä ei päästy yksimielisyyteen

Ajoratamerkintöjä koskevasta kiistasta tuli nahkapäätös pohjoismaisen tieliikennekomitean kokouksessa Helsingissä. Ruotsissa maalataan ajoratamerkinnät vain valkoisella, kun taas meikäläinen käytäntö on sekä valkoisten että keltainen merkintöjen käyttö. Kaksi vuotta sitten komitea antoi valkoisten merkintöjen käyttöä koskevan suosituksen, mutta sitä ei ole sovellettu Suomessa.

Keltaisten ajoratamerkintöjen muuttaminen valkoisiksi aiheuttaisi tiettävästi melkoiset kustannukset. Keltaisista viivoista on sekä tvh että Talja antaneet myönteiset lausunnot. Nämä syyt vaikeuttivat yhteiseen kannanottoon pääsemistä.

”Tällaisissa erimielisyyksissä on jonkin annettava periksi. Kyseessä on vain tieliikennekomitean kanta. Lopullinen ratkaisu on kunkin maan päättävien elinten käsissä”, kertoi suomalaisen ryhmän johtaja yli-insinööri Unto Koponen liikenneministeriöstä.

Tornio-70 odottaa ruotsalaisryntäystä

Tornio (HS)

Kemi–Tornion talousalueen nopeaa teollistumista ja vireää, ennusteet kirkkaasti ohittanutta kehitystä korostettiin Torniossa torstaina avatussa kauppa- ja teollisuusnäyttelyssä. Tornio-70 näyttelyn ensimmäinen päivä sujui suhteellisen rauhallisesti. Todellista ryntäystä odotetaan viikonvaihteeksi, jolloin ”ruotsalaiset päästetään irti rajan takaa”.

E-pillerin vaikutus käyttäytymiseen

E-pillereitä käyttävillä naisilla sukupuoliyhdynnän tavallisuus oli merkittävästi lisääntynyt, samoin partnereitten lukumäärä, selvisi Upsalan sukupuolitautipoliklinikassa tehdyssä tutkimuksessa.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin e-pillereiden käyttö vaikuttaa sukupuoliseen käyttäytymiseen ja tippurin leviämiseen, selostaa Terveys-lehti.

Poliklinikan naispotilaista oli 71 opiskelijoita, joista 50 käytti e-pillereitä. Ei opiskelevista naisista joka toinen käytti e-pillereitä. Pillereiden käyttö ei ollut vähentänyt miesten kondomin käyttöä.

Tippuria potilasaineistosta löytyi suhteellisesti yhtä paljon sekä pillereiden käyttäjien että niitä käyttämättömien naisten keskuudessa.

Lasteneläintarhalla ollut valtava suosio

Tampereen Särkänniemessä avattu lasteneläintarha on osoittautunut erittäin suosituksi kohteeksi sekä Tampereella vieraileville että paljasjalkaisille lapsille samoin kuin aikuisillekin. 10 000:n kävijän raja rikottiin jo kolmen ensimmäisen päivän aikana ja nyt näyttää kävijämäärä asettuvan noin 2000:n vaiheille päivittäin.

Lasteneläintarhan suosituimmat tuttavuudet ovat kenties olleet ponit. Ratsastajia on riittänyt jonoihin koko avoinnaoloajaksi.

Vapaa-ajan keskukseksi suunniteltu Särkänniemi on jo nyt Tampereelle saapuvien matkailijoiden suurin vetonaula. Akvaario-planetaario ja sen viereen parhaillaan nouseva näkötorni Näsinneula kiinnostavat enemmän kuin mikään muu nähtävyyskohde. Näiden läheisyydessä sijaitsee lasteneläintarha.

Lähitulevaisuudessa sinne siirretään myös varsinainen eläintarha nykyisistä puutteellisiksi käyneistä suojistaan sorsapuistosta.

HS

Koonnut: Jarkko Rahkonen

