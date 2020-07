Linnoissa kreivien on Peter von Baghin ensimmäinen kokoillan elokuva. Pääosassa ”Kreivi” Lindgren ja suuren tyttöjoukon edustajana Kirsti Wallasvaara. Taustalla Filmnoirin amatöörilöytö Esko Karttunen.

Bensiini virtaa suonissa ainakin kolmella Risto Jarvan uusimman elokuvan näyttelijällä. Keskeisenä henkilönä Jarvan kuudennessa kokoillan elokuvassa Bensaa suonissa on Pertti Melasniemi, nuori mies, jonka unelmana monen muun tavoin on päästä kokeilemaan kykyjään ralliauton ratissa.

Ralliajajien jengiin johon Melasniemi pyrkii, kuuluvat naisajaja Lilga Kovanko ja Ulf Törnroth. – –

Filminorin ja Fj-Filmin yhteistuotantona syntyy myös kokoillan elokuva Linnoissa kreivien ja kukapa muu esittää pääosaa kuin itse ”Kreivi” Pertti Ylermi Lindgren. Ohjaajana on Peter von Bagh, joka elokuvan piirissä on tullut tunnetuksi Suomen elokuva-arkiston toiminnanjohtajana ja elokuva-arvostelijana. Työ on Baghin ensimmäinen pitkäfilmi.

Lasse Naukkarinen, lyhytelokuva Solidaarisuuden tekijä, on kuvannut mustavalkoisena tehtävän filmin, joka on parhaillaan leikkausvaiheessa.

Kuten arvata saattaa esittää kreivi Lindgren filmissä itseään.

Saastematinea päätti Kotkan 9. meripäivät

Kotka (HS)

Merivoimien osalta sotilassoudun SM-kilpailuihin ja meripäiväyleisön kohdalta saastekeskusteluun päättyivät Kotkan 9. meripäivät sunnuntaina. Tuulinen ja osittain sateinenkin sää verotti vierasmäärää.

Sibelius-puistossa pidetyssä saastematineassa kaivattiin teollisuuden edustajia ja valitettiin myös yleisön vähäistä mielenkiintoa tilaisuutta kohtaan.

Saastematineassa pitämässään puheessa kansanedustaja Anna-Liisa Linkola mainitsi vesistöjemme toimivan rinnakkain likaveden säiliöinä ja puhtaan veden varastoina.

Perunapakko tuli voimaan Kreikassa

Ateena (AP)

Vähintään yksi peruna on tästä lähtien sisällytettävä jokaiseen kreikkalaisissa ravintoloissa tarjottavaan ateriaan.

Päätöksen teki Kreikan hallitus torjuakseen maata uhkaavan perunoiden ylituotannon.

Ravintoloitsijat suhtautuvat kauppaministerin ilmoitukseen ymmärtäväisesti. ”Kreikkalaiset ovat suuria perunoiden ystäviä, joten niiden lisääminen ei tuota vaikeuksia meille itsellemme. Toivomme turistienkin suhtautuvan ymmärtäväisesti perunoihin”, sanoi ateenalainen ravintolanomistaja.

Turkki kielsi Nooan arkin etsintäretken

Ankara (AP)

”Turvallisuussyihin” vedoten on Turkki evännyt amerikkalaiselta retkikunnalta luvan etsiä Nooan arkkia Itä-Turkissa olevalta Araratin vuorelta.

Washingtonia kotipaikkanaan pitävän etsintasäätiön järjestämä retkikunta anoi viime huhtikuussa lupaa kiivetä Ararat-vuorelle kuivauskalustoa mukanaan tänä kesänä. – –

Retkikunnan päällikkö Ralph Lenton sanoi Turkin sisäministeriön virkamiesten kertoneen hänelle, että lupa evättiin turvallisuussyistä, mutta he eivät selittäneet syitä yksityiskohtaisemmin.

Iso Ararat -nimiseltä vuorenhuipulta on näköala lujasti linnoitetulle Neuvostoliiton rajalle ja suuret osat vuorta ovat siviileiltä kiellettyä aluetta.

Viime vuonna kuitenkin kuusimiehinen etsintäretkikunta kiipesi Araratille mukanaan yksinkertaisia työkaluja ja löysi useita käsivoimin veistettyjä puunkappaleita jäätikön alta 4 600 metrin korkeudella.

Etsintäretkikunnan edustajat sanoivat, että puiden iäksi on arvioitu l 500–5 000 vuotta.

Tänä vuonna julkistamassaan lausunnossa etsintäsäätiö sanoi, ettei se esitä mitään väitteitä löydön alkuperästä. Retkikunnan jäsenet korostivat kuitenkin toivovansa, että he pystyvät tunnistamaan puun Nooan arkin jäännökseksi.

Ensimmäisen Mooseksen kirjan mukaan Nooan arkki laski maihin ”Ararat-vuorelle” vedenpaisumuksen jälkeen.

Etsintäsäätiö saa merkittävää tukea seitsemännen päivän adventisteilta.

Tytöt ovat kadonneet Suomen syrjäkylistä

Savonlinna (Maija Kosonen)

Minne tytöt kadonneet? – Tämä ei ole tekstiä iskelmästä, vaan päivänpolttava kysymys maaseudun nuorelle miehelle, jonka talo odottaa emäntää.

Nuoria naisia nähdäkseen hänen on mentävä vähintään lähimmälle tanssilavalle lauantaiehtoona. Sieltä aitan polulla astelevaa emäntää kuitenkaan harvoin löytää.

Tämän ajan kysymys on, miten maataloutemme selviää murroskaudestaan. Maatalouspoliittinen tilanne melkein peittää ongelman: kuinka saada nuoret ja varsinkin naiset, viihtymään maaseudulla.

Tyttären on helpompi lähteä talosta, pojasta toivotaan isäntää. Mutta miten selviää isäntä ilman emäntää?

HS

Koonnut: Pasi Oikarinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone