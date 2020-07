HS 50 vuotta sitten

Bodomin kartanossa Helsingin lähistöllä aloitettiin maanantaina Päämajan kuvaukset. Marsalkka Mannerheim adjuntantteineen ja univormuasuisine seurueineen käyskenteli kartanon päärakennuksessa, joka on lavastettu esittämään Marskin päämajaa Sairilan kartanossa Mikkelin lähistöllä.

Joel Rinne esittää Marskia Päämajassa, jonka tapahtumat keskittyvät Kannaksen läpimurron aikaan kesäkuun 10. päivän ympärille vuonna 1944.

Toinen suuri rooli elokuvassa on Marskin päämajoitusmestarilla, osassa Jussi Jurkka. Kenraali Airo on ollut esikuvana päämajoitusmestarin rooliin. Hän on filmin ainut mies, joka uskaltaa vastustaa Marskin määräyksiä.

Ohjaaja Matti Kassila on tehnyt Ilmari Turjan romaanin pohjalta käsikirjoituksen, joka on tapahtumallisesti laajentunut ja muuttunut huomattavasti.

Ra-II lahjaksi Kontiki-museolle

Bridgetown, Barbados (AP)

Norjalainen tutkimusmatkailija Thor Heyerdahl päätti sunnuntai-iltana kaksi kuukautta kestäneen matkansa Ra-II papyrusveneellä yli Atlantin.

Saapuessaan Barbaros-saarten pääkaupunkiin Bridgetowniin totesi Heyerdahl, että matka aivan selvästi osoitti papyrusveneen huomattavan purjehduskelpoiseksi.

Heyerdahl ja hänen seitsenhenkinen miehistönsä aloitti matkansa juuri siitä syystä, että he voisivat todistaa muinaisten egyptiläisten ainakin teoriassa kyenneen ylittämään silloisilla veneillään Atlantin.

Ra-II aloitti matkansa toukokuun 17. päivänä Safista Marokosta ja matkan pituudeksi Karibian merelle Bridgetownin määräsatamaan kertyi 5150 kilometriä.

Sukupuolitauteja Helsingissä melkein kuin sodan jälkeen

Tippuria sairastavien helsinkiläisten luku lähestyy uhkaavasti pahamaineisien sodan jälkivuosien lukuja.

Kesäkuussa tuli ilmi 425 uutta tippuritapausta ja ensimmäisellä vuosipuoliskolla tautia sairasti 1900 henkilöä.

Mutta pahin aika – syyskesä – on vielä edessä. Ensi kuussa viranomaiset odottavat päivittäisten potilaslukujen Helsingin sukupuolitautiklinikalle nousevan yli sadan.

Moshulu aloitti matkansa varastosta ravintolaksi

Turku (HS)

Viljavarastona vuosikausien ajan Naantalin satamassa maanneen nelimastoparkki Moshulun hinaus Naantalista Hollantiin alkoi maanantaina klo 18.30. Aluksen kuljettaa hampurilainen hinaaja Fairplay II, joka jo sunnuntaina saapui Naantalin satamaan. Hinauksen on arveltu kestävän viitisen vuorokautta.

Moshulu, joka aikoinaan oli maailman suurin purjelaiva, kunnostetaan hollantilaisella telakalla entiselleen ja kuljetetaan vielä ennen syysmyrskyjen alkamista New Yorkiin, jossa se saa lopullisen silauksensa.

Aluksesta tulee jo ensi kesäkaudeksi loistoravintola New Yorkin satamaan. Laivaravintolaan kahdelle kannelle lasketaan mahtavan tuhatkunta asiakasta.

150 000 juhli Belfastissa

Lontoo (Erkki Arni)

150 000 protestanttia marssi maanantaina halki Belfastin, jossa 18 000 englantilaista sotilasta piti yllä järjestystä.

Protestantit juhlivat vuonna 1690 Boynejoella katolisista saavutettua voittoa. Aikaisempina vuosina nämä voitonjuhlat ovat usein päättyneet väkivaltaisiin yhteenottoihin, mutta tähän asti kaikki on sujunut rauhallisesti.

Pohjois-Irlannin katolinen vähemmistö seurasi protestanttien juhlimista piikkilankaesteiden ja sotilasrivistöjen takaa. Parituhatta katolilaista naista ja lasta siirtyi varmuuden vuoksi turvaan Irlannin tasavallan puolelle.

Viime viikkoina Belfastissa on kuollut 11 ihmistä, mutta sotilaiden pystyttämät 40 katusulkua ovat estäneet uudet levottomuudet paraatin aikana.

Häkkinen ensimmäisenä suksilla yli 180 km/t

Gervinia, Pohjois-Italia (HS)

180 kilometrin tuntivauhti suksilla rikottiin ensimmäisen kerran maanantaina Plato Rosan nopeuslaskurinteellä Cerviniassa.

Kalevi Häkkinen syöksyi ensimmäisenä maailmassa tämän rajan yli. Hänen nopeutensa oli 182,555 km/t.

HS

Koonnut: Pasi Oikarinen

