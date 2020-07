Hanko (HS)

Hangossa käydään parhaillaan kesän purjehdusten kesän mahtavinta SM-kisaa, missä lähes 90 isoa venettä kamppailee kolmesta mestaruudesta. Avauspäivän navakoissa tuulissa oli Tuula nimi joka veti. Rauman Tuomo Kokkala hallitsi Tuulallaan Hai-luokkaa ylivoimaisesti – ja kansanveneluokan ykkönen oli Jussi Bremerin Tuula huolimatta pienistä harhailuista toisen lähdön sivutuulilipulle purjehdittaessa.

Kilpailu on kuitenkin kaikkien luokkien kärjessä erittäin tiukka ja edessä on vielä ennen mestaruus titteleitten jakoa neljä rajua lähtöä – ennusteiden mukaan jatkuu sää yhä navakkatuulisena.

Mahtava näky, kun 90 venettä lähti Hangon itäsatamasta sivutuulessa ulos kohti ulkokareja viiden boforin tuulessa. Radat on vedetty maista kauemmas Russarön alle, missä merenkäynti on kyllä voimakas.

Hai-veneissä ottivat helsinkiläiset selvästi päihinsä avauspäivänä, jolloin vauhdista vastasivat raumalaiset. Tuomo Kokkala purjehti oman Tuulansa ykköseksi kummassakin lähdössä ja Esa Ettala säesti Annettensa ruotelissa tyylikkäästi.

Mansikkajuhlaan 20 000 vierasta

Suomalainen vastine eteläeurooppalaisille viininkorjuujuhlille pyritään saamaan aikaan Suonenjoella 24–26. heinäkuuta. Suomen suurimmassa mansikkapitäjässä järjestetään tällöin ensimmäiset mansikkakarnevaalit, joihin odotetaan noin 20 000 vierasta.

Karnevaalitunnelmaa kohotetaan mm. mansikkakulkueen, jatketun toriajan ja mansikkaisännän kruunaamisen avulla. Järjestäjät pyrkivät osoittamaan, että riehakas sadonkorjuujuhlan tunnelma voidaan saavuttaa myös suomalaisissa oloissa.

Suonenjoki taas soveltuu karnevaalipaikaksi erittäin hyvin, sillä kauppalassa tuotetaan arviolta viidesosa maamme mansikkasadosta. Mansikkaisännäksi kruunataan ansioitunut marjanviljelijä ja mansikkatietouden levittäjä.

Mansikkatyttökilpailuun puolestaan on jo ilmoittautunut kymmenkunta osanottajaa.

Perinteisiksi suunnitelluille juhlilla esiintyy myös petroskoilainen kansantanssiryhmä. Päiviä juhlistavat omalta osaltaan lukuisat urheilukilpailut.

Partiopojat raivaajina ja kullanhuuhtojina

Maailman ensimmäinen partiopoikien suurleiri napapiirin pohjoispuolella on elokuussa Itä-Lapissa Kiilopään alueella järjestettävä Sompio. Leirille saapuu lähes 1700 partiolaista ja suomalaisten ohella on mukana satakunta ulkomaalaista. Kaukaisimmat vieraat saapuvat Yhdysvalloista ja Japanista.

Leirin avajaiset ovat 5. 8. ja yhdeksän päivän aikana on tarjolla runsaasti työtä ja virkistystä sisältävää ohjelmaa. Viikonvaihteessa vierailupäivänä odotetaan Sompion suojelijan presidentti Urho Kekkosen saapuvan leirille.

Porin jazzilla hyvä ennakkomenestys

Perjantaina alkavat Porin jazzjuhlat keräävät ilmeisesti tänä vuonna ennätysmäärän vieraita Poriin. Parannuksena alempien vuosien tunteja vievään jonotukseen Kokemäenjoen partaalla päästään tällä kertaa Kirjurinluotoon ponttonisiltaa pitkin. Siellä pidetään lauantaina varsinainen pääkonsertti.

Ranskan komein kaljupää valittu

Orleansilainen Claude Robins valittiin äskettäin Ranskan komeimmaksi kaljupääksi maan kaljupäiden vuosittaisen katselmuksen yhteydessä. Clauden kalju oli tulosten mukaan 944 neliösenttimetrin suuruinen.

Kilvassa oli mukana myös sveitsiläisiä ja belgialaisia kaljupaita. Villechauve sopii luonnostaan tällaisten juhlien pitopaikaksi, sillä suoraan suomeksi käännettynä paikan nimi kuuluu kaljupäiden kaupunki. (UPI)

"Made in Kuopio" turistien iloksi

Erityisesti matkailijoita ajatellen on Kuopion teknillisellä oppilaitoksella avattu Made in Kuopio näyttely. Näytteilleasettajina on yli 60 kuopiolaista yritystä.

Monipuoliseen näyttelytuotekokoelmaan kuuluu runsaasti tekstiilejä, erilaisia käsitöitä, kultasepän sekä panimoalan tuotteita.

Turisteja silmälläpitäen on näyttely avoinna aina elokuun puoliväliin asti. Järjestäjänä toimii nuorkauppakamari.

Koonnut: Jarkko Rahkonen

