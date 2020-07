Hanko (HS)

Ennätysmäärä ilmoittautuneita kilpapurjehtijoita täytti Itäsataman rannat ja laiturit Hangon regatan ensimmäisenä päivänä.

Hankolaiset ovat vieneet omat veneensä satamasta järjestääkseen tilaa noin 280:lle veneelle.

Kolmipäiväiset purjehdukset alkoivat perjantaina, mutta suurinta ruuhkaa rannoille ja merelle odotetaan vasta lauantaiksi, joka on regatan tärkein päivä.

Yya-sopimus jatketaan ja maakaasua ostetaan

Moskova (Aarno Laitinen)

Suomi uudistaa yya-sopimuksensa Neuvostoliiton kanssa kahdeksikymmeneksi vuodeksi eteenpäin, tilaa Neuvostoliitosta toisen atomivoimalan ja ostaa neuvostoliittolaista maakaasua.

Näissä kysymyksissä häämötti ratkaisu jo perjantaina, kun tasavallan presidentti Urho Kekkonen aloitti valtiovierailunsa.

Ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimuksen jatkamisasiakirja on tarkoitus allekirjoittaa Moskovassa maanantaina.

Ulkoministeri Väinö Leskinen vakuutti, että varsinainen sopimusteksti säilyy sanamuodoltaan entisenä eli siinä muodossa kuin sitä vuonna 1955 jatkettiin kahdellakymmenellä vuodella vuoden 1975 loppuun.

Sade koetteli Salomeakin

Savonlinna

Epätoivoa lähenevän jännityksen vallassa odotettiin Savonlinnassa torstaina tämän kesäisten oopperajuhlien toisen ensi-illan, Richard Straussin Salome-oopperan alkamishetkeä.

Puolisen tuntia ennen alkamishetkeä alkoi hiljainen sade, joka ei paljon haitannut yleisöä, mutta olisi varmasti estänyt orkesterin käyttämisen.

Mutta ihme tapahtui.

Sade lakkasi kuin itseensä väsyneenä, ja esitys pääsi alkamaan vain hiukan myöhästyneenä.

Tätä hyvää onnea jatkui pitkään ja yleisö saattoi antautua nauttimaan Leif Segerstamin johtaman oopperajuhlaorkesterin suurenmoisesta soinnista.

Marianon haikea huilu aloitti festivaalit

Pori (Mikko Eronen)

Porin jazzfestivaalit aloitti soitolla amerikkalainen Charlie Mariano, mutta sanallisesti ne ehti jo iltapäivällä avata Jarmo Sermilä sanoilla ”rakkaat ystävät” käynnistäessään jazz-seminaarisarjan tshekkoslovakialaisella ja neuvostoliittolaisella jazzilla.

Marianon yhteislyseon juhlasalissa ilmoille loihtima haikea huilualoitus sai taivaankin itkemään ja pisaroillaan raikastamaan Porin lumoavan kesäilman.

Yhteislyseon juhlasalissa alkaneilla jazz-festivaaleilla todennäköisesti lyödään aikaisemmat yleisöennätykset.

Miesten voima ja kestävyys vähenevät armeijan aikana

Asevelvollisten kunto ei sanottavasti parane armeijassa vaan pikemminkin laskee.

Tämä on tiedetty puolustuslaitoksen piirissä jo kauan, mutta uusi varusmiesten kuntotutkimus täsmentää aikaisempia tutkimustuloksia osoittaen, että lihasvoima pienenee melkein poikkeuksetta koko armeijassa oloajan.

Samoin käy kestävyyden, joka peruskoulutuskaudella tosin paranee, mutta laskee siviiliin pääsyyn mennessä hieman alkuarvon ala- tai yläpuolelle laskemistavasta riippuen.

Puolustusvoimat tähdentää kuntotilanteen olleen vielä heikompi aikaisemmin.

Uusi Volga markkinoille

Moskova (AP)

Uusi Volga on tulossa markkinoille.

Ensimmäistä kertaa 14 vuoteen Volga on nyt uudistunut täydellisesti.

Ulkomaille uusi malli on luvattu myyntiin vielä tämän kesän kuluessa.

Gorkissa, Neuvostoliiton Detroitissa, oleva autotehdas on aloittanut uuden Volga-mallin tuotannon.

Muodonmuutos on täydellinen.

Vanha malli GAZ-21 jää syrjään.

Uudistettu malli GAZ-24 muistuttaa etukäteistietojen mukaan paljon keskisuurta länsimaista henkilöautoa.

Neuvostoliittolaiset eivät pääse vielä vuoteen kokeilemaan uutta Volgaa. Ulkomaille mallia on luvattu toimittaa kuluvan kesän aikana.

Täplärapu torjuu hyvin rapuruton

Täpläravun ensimmäiset kokeilut suomalaisissa vesistöissä antoivat niin hyviä ennakkotuloksia, että massaistutukset ovat nyt näköpiirissä.

Tämän kesän koeravustukset paljastivat lisäksi, että täpläravut lisääntyivät.

Nyt myös tutkitaan mahdollisuuksia kasvattaa istukkaita kotimaassa.

Ravustus ruton ankarasti saastuttamissa Suomen vesistöissä alkaa ylihuomenna eli tiistaipäivän myötä.

Vaimot tulevat ensi vuonna mukaan keskittymisleirille

Kuortane (Erkki Paananen)

Yleisurheilumme maajoukkue-ehdokkaat kootaan vuoden kuluttua, ennen Helsingin EM-kisoja, perheineen noin kahden viikon keskittymisleirille.

Pohjanmaan urheiluopistossa Kuortaneella parhaillaan käynnissä oleva Euroopan cup-ehdokkaiden keskittymisleiri on kokeilu ja siitä on saatu myönteisiä tuloksia.

On kuitenkin todettu, että leiriaikaa on pidennettävä, jolloin urheilijan viihtymisen kannalta perheen mukana olo on tarpeen.

Laulujoutsen Joroisten putkassa

Varkaus (HS)

Joroisten poliisi virvoitteli perjantaina harvinaista putkavierasta.

Maavedessä useita viikkoja oleskellut yksinäinen laulujoutsen oli jostakin syystä ilmeisesti sairastunut.

Joutsen toimitettiin putkaan ja sieltä edelleen Korkeasaareen.

Paikalliset asukkaat ottivat linnun kiinni torstai-iltana Maaveden rannalta. Väsynyt joutsen antautui ilman vastarintaa.

Joroisten eläinlääkäri tutki linnun perjantaina. Hän ei havainnut siinä ulkoisia vikoja.

Putkan hiljaisuus ja muutamat kulaukset vettä virkistivät tätäkin putkavierasta, ja se oli jo hieman toipunut aloittaessaan illalla matkan Korkeasaareen.

Amiraali arvostelee kuontaloita

Tukholma (Maija-Liisa Heini)

Ruotsin puolustusvoimia uhkaa sisältä päin normittomuus, sanoo vara-amiraali Oscar Krokstedt Ruotsin puolustusvoimien ylipäällikölle lähettämässään kirjeessä.

Amiraali hyökkää niitä lievennettyjä määräyksiä vastaan, joiden tuloksena läntisen naapurimaamme asevelvollisten joukossa on runsaasti olkapäille ulottuvalla kuontalolla ja erilaisella partakasvullisuudella varustettuja nuoria miehiä, jotka amiraalin sanojen mukaan eivät huolehdi hygieniastaan ja esiintyvät ryppyisinä.

62-vuotias amiraali sanoo Expressenille, ettei hän ole mikään kirjoituspöytäihminen, joka olisi kehittänyt kokoon arvostelunsa katsomatta todellisuutta silmästä silmään.

Hän lisäsi tietävänsä, että hän tämän kirjeen lähettämällä ottaa riskin tulla luonnehdituksi vanhanaikaiseksi ja taantumukselliseksi.

HS

Koonnut: Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone