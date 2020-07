He käyvät koulua myös heinäkuussa ja mielellään. Kivelän torpan pihamaalle Sysmässä on kokoontunut lapsia Tampereelta, Forssasta, Asikkalasta, Tammelasta. Heidän opettajansa Veera Tietti selittää esperanton kielellä mitä nyt pitäisi tehdä.

Sysmän Isorannan pihalla liehuvat Suomen, Länsi-Saksan, Tanskan, Englannin, Unkarin, Norjan, Puolan ja Ruotsin liput osoituksena leirille saapuneiden kotimaasta. Kielen pääopettajana toimii unkarilainen tohtori Ferenc Jaki. – –

Leirille on saapunut useita perheitä, joten lapsille oli järjestettävä oma kielikoulunsa. Se kokoontui Isorannan tilaan kuuluvassa pienessä Kivelän torpassa.

Lasten opettajana on opettaja Veera Tietti Tammelasta. Hän on puhunut esperantoa jo parikymmentä vuotta. Perheen kotikieli on myös tämä kansainvälinen kieli, joten hänen tyttärensä on ensin oppinut esperanton ja sen jälkeen vasta suomenkielen.

”Minun mielestäni esperanto on ainoa kieli, jota ei välttämättä tarvitse oppia lapsena. Sen voi oppia myöhemmälläkin iällä. Näin on monasti voitu todeta", sanoi englantilainen Jose Millon, joka puhuu myös suomea, sillä hän on asunut kielenkääntäjänä Suomessa jo monta vuotta.

Kepu lähti mukaan viiden puolueenkin hallitukseen

Keskustapuolueen puoluevaltuuskunta taipui perjantaina antamaan hallitusneuvottelijoilleen vapauden sopia hallitukseen menosta myös ilman maaseudun puoluetta.

Loppuun asti vastaan haranneet ”jokivarsien miehet” jäivät äänestyksessä tappiolle numeroin 80–42.

Tri Ahti Karjalainen jatkaa sosiaalidemokraattien, Skdl:n, ruotsalaisten ja liberaalien kanssa neuvotteluja salkkujen jaosta ja henkilökysymyksistä maanantaina. Uusi hallitus voitaneen nimittää viikon alkupäivinä, mahdollisesti tiistaina.

Krp ja nimismies tutkivat Spermin underground-filmejä

Sperm-yhtyeen esiintymistä Nurmijärvellä tutkivat sekä Nurmijärven nimismies että keskusrikospoliisi. Molemmat ovat haluttomia kertomaan alkuvaiheessa olevista tutkimuksista.

Spermin jäsenet sanovat poliisin takavarikoimia elokuvia täysin laillisiksi ja puhuvat heitä vastaan kohdistetusta ajojahdista.

V.t. nimismies Jyrki Karmavuo pitää mahdollisena oikeudenkäyntiä, jossa syytettäisiin Sääkshovin lavalla 7.7. nähtyjen filmien esittäjiä. Hän keskeytti esityksen, koska ”siinä nähtiin mm. sukupuoliyhdyntää ja lesbolaisuutta, ja se on hyvien tapojen vastainen”.

Spermin asianajaja Herbert Gumplerin mukaan poliisilla on kaksi Spermin elokuvaa ja noin 20 kuultokuvaa takavarikoituna. Toinen elokuva on ”Vanhan valtaus” ja toinen Mattijuhani Koposen tekemä ”Maisemia”.

Kummassakaan elokuvassa ei ole esim. alastomuutta, ja ne on esitetty neljällä paikkakunnalla ilman että poliisit ovat puuttuneet asiaan. Koska kyseessä oli ”kokonaistaideteos”, elokuvat esitettiin epätarkkoina ja hidastettuina, mutta nimismies halusi nähdä ne normaalioloissa, Gumpler kertoi.

”Puolustan spermiläisten oikeutta ilmaista mielipiteitään taiteen keinoin. Heihin on kohdistettu mielipidevaino, koska heidät on leimattu radikaaleiksi. – –

Esitetyissä kuultokuvissa on mm. lesbolaisuutta, mutta kuvat on leikattu Suomessa vapaasti myytävistä aikakauslehdistä. ”Vanhan valtaus” -elokuvalla on elokuvatarkastamon lupa.

Sääkshovin lavalla alastomana esiintynyt Mattijuhani Koponen ei joudu syytteeseen ainakaan alastomuudestaan. Hänet nimittäin riisui yleisö. Koposen kaapu, johon on kuvattu Suomen lippu, on nyt myös poliisin hallussa.

Nordair sai ensimmäisen lentokoneensa

Uusi liikelentoyhtiö Nordair sai ensimmäisen Fan Jet Falcon -suihkukoneensa perjantaina.

Tilauslennoilla käytettävä kahdeksanpaikkainen kone palvelee lähinnä yhtiön osakkaiden, kymmenen liikeyrityksen, tarpeita. Yhtiö aloittaa toimintansa heti kun sille saadaan toimitusjohtaja.

Lentoyhtiön osakkaina ovat Enso-Guzeit, Finnair, Kymi, Outokumpu, Pohjoismaiden Yhdyspankki, Rautaruukki, Strömberg, Tampella, Valmet ja Vuoksenniska.

